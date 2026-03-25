Аристотель - идеи и интерпретации

Аристотель - идеи и интерпретации
Category Philosophy

Сборник «Аристотель: идеи и интерпретации», изданный под редакцией М. С. Петровой, представляет собой масштабное междисциплинарное исследование, объединяющее новые переводы античных текстов с глубоким анализом их влияния на европейскую культуру. Авторы ставят задачу проследить, как наследие Стагирита конституировало европейскую рациональность, проходя сквозь фильтры поздней античности, латинского платонизма и даже медицины Нового времени. Основная идея книги заключается в представлении Аристотеля не только как автора застывших канонов, но и как живого участника интеллектуальной истории, чьи идеи о движении, душе и политике продолжали трансформироваться и адаптироваться в самых разных контекстах — от философских школ IV века до трактатов по акушерству XVII века.

Содержательная часть тома разделена на несколько ключевых блоков, включающих уникальные публикации фрагментов утраченных сочинений Аристотеля и трудов его ближайших последователей, таких как Теофраст и Дикеарх. Исследователи детально анализируют концепции ума, роста и идентичности тела, а также рецепцию аристотелевских текстов в системе образования Поздней Античности. Особый интерес представляет раздел «Из истории медицины», где прослеживается связь между аподиктическим методом Аристотеля и рациональной медициной Галена, а также удивительное усвоение перипатетических идей в популярной литературе Англии XVII века, в частности, в «Книге повитух» Джейн Шарп. В книге также исследуется роль аристотелизма в формировании представлений европейцев о коренных народах Нового Света, что подчеркивает глобальный масштаб влияния философа.

Текст сборника выдержан в строгом академическом стиле, сочетающем филологическую точность переводов с многогранностью историко-философского анализа. Коллектив авторов мастерски демонстрирует, как «следы прошлого» в работах Аристотеля-историка философии перекликаются с современными интерпретациями его биографии и трудов. Работа служит фундаментальным ресурсом для историков, философов, культурологов и всех, кто изучает корни западной научной традиции. Это чтение помогает осознать, что идеи Аристотеля являются не просто частью истории, а работающим инструментом познания, который на протяжении веков определял границы и методы человеческого мышления.

Аристотель: идеи и интерпретации

Под общей редакцией М.С. Петровой

М.: Аквилон, 2017. 580 с.

Гуманитарные науки в исследованиях и переводах [Т. VIII]; изд. с 2010 г.

Отв. ред. серии — М.С. Петрова

ISBN 978-5-906578-31-0

Аристотель: идеи и интерпретации - Оглавление

Вместо Предисловия - Наследие Аристотеля как конституирующий элемент европейской рациональности (М.С. Петрова)

ТЕКСТЫ АРИСТОТЕЛЯ И ЕГО БЛИЖАЙШИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ

  • Е. В. Афонасин «Следы» прошлого... Аристотель — историк философии

  • Аристотель [Избранные фрагменты и свидетельства об утраченных сочинениях]

  • Протрептик [32]. О философии [33]. О пифагорейцах [40]. О философии Архита [47]. О Демокрите [47]. О поэтах [48]. (Перевод с древнегреческого языка и примечания Е.В. Афонасина)

  • Е. В. Афонасин Два трактата Аристотеля о движении животных (De motu animalium и De incessu animalium)

  • Аристотель О движении животных (Перевод с древнегреческого и примечания Е.В. Афопасипа)

  • Аристотель О передвижении животных (Перевод с древнегреческого языка и примечания Е.В. Афонасина)

  • Е. В. Афонасин Метафизика Теофраста (Предисловие к переводу) 93

  • Теофраст О первых началах. Метафизика (Перевод с древнегреческого языка и примечания Е.В. Афонасина)

  • Е. В. Афонасин Дикеарх из Мессины (Предисловие к публикации фрагментов и свидетельств)

  • Дикеарх [Фрагменты и свидетельства] Сочинения [129]. Биографические свидетельства [130]. О душе [131]. Философская биография [137]. Культурная история [145]. Политика [155]. Состязания. Литературная критика [156]. Гипотезы [160]. География [161]. (Перевод с древнегреческого языка и примечания Е. В. Афонасина)

ИНТЕРПРЕТАЦИИ БИОГРАФИИ АРИСТОТЕЛЯ

  • М. В. Егорочкин Античные биографии Аристотеля

  • Vita Hesychii. Жизнь Аристотеля и его сочинения (Перевод с древнегреческого языка и примечания М.В. Егорочкина)

  • Vita Marciana (Перевод с древнегреческого языка и примечания М.В. Егорочкина)

КОНЦЕПЦИИ АРИСТОТЕЛЯ И ИХ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ВОСПРИЯТИЕ

  • Н.П. Волкова О делении философских дисциплин и единстве философского знания у Аристотеля

  • Н. И. Волкова Ум и умопостигаемое как предмет науки о душе у Аристотеля

  • В. В. Петров Учение Аристотеля о росте и растущем и идентичность тела индивида

  • М. С.Петрова Рецепция текстов Аристотеля в латинском платонизме Поздней Античности

  • М. А. Ведешкин Тексты Аристотеля в системе философского образования IV века (на примере биографии Юлиана Отступника)

  • М. С Петрова Прояснение смысла и содержания фрагмента Об опьянении, приписываемого Аристотелю, посредством Сатурналий Макробия

  • М. С. Петрова Элементы естественнонаучных концепций Аристотеля в средневековой онейрокритике

  • О. В. Окунева Аристотель и формирование представлений о коренных народах Нового Света у европейских авторов XVI века

ИЗ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

  • Д. А. Балалыкин Античная медицина после Герофила

  • Д. А. Балалыкин, Н.П. Шок Аподиктический метод в традиции рациональной медицины: Гиппократ, Аристотель, Гален

  • Д. А. Балалыкин Микроструктура живой материи в натурфилософской системе Галсна

  • Д. А. Балалыкин Физиологический эксперимент как основа аргументов Галсна в полемике с оппонентами: на примере второй книги Обучениях Гиппократа и Платона

  • А. Ю. Серегина Аристотелевская традиция и популярная медицинская литература XVII века: Джейн ШАРП. Книга повитух

    • I. «Спор о женщинах»

    • ІІ. Джейн Шарп читает Аристотеля?

    • III. Усвоение идей Аристотеля вне университетской культуры в Англии XVII века

  • Джейн Шарп. Книга повитух

    • Часть первая. Главы X - XVIII

    • Часть вторая. Главы I - II; V - VI; VIII (Перевод с английского языка и примечания А.Ю. Серегиной)

Аннотации / Summaries

Авторы/Contributors

Contents

Comments (1 comment)

zalservik 1 day ago
Благодарю.

