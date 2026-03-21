Аринин - Что такое религия
Книга Евгения Игоревича Аринина «Что такое религия: 500 определений термина с комментариями» представляет собой научно-справочное издание, посвящённое одному из ключевых понятий религиоведения — понятию религии. Автор собрал и систематизировал большое количество определений этого термина, предложенных философами, богословами, социологами и исследователями религии разных эпох и научных направлений.
В книге приводится около пятисот различных определений религии, каждое из которых сопровождается комментариями и пояснениями. Такой подход позволяет увидеть, насколько разнообразными могут быть научные и философские интерпретации религии, а также проследить развитие религиоведческой мысли.
Издание помогает читателю лучше понять сложность и многогранность понятия религии, а также познакомиться с основными подходами к её изучению в философии, социологии, антропологии и культурологии.
Книга будет полезна студентам и преподавателям гуманитарных дисциплин, исследователям религии, а также всем читателям, интересующимся теоретическими вопросами религиоведения.
Евгений Аринин - Что такое религия: 500 Определений термина с комментариями
Владимир 2013
Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Евгений Аринин - Что такое религия: 500 Определений термина с комментариями - Содержание
Предисловие
А. Древний мир и Новое время
1. Этимология и семантика слова «religio». Историко-культурный контекст
2. Античные истоки: первые определения теологов, натурфилософов и политиков
3. Средние века: теология и философия в поисках «истинной религии»
4. Возрождение: «всеобщая религия» и конфликты юрисдикций
5. Новое время: наука, мораль и «сверхъестественное»
Б. Новейшее время: проблема «религии как таковой»
1. Библеистика, история и философия религии
2. Фольклористика, антропология и феноменология религии
3. Психология и социология религии
4. Религия, конфессии и наука. Идеология и религия в СССР и мире
В. Религия в эпоху массмедиа
1. Конфликт «открытого» и «эксклюзивного» определений
2. Новая религия кинематографа А.Тарковского
3. «Киберрелигия» интернета
No comments yet. Be the first!