Из того, что говорится, одно говорится в связи, другое — без связи. Одно в связи, например: «человек бежит», «человек побеждает»; другое без связи, например: «человек», «бык», «бежит», «побеждает».

Из существующего одно говорится о каком-нибудь подлежащем, но не находится ни в каком подлежащем, например «человек»; о подлежащем — отдельном человеке — говорится как о человеке, но человек не находится ни в каком подлежащем; другое находится в подлежащем, но не говорится о каком-то подлежащем (я называю находящимся в подлежащем то, что, не будучи частью, не может существовать отдельно от того, в чем оно находится); например, определенное умение читать и писать находится в подлежащем — в душе, но ни о каком подлежащем не говорится как об определенном умении читать и писать. И определенное белое находится в подлежащем — в теле (ибо всякий цвет — в теле), но ни о каком подлежащем не говорится как об определенном белом. А иное и говорится о подлежащем, и находится в подлежащем, как, например, знание находится в подлежащем — в душе, и о подлежащем — умении читать и писать — говорится как о знании. Наконец, иное не находится в подлежащем и не говорится о каком-либо подлежащем, например отдельный человек и отдельная лошадь. Ни то ни другое не находится в подлежащем и не говорится о подлежащем. И вообще, все единичное и все, что одно по числу, не говорится ни о каком подлежащем, однако ничто не мешает чему-то такому находиться в подлежащем. В самом деле, определенное умение читать и писать принадлежит к тому, что находится в подлежащем, но ни о каком подлежащем не говорится как об определенном умении читать и писать.

Аристотель - Категории; Об истолковании

Перевод с древнегреческого А. Кубицкого, Э. Радлова. — Москва: Издательство АСТ, 2023. — 160 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-154713-4

Аристотель - Категории; Об истолковании - Содержание

КАТЕГОРИИ (перевод А. В. Кубицкого)

ГЛАВА ПЕРВАЯ [Одноименное, соименное, отыменное]

ГЛАВА ВТОРАЯ [Сказываемое о предмете и находящееся в предмете]

ГЛАВА ТРЕТЬЯ [Род как сказуемое. Видовые отличия]

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ [Десять категорий]

ГЛАВА ПЯТАЯ [Сущность]

ГЛАВА ШЕСТАЯ [Количество]

ГЛАВА СЕДЬМАЯ [Соотнесенное]

ГЛАВА ВОСЬМАЯ [Качество]

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ [Остальные шесть категорий]

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ [Четыре вида противолежания]

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ [Противоположности]

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ [Предшествующее и последующее]

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ [Данное вместе]

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ [Шесть видов движения]

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ [Обладание]

ВВЕДЕНИЕ К «КАТЕГОРИЯМ» АРИСТОТЕЛЯ. ПОРФИРИЙ (перевод А. В. Кубицкого)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ГЛАВА ВТОРАЯ. О роде

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. О виде

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. О собственном признаке

ГЛАВА ПЯТАЯ. О привходящем признаке

ГЛАВА ШЕСТАЯ. О том, что есть общего у пяти терминов

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. О том, что есть общего у рода и различающего признака - О различии между родом и различающим признаком

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. О том, что есть общего у рода и вида - О различии между родом и видом

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. О том, что есть общего у рода и собственного призрака - О различии между родом и собственным признаком

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. О том, что есть общего у рода и привходящего признака - О различии между родом и привходящим признаком

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. О том, что есть общего у различающего признака и у вида - О различии между видом и различающим признаком

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. О том, что есть общего у различающего признака и у собственного признака - О различии между собственным и различающим признаком

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. О том, что есть общего у различающего признака и у привходящего признака - О своеобразных чертах у различающего признака и признака привходящего

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. О том, что есть общего у вида и у собственного признака - О различии между видом и собственным признаком

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. О том, что есть общего у вида и у привходящего признака - О различии между ними

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. О том, что есть общего у собственного признака и у неотделимого привходящего признака - О различии этих же признаков

ОБ ИСТОЛКОВАНИИ (перевод Э. Л. Радлова)