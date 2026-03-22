Аринин - Религиоведение

Category ESXATOS BOOKS, UNIVERSITY TEXTBOOK, History, Religious Studies Atheism
Series Gaudeamus (40 books)

Учебное пособие Е. И. Аринина «Религиоведение. Введение в основные концепции и термины» предназначено для студентов высших учебных заведений, изучающих религиоведение, философию, культурологию и другие гуманитарные дисциплины. Книга знакомит читателя с основными понятиями, категориями и теоретическими подходами, используемыми в современной науке о религии.

В издании рассматриваются ключевые вопросы религиоведения: природа религии, её происхождение, структура религиозного сознания, функции религии в обществе, а также различные формы религиозной жизни. Автор анализирует основные научные концепции и методы изучения религии, уделяя внимание как классическим теориям, так и современным исследовательским подходам.

Особое место в книге занимает систематизация религиоведческих терминов, что помогает читателю лучше ориентироваться в научной литературе и понимать специфику религиозных явлений.

Пособие будет полезно студентам гуманитарных специальностей, преподавателям, исследователям религии и всем читателям, интересующимся теоретическими основами религиоведения.

Аринин Е.И. - Религиоведение - Введение в основные концепции и термины - Учебное пособие для студентов высших учебных заведений

М.: Академический Проект, 2020. — 320 с. — («Gaudeamus»).

ISBN 978-5-8291-3276-7

Аринин Е.И. – Религиоведение – Содержание

Предисловие

Глава 1. Проблема постижения сущности религии

  • 1.1. Проблематичность постижения феномена религии

  • 1.2. Проблематичность европоцентризма

  • 1.3. Проблематичность ессенциализма

  • Основные выводы по первой главе

  • Примечания

Глава 2. Попытки статичного понимания сущности феноменов религии

  • 2.1. Становление статичного подхода

  • 2.2. Развитие понимания статичного основания и статизма

  • 2.3. Значение статичного истолкования религиозности

  • Примечания

Глава 3. Попытки динамичного понимания основания явлений религиозности

  • 3.1. Становление представлений о динамичном основании явлений религии

  • 3.2. Развитие понимания деятельного основания и динамизма

  • 3.3. Значение функционализма в истолковании явлений религиозности

  • Примечания

Глава 4. Попытки системно-целостного понимания религиозности

  • 4.1. Становление представлений о целостности религии

  • 4.2. Развитие понимания системности статизма и динамизма

  • 4.3. Значение субстанционализма в религиоведении

  • Примечания

Вместо заключения, или Возможность диалога теологии и религиоведения

Приложение: 100 определений религии

