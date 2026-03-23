Aрхимандрит Софроний - Видеть Бога как Он есть

По истечении более чем пяти десятков лет невозможно мне восстановить в памяти хронологическую последовательность событий моего внутреннего мира. Полет духа в умном пространстве — неуловим, как сказал и сам Господь при беседе с Никодимом: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа» (Ин. 3, 8).

В данное время моя мысль останавливается на некоторых из тех тягостных и отчаянных положений, которые в дальнейшем оказались для меня драгоценным познанием и источником сил для совершения всем нам предлежащего подвига. Испытанное мною, как резцом на камне, начертано на теле моей жизни, и это дает мне возможность говорить о том, что творила со мною десница Божия.

архимандрит Софроний Сахаров - Видеть Бога как Он есть

Изд. 3-е, исправленное. - Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006. - 400 с.

ISBN 1-874679-32-0

ISBN 978-1-874679-32-5

Адрес издателя: Monastery of St John The Baptist,

The Old Rectory, Tolleshunt Knights,

by Maldon, Essex, CM9 8EZ, England

архимандрит Софроний - Сахаров - Видеть Бога как Он есть - Содержание

Предисловие

Благодать смертной памяти - О Страхе Божием - О покаянии - О покаянии и духовной брани - О духовном плаче - Колебания в поисках непоколебимого - Благословение знать путь - Суммарное изложение жизни нашего духа - О духовной свободе - О вдохновении - Об истощании и богооставленности - О любви до ненависти к себе - О нетварном свете I - О нетварном свете II - О нетварном свете III - О личном начале: в Бытии Божественном и бытии человеческом - Литургическая молитва - Литургический язык - Гефсиманская молитва - О молитве, в которой открывается Бог–Истина

Послесловие