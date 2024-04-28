Елена и Виталий Архиповы - Дружная семья

В заповеднике туристам показывали удивительное явление - сосну и березу, сросшихся в одно целое. Это явление назвали символом любви и верности. Бьmо поверье, что тот, кто притронется к этому чуду природы, навсегда приобретет счастье в своей семье. Толпы людей, желающих благоденствия во взаимоотношениях, приходили к нему.

Интересно, что два дерева имели свои отличительные особенности. Сосна - олицетворение мужественности - была покрыта коричневой шероховатой корой, а вся крона бьmа усыпана темно-зелеными иголками. Береза же, напротив, бьmа как бы прообразом женственности - гладкий белый ствол и изумрудно-зеленая крона. Так они и стояли всем на удивление - противоположность по внешности и внуrренней суrи, но полное единство и гармония.

Думаю, что бьmо время, когда они еще совсем молодыми деревцами пытались бороться за место под солнцем, старались взять себе больше питательных веществ из почвы. Но затем произошло чудо: они поняли, что стараясь взять что-то себе, они разрушают себя же, ведь уже нет разницы, какого вида дерево. Значение имеет лишь одно - теперь они рядом и рядом навсегда. Да - разные, да - не похожие, но такие родные и близкие. Так, из года в год, они сплетаются еще крепче корнями, срастаются стволами и смешиваются кронами. И уже трудно сказать, два ли это отдельных дерева или одно единое целое.

Глядя на это явление, туристы вздыхают и прикасаются к ним на счастье. Каждому хочется привнести кусочек этой гармонии к себе домой, чтобы жить со своим супругом долго и счастливо и "умереть в один день". Им кажется, что что-то должно произойти в их жизни волшебным образом, без усилий. Но это не так. Эти два дерева помогут только тем, кто умеет думать и размышлять. Кто может задать себе вопрос: что я могу сделать, чтобы моя семья бьmа счастливой? Как мы можем измениться, чтобы стать прекрасной семьей всем на удивление?

Эти два дерева - просто символ, указатель, по которому нужно двигаться. Не просто вздохнугь и сказать: "У меня такого никогда не будет". А решить, что в вашей семье обязательно чтото изменится, потому что вы приложите к этому все свои усилия.