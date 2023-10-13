Аристотель - Категории - Об истолковании
Из того, что говорится, одно говорится в связи, другое — без связи. Одно в связи, например: «человек бежит», «человек побеждает»; другое без связи, например: «человек», «бык», «бежит», «побеждает».
Из существующего одно говорится о каком-нибудь подлежащем, но не находится ни в каком подлежащем, например «человек»; о подлежащем — отдельном человеке — говорится как о человеке, но человек не находится ни в каком подлежащем; другое находится в подлежащем, но не говорится о каком-то подлежащем (я называю находящимся в подлежащем то, что, не будучи частью, не может существовать отдельно от того, в чем оно находится); например, определенное умение читать и писать находится в подлежащем — в душе, но ни о каком подлежащем не говорится как об определенном умении читать и писать. И определенное белое находится в подлежащем — в теле (ибо всякий цвет — в теле), но ни о каком подлежащем не говорится как об определенном белом. А иное и говорится о подлежащем, и находится в подлежащем, как, например, знание находится в подлежащем — в душе, и о подлежащем — умении читать и писать — говорится как о знании. Наконец, иное не находится в подлежащем и не говорится о каком-либо подлежащем, например отдельный человек и отдельная лошадь. Ни то ни другое не находится в подлежащем и не говорится о подлежащем. И вообще, все единичное и все, что одно по числу, не говорится ни о каком подлежащем, однако ничто не мешает чему-то такому находиться в подлежащем. В самом деле, определенное умение читать и писать принадлежит к тому, что находится в подлежащем, но ни о каком подлежащем не говорится как об определенном умении читать и писать.
Аристотель - Категории; Об истолковании
Перевод с древнегреческого А. Кубицкого, Э. Радлова. — Москва: Издательство АСТ, 2023. — 160 с. — (Эксклюзивная классика).
ISBN 978-5-17-154713-4
Аристотель - Категории; Об истолковании - Содержание
КАТЕГОРИИ (перевод А. В. Кубицкого)
ГЛАВА ПЕРВАЯ [Одноименное, соименное, отыменное]
ГЛАВА ВТОРАЯ [Сказываемое о предмете и находящееся в предмете]
ГЛАВА ТРЕТЬЯ [Род как сказуемое. Видовые отличия]
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ [Десять категорий]
ГЛАВА ПЯТАЯ [Сущность]
ГЛАВА ШЕСТАЯ [Количество]
ГЛАВА СЕДЬМАЯ [Соотнесенное]
ГЛАВА ВОСЬМАЯ [Качество]
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ [Остальные шесть категорий]
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ [Четыре вида противолежания]
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ [Противоположности]
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ [Предшествующее и последующее]
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ [Данное вместе]
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ [Шесть видов движения]
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ [Обладание]
ВВЕДЕНИЕ К «КАТЕГОРИЯМ» АРИСТОТЕЛЯ. ПОРФИРИЙ (перевод А. В. Кубицкого)
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ГЛАВА ВТОРАЯ. О роде
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. О виде
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. О собственном признаке
ГЛАВА ПЯТАЯ. О привходящем признаке
ГЛАВА ШЕСТАЯ. О том, что есть общего у пяти терминов
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. О том, что есть общего у рода и различающего признака - О различии между родом и различающим признаком
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. О том, что есть общего у рода и вида - О различии между родом и видом
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. О том, что есть общего у рода и собственного призрака - О различии между родом и собственным признаком
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. О том, что есть общего у рода и привходящего признака - О различии между родом и привходящим признаком
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. О том, что есть общего у различающего признака и у вида - О различии между видом и различающим признаком
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. О том, что есть общего у различающего признака и у собственного признака - О различии между собственным и различающим признаком
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. О том, что есть общего у различающего признака и у привходящего признака - О своеобразных чертах у различающего признака и признака привходящего
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. О том, что есть общего у вида и у собственного признака - О различии между видом и собственным признаком
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. О том, что есть общего у вида и у привходящего признака - О различии между ними
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. О том, что есть общего у собственного признака и у неотделимого привходящего признака - О различии этих же признаков
ОБ ИСТОЛКОВАНИИ (перевод Э. Л. Радлова)
ГЛАВА ПЕРВАЯ [Язык и письмена. Истинная и ложная речь]
ГЛАВА ВТОРАЯ [Имя]
ГЛАВА ТРЕТЬЯ [Глагол]
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ [Высказывающая речь]
ГЛАВА ПЯТАЯ [Утверждение и отрицание. Простое и сложное предложение]
ГЛАВА ШЕСТАЯ [Утверждение, отрицание, противоречие]
ГЛАВА СЕДЬМАЯ [Противоположные и противоречащие предложения]
ГЛАВА ВОСЬМАЯ [Единство высказывания]
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ [Высказывания о будущем]
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ [Составные части предложения]
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ [Соединение и разъединение сказуемых]
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ [Возможное, могущее быть, необходимое]
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ [Отношение между утвердительными и отрицательными высказываниями о возможном, могущем быть и необходимом]
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ [Противоположные друг другу высказывания]
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