Аринин - Религиоведение

Учебное пособие Е. И. Аринина «Религиоведение. Введение в основные концепции и термины» предназначено для студентов высших учебных заведений, изучающих религиоведение, философию, культурологию и другие гуманитарные дисциплины. Книга знакомит читателя с основными понятиями, категориями и теоретическими подходами, используемыми в современной науке о религии.

В издании рассматриваются ключевые вопросы религиоведения: природа религии, её происхождение, структура религиозного сознания, функции религии в обществе, а также различные формы религиозной жизни. Автор анализирует основные научные концепции и методы изучения религии, уделяя внимание как классическим теориям, так и современным исследовательским подходам.

Особое место в книге занимает систематизация религиоведческих терминов, что помогает читателю лучше ориентироваться в научной литературе и понимать специфику религиозных явлений.

Пособие будет полезно студентам гуманитарных специальностей, преподавателям, исследователям религии и всем читателям, интересующимся теоретическими основами религиоведения.

М.: Академический Проект, 2020. — 320 с. — («Gaudeamus»).

ISBN 978-5-8291-3276-7

Аринин Е.И. – Религиоведение – Содержание

Предисловие

Глава 1. Проблема постижения сущности религии

1.1. Проблематичность постижения феномена религии

1.2. Проблематичность европоцентризма

1.3. Проблематичность ессенциализма

Основные выводы по первой главе

Примечания

Глава 2. Попытки статичного понимания сущности феноменов религии

2.1. Становление статичного подхода

2.2. Развитие понимания статичного основания и статизма

2.3. Значение статичного истолкования религиозности

Примечания

Глава 3. Попытки динамичного понимания основания явлений религиозности

3.1. Становление представлений о динамичном основании явлений религии

3.2. Развитие понимания деятельного основания и динамизма

3.3. Значение функционализма в истолковании явлений религиозности

Примечания

Глава 4. Попытки системно-целостного понимания религиозности

4.1. Становление представлений о целостности религии

4.2. Развитие понимания системности статизма и динамизма

4.3. Значение субстанционализма в религиоведении

Примечания

Вместо заключения, или Возможность диалога теологии и религиоведения

Приложение: 100 определений религии