АРИ - Ашкенази Лурия - Древо Жизни
Это первая часть главного труда Великого Лурия, Ицхака бен Шломо Ашкенази (АРИ).Самая известная, самая востребованная и самая недоступная книга для пытливого ума, впервые переведена на русский язык. Детальная информация о Духовных Мирах изложенная в сопровождении ссылок на множество Святых книг в переплетении с гематрическими значениями смысла имен библейских персонажей, их действий и взаимного влияния на события прошлого и будущего. Умопомрачительные перекрёстные соответствия терминологии духовных Миров, Имён Святых и тайн скрытых в библейских текстах раскрывают всё величие таланта и глубину постижения автора книги -Великого АРИ. Книга - Ключ обязательная для присутствия на полке каждого мыслителя в областях Каббалы, Иудаистики, религиоведения и т. д.
Касательно конечного замысла творения Мироздания поясним два исследования, которыми занимались каббалисты. Исследование первое это то, что исследовали первые мудрецы и все последующие: знать суть сотворения Миров, по какой причине это произошло? И обсуждали, и завершили, и заключили. Сказано, что суть вещей была в том, что Он, Да Благословится, должен быть совершенен во всех Своих деяниях, и Своих замыслах, и во всех Своих именах Величия Возвышенности и Славы. И если бы он не привёл его деяния и замыслы в действие, то не был бы назван совершенный в Его действиях, и в Его именах, и Его замыслах. Потому что Великое Имя, которое из четырёх букв АВА״Я, называется так, как предопределение Им вечных законов и Его бесконечного бытия в прошлом, настоящем и будущем, прежде Творения, и во время существования Творения, и после возвращение к тому, что было. И если бы не были созданы Миры, и всё что в них, не смог бы проявить истинную эманацию Его вечного бытия, Да Благословится! в прошлом, и настоящем, и в будущем. И не назывался бы по имени АВА״Я, как сказано выше. А также имя АДНУ״Т (Господь) именуется так, как указание на господство, поскольку всё - Его рабы, а Он господин для них. И если бы не было у Него Созданий то, не смог бы назваться по имени Господь. И таким же образом в остальных именах. И также, относительно наименований, как например: Милосердный и Милостивый, Долготерпеливый. Не назовёт эти имена никто иной кроме творений в Мире, которые зовут Его: Долготерпеливый и т. д. В этом и во всех остальных названиях. Однако поскольку Миры сотворены, то воплотились Его действия и Его замыслы, Да Благословится, в действие, и будет называется совершенным во всех видах Его действий, и Его возможностей. А также будет совершенен во всех именах и названиях без какого-либо недостатка вообще «Не дай Бог!». И суть этого была хорошо выяснена в Книге Зоар, Глава Пинхас (стр. 257 гл. изд.) И это его слова: «Заповедь тринадцать и т. д. Это абсолютная Святость. И знай, что Он называется Мудрый во всех видах Хохмот и Разумеющий во всех видах Твунот» и т. д. Но прежде чем создал Мир, называется во всех этих ступенях по имени созданий, которым предстоит быть созданными, т. к. если вовсе не существуют создания в Мире, то почему называется Милосердный Судья? Но по имени созданий, что будут и т. д. А в Главе Бо (стр. 42). И это его слова: «Если не распространяется Его Свет на все создания то, как познают Его, и как наполнится вся земля Его Славой?»
Ицхак Ашкенази Лурия - Древо Жизни - Часть 1 - Эйхаль Адам Кадмон
Переводчик: Андрей Сергеевич Бабий
Дата выхода на ЛитРес: 28 декабря 2022
Дата написания: 2017
«Автор», 2017. - 190 стр.
Ицхак Ашкенази Лурия - Древо Жизни - Часть 1 - Эйхаль Адам Кадмон - Содержание
Первые Врата: Адам Кадмон
Вторые Врата. Распространение 10-ти сфирот внутрь Игулим
Третьи Врата. Порядок творения
Четвёртые Врата: Озэн Хотэм Пэ
Пятые Врата. ТаНТ״А (таамим, некудот, тагин, отиёт)
Шестые врата. Акудим
Седьмые врата. Мати вэ ло Мати
Ицхак Ашкенази Лурия - Древо Жизни - Часть 2 - Эйхаль Никудим
Переводчик:Андрей Сергеевич Бабий
Дата выхода на ЛитРес: 30 мая 2023
Дата написания: 2023
«Автор», 2023. - 140 стр. 1 иллюстрация
Ицхак Ашкенази Лурия - Древо Жизни - Часть 2 - Эйхаль Никудим - Содержание
Первые Врата
Часть 8. Объяснение понятия Никуда (Точка)
Глава 1. Формирование Некудот
Глава 2. Келим для Некудот и их наполнение Светами
Глава 3. Парса и Три положения Некудот
Глава 4. Выход Некудот и Светов из Келим
Глава 5. Разбиение Семи Малахим
Глава 6
Вторые Врата
Часть 9. Разбиение
Ицхак Ашкенази Лурия - Древо Жизни - Часть 3 - Эйхаль Ктарим
Переводчик: Андрей Сергеевич Бабий
Дата выхода на ЛитРес: 09 июня 2023
Дата написания: 2023
«Автор», 2023. - 90 стр.
Ицхак Ашкенази Лурия - Древо Жизни - Часть 3 - Эйхаль Ктарим - Содержание
Первые Врата
Вторые Врата
Ицхак Ашкенази Лурия - Древо Жизни - Часть 4 - Эйхаль Аба и Има
Переводчик: Андрей Сергеевич Бабий
Дата выхода на ЛитРес: 11 июня 2023
Дата написания: 2023
«Автор», 2023. - 100 стр.
Ицхак Ашкенази Лурия - Древо Жизни - Часть 4 - Эйхаль Аба и Има
Первые врата
Вторые врата
Третьи врата
Ицхак Ашкенази Лурия - Древо Жизни - Часть 5-1 - Эйхаль Зеир Анпин
Переводчик: Андрей Сергеевич Бабий
Дата выхода на ЛитРес: 11 июня 2023
Дата написания: 2023
«Автор», 2023. - 320 стр.
Ицхак Ашкенази Лурия - Древо Жизни - Часть 5-1 - Эйхаль Зеир Анпин - Содержание
Первые Врата
Вторые Врата
Третьи Врата
Четвёртые Врата
Пятые Врата
Шестые Врата
Седьмые Врата
Восьмые Врата
Девятые Врата
Ицхак Ашкенази Лурия - Древо Жизни - Часть 5-2 - Эйхаль Зеир Анпин
Переводчик: Андрей Сергеевич Бабий
Дата выхода на ЛитРес: 11 июня 2023
Дата написания: 2023
«Автор», 2023. - 210 стр.
Ицхак Ашкенази Лурия - Древо Жизни - Часть 5-2 - Эйхаль Зеир Анпин
Десятые Врата
Одинадцатые Врата
Двенадцатые Врата
Спасибо большое!