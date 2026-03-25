Аристотель - Политика

Трактат Аристотеля «Политика», часто дополняемый в современных изданиях размышлениями о власти как «искусстве править миром», является основополагающим трудом по политической философии и социологии. Автор ставит задачу исследовать природу государства (полиса) не как случайного собрания людей, а как высшей формы человеческого общения, направленной к достижению общего блага. Основная идея произведения заключается в том, что человек по своей природе есть «существо политическое» (zoon politikon), и только в рамках справедливо устроенного государства он может полностью реализовать свой потенциал и обрести подлинное счастье.

Содержательная часть трактата детально анализирует структуру общества, начиная с первичной ячейки — семьи — и заканчивая сложными формами государственного устройства. Аристотель последовательно классифицирует типы правления на правильные (монархия, аристократия, полития), преследующие общее благо, и неправильные (тиранания, олигархия, демократия), служащие интересам лишь правящей группы. Автор уделяет значительное внимание понятию гражданства и роли среднего класса как гаранта стабильности, предотвращающего перекосы в сторону бедности или чрезмерного богатства. В книге глубоко исследуется взаимосвязь между этикой и политикой, превращая искусство управления в науку о воспитании добродетельных граждан и поддержании законности.

Текст написан в строгом, аналитическом и практико-ориентированном стиле, где теоретические выводы подкрепляются изучением реальных конституций греческих городов-государств. Аристотель мастерски вскрывает причины политических переворотов и предлагает рецепты сохранения государственного порядка, делая свою работу фундаментальным ресурсом для политиков, юристов и философов на протяжении тысячелетий. Это чтение помогает осознать, что истинное искусство власти заключается не в силе подавления, а в способности гармонизировать интересы различных слоев общества ради процветания целого. Работа служит вечным напоминанием о том, что политика без моральной основы неизбежно ведет к деградации общества.

Москва: Издательство АСТ, 2018. — 320 с.

ISBN 978-5-17-103306-4

Аристотель - Политика - Содержание

ПОЛИТИКА

Книга первая (А)

Книга вторая (В)

Книга третья (Г)

Книга четвертая (Δ)

Книга пятая (Е)

Книга шестая (Z)

Книга седьмая (Н)

Книга восьмая (Θ)

БОЛЬШАЯ ЭТИКА