АРИ - Ашкенази Лурия - Древо Жизни

Это первая часть главного труда Великого Лурия, Ицхака бен Шломо Ашкенази (АРИ).Самая известная, самая востребованная и самая недоступная книга для пытливого ума, впервые переведена на русский язык. Детальная информация о Духовных Мирах изложенная в сопровождении ссылок на множество Святых книг в переплетении с гематрическими значениями смысла имен библейских персонажей, их действий и взаимного влияния на события прошлого и будущего. Умопомрачительные перекрёстные соответствия терминологии духовных Миров, Имён Святых и тайн скрытых в библейских текстах раскрывают всё величие таланта и глубину постижения автора книги -Великого АРИ. Книга - Ключ обязательная для присутствия на полке каждого мыслителя в областях Каббалы, Иудаистики, религиоведения и т. д.

Касательно конечного замысла творения Мироздания поясним два исследования, которыми занимались каббалисты. Исследование первое это то, что исследовали первые мудрецы и все последующие: знать суть сотворения Миров, по какой причине это произошло? И обсуждали, и завершили, и заключили. Сказано, что суть вещей была в том, что Он, Да Благословится, должен быть совершенен во всех Своих деяниях, и Своих замыслах, и во всех Своих именах Величия Возвышенности и Славы. И если бы он не привёл его деяния и замыслы в действие, то не был бы назван совершенный в Его действиях, и в Его именах, и Его замыслах. Потому что Великое Имя, которое из четырёх букв АВА״Я, называется так, как предопределение Им вечных законов и Его бесконечного бытия в прошлом, настоящем и будущем, прежде Творения, и во время существования Творения, и после возвращение к тому, что было. И если бы не были созданы Миры, и всё что в них, не смог бы проявить истинную эманацию Его вечного бытия, Да Благословится! в прошлом, и настоящем, и в будущем. И не назывался бы по имени АВА״Я, как сказано выше. А также имя АДНУ״Т (Господь) именуется так, как указание на господство, поскольку всё - Его рабы, а Он господин для них. И если бы не было у Него Созданий то, не смог бы назваться по имени Господь. И таким же образом в остальных именах. И также, относительно наименований, как например: Милосердный и Милостивый, Долготерпеливый. Не назовёт эти имена никто иной кроме творений в Мире, которые зовут Его: Долготерпеливый и т. д. В этом и во всех остальных названиях. Однако поскольку Миры сотворены, то воплотились Его действия и Его замыслы, Да Благословится, в действие, и будет называется совершенным во всех видах Его действий, и Его возможностей. А также будет совершенен во всех именах и названиях без какого-либо недостатка вообще «Не дай Бог!». И суть этого была хорошо выяснена в Книге Зоар, Глава Пинхас (стр. 257 гл. изд.) И это его слова: «Заповедь тринадцать и т. д. Это абсолютная Святость. И знай, что Он называется Мудрый во всех видах Хохмот и Разумеющий во всех видах Твунот» и т. д. Но прежде чем создал Мир, называется во всех этих ступенях по имени созданий, которым предстоит быть созданными, т. к. если вовсе не существуют создания в Мире, то почему называется Милосердный Судья? Но по имени созданий, что будут и т. д. А в Главе Бо (стр. 42). И это его слова: «Если не распространяется Его Свет на все создания то, как познают Его, и как наполнится вся земля Его Славой?»

Ицхак Ашкенази Лурия - Древо Жизни - Часть 1 - Эйхаль Адам Кадмон

Переводчик: Андрей Сергеевич Бабий

Дата выхода на ЛитРес: 28 декабря 2022

Дата написания: 2017

«Автор», 2017. - 190 стр.

Ицхак Ашкенази Лурия - Древо Жизни - Часть 1 - Эйхаль Адам Кадмон - Содержание

Первые Врата: Адам Кадмон

Вторые Врата. Распространение 10-ти сфирот внутрь Игулим

Третьи Врата. Порядок творения

Четвёртые Врата: Озэн Хотэм Пэ

Пятые Врата. ТаНТ״А (таамим, некудот, тагин, отиёт)

Шестые врата. Акудим

Седьмые врата. Мати вэ ло Мати