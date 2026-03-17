Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Архипова - 20 самых острых вопросов о добрачных отношениях

Архипова - 20 самых острых вопросов о добрачных отношениях
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Ethics

Книга Елены и Виталия Архиповых «20 самых острых вопросов о добрачных отношениях» представляет собой практическое и духовно-ориентированное пособие для молодых людей, находящихся на пороге создания семьи. Авторы, опираясь на свой многолетний опыт семейного консультирования и библейские принципы, ставят задачу честно и открыто обсудить темы, которые часто замалчиваются или вызывают смущение в церковной среде. Основная идея произведения заключается в том, что качественная подготовка к браку в период ухаживания является фундаментом долговечного и счастливого союза, а умение задавать правильные вопросы до свадьбы уберегает от болезненных разочарований после неё.

Содержательная часть книги структурирована в виде ответов на конкретные, наиболее актуальные вопросы: от того, как распознать «своего» человека и определить границы физической близости, до обсуждения финансовых ожиданий и влияния родительских семей. Архиповы детально разбирают психологические ловушки влюбленности, помогая читателю отличить временную страсть от глубокого и ответственного чувства. Авторы уделяют значительное внимание духовной совместимости партнеров, подчеркивая, что единство в вере и жизненных целях является решающим фактором. Каждая глава снабжена практическими заданиями и темами для обсуждения, которые пара может использовать для углубления взаимопонимания и проверки своих отношений на прочность.

Текст написан в доступном, современном и доверительном стиле, что делает книгу легкой для восприятия молодежной аудиторией. Елена и Виталий Архиповы мастерски сочетают твердость библейских стандартов с пониманием реалий современной жизни, избегая как излишнего легализма, так и опасного либерализма. Работа служит незаменимым инструментом для молодежных пасторов, наставников и самих пар, желающих подойти к вопросу брака не на эмоциях, а с мудростью и рассудительностью. Это чтение помогает превратить период добрачных отношений в созидательное время самопознания и осознанного выбора, закладывая основу для дома, построенного на камне, а не на песке.

Елена Архипова, Виталий Архипов – 20 самых острых вопросов о добрачных отношениях

Киев: СПД Бондарук Л.Н., 2008. – 98 с.

ISBN 978-966-1592-37-6

Елена Архипова, Виталий Архипов – 20 самых острых вопросов о добрачных отношениях – Содержание

  • 1. Гражданский брак

  • 2. Что делать с сексуальностью, с мыслями о сексе?

  • 3. Как держать дистанцию в отношениях во время периода свиданий?

  • 4. Как долго нужно встречаться, чтобы лучше узнать друг друга? Как лучше узнать друг друга?

  • 5. В каком возрасте лучше жениться или выходить замуж?

  • 6. Что делать, если один из партнеров ВИЧ-инфицирован? Как ему можно помочь?

  • 7. Как отличить влюбленность от любви?

  • 8. Существует ли дружба между мужчиной и женщиной?

  • 9. Как готовиться к браку? Что нужно делать, чтобы быть подготовленным к браку?

  • 10. Как сделать правильный выбор?

  • 11. Какие вопросы должны быть обязательно оговорены до брака?

  • 12. Стоит ли рассказывать партнеру о своем прошлом опыте?

  • 13. Как восстановиться после отказа?

  • 14. Как правильно сказать “нет”?

  • 15. Как справиться с чувством одиночества? Чем занять себя?

  • 16. Нормально ли чувствовать страх по отношению к серьезному решению? Как его преодолеть?

  • 17. Что делать, если возраст “поджимает”?

  • 18. Повторный брак

  • 19. Как лучше распоряжаться финансами до брака?

20. Не вредно ли для здоровья многолетнее половое воздержание?

Приложение

Views 61
Rating
Added 17.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

