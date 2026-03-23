Архимандрит Софроний - Рождение в Царство Непоколебимое
Архимандрит Софроний (Сахаров) - Рождение в Царство Непоколебимое
Патриарший Ставропигиальный Св.-Иоанно-Предтеченский Монастырь,
Издательство «Паломникъ», 2001. Изд. 2-е. 224 с.
ISBN 1 874679 15 0
Архимандрит Софроний (Сахаров) - Рождение в Царство Непоколебимое - Содержание
От составителя
Мысли к предисловию
Часть І: ПОДВИГ ПОСТИЖЕНИЯ ПЕРВООБРАЗА ПУТИ БОГОСЛОВСКОЙ АСКЕЗЫ
БОГОСЛОВИЕ КАК МОЛИТВА И КАК СОСТОЯНИЕ НАШЕГО ДУХА
ЕДИНСТВО ЦЕРКВИ ПО ОБРАЗУ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ ТАЙНА СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ОТКРОВЕНИЕ И ДОГМАТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ
АНТИНОМИИ ТРОИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ
ОБОЖЕНИЕ
ПУТЬ ЕДИНСТВА
Часть II: ОБРАЗ И ПОДОБИЕ
ОБРАЗ И ПОДОБИЕ. О ЧЕЛОВЕКЕ
ЧЕЛОВЕК - ПЕРСОНА
ХРИСТИАНСКОЕ ВЕЛИЧИЕ ЧЕЛОВЕКА
ПРЕДВОСХИЩЕНИЕ ЦАРСТВА
О СОВРЕМЕННОМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВЕ
Часть III: СТАНОВЛЕНИЕ
СЛОВО О МОНАШЕСТВЕ
ОБ ОСНОВАХ ПРАВОСЛАВНОГО ПОДВИЖНИЧЕСТВА
О НЕОБХОДИМОСТИ ТРЕХ ОТРЕЧЕНИЙ
О НЕКОТОРОЙ ПАРАЛЛЕЛИ МЕЖДУ БРАКОМ И МОНАШЕСТВОМ
О ДВУХ РОДАХ СМИРЕНИЯ: НЕТВАРНОМ-БОЖЕСТВЕННОМ И ТВАРНОМ-АСКЕТИЧЕСКОМ
О ПОСЛУШАНИИ
О МОЛИТВЕ
О ПОКАЯНИИ
ИЗ АСКЕТИЧЕСКИХ ЗАПИСОК О ПОДОБИИ ХРИСТУ
О ПРОЩЕНИИ ГРЕХОВ
О МОНАШЕСКОМ «ЗДОРОВЬЕ»
О БЛАГОДАТИ
О ВСЕОБЩЕМ СПАСЕНИИ
ЗАВЕЩАНИЕ
Часть IV: НА ВЕРШИНЕ ФАВОРА О СОЗЕРЦАНИИ
СЛОВО ПА ПРЕОБРАЖЕНИЕ. О СВЕТЕ ФАВОРСКОМ
ПРИМЕЧАНИЯ
УКАЗАТЕЛЬ ССЫЛОК НА СВ. ПИСАНИЕ
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