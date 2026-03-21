Книга Евгения Игоревича Аринина «Что такое религия: 500 определений термина с комментариями» представляет собой научно-справочное издание, посвящённое одному из ключевых понятий религиоведения — понятию религии. Автор собрал и систематизировал большое количество определений этого термина, предложенных философами, богословами, социологами и исследователями религии разных эпох и научных направлений.

В книге приводится около пятисот различных определений религии, каждое из которых сопровождается комментариями и пояснениями. Такой подход позволяет увидеть, насколько разнообразными могут быть научные и философские интерпретации религии, а также проследить развитие религиоведческой мысли.

Издание помогает читателю лучше понять сложность и многогранность понятия религии, а также познакомиться с основными подходами к её изучению в философии, социологии, антропологии и культурологии.

Книга будет полезна студентам и преподавателям гуманитарных дисциплин, исследователям религии, а также всем читателям, интересующимся теоретическими вопросами религиоведения.

Евгений Аринин - Что такое религия: 500 Определений термина с комментариями

Владимир 2013

Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых

Евгений Аринин - Что такое религия: 500 Определений термина с комментариями - Содержание

Предисловие

А. Древний мир и Новое время

1. Этимология и семантика слова «religio». Историко-культурный контекст

2. Античные истоки: первые определения теологов, натурфилософов и политиков

3. Средние века: теология и философия в поисках «истинной религии»

4. Возрождение: «всеобщая религия» и конфликты юрисдикций

5. Новое время: наука, мораль и «сверхъестественное»

Б. Новейшее время: проблема «религии как таковой»

1. Библеистика, история и философия религии

2. Фольклористика, антропология и феноменология религии

3. Психология и социология религии

4. Религия, конфессии и наука. Идеология и религия в СССР и мире

В. Религия в эпоху массмедиа