Аристотель - Политика

Трактат Аристотеля «Политика», часто дополняемый в современных изданиях размышлениями о власти как «искусстве править миром», является основополагающим трудом по политической философии и социологии. Автор ставит задачу исследовать природу государства (полиса) не как случайного собрания людей, а как высшей формы человеческого общения, направленной к достижению общего блага. Основная идея произведения заключается в том, что человек по своей природе есть «существо политическое» (zoon politikon), и только в рамках справедливо устроенного государства он может полностью реализовать свой потенциал и обрести подлинное счастье.
Содержательная часть трактата детально анализирует структуру общества, начиная с первичной ячейки — семьи — и заканчивая сложными формами государственного устройства. Аристотель последовательно классифицирует типы правления на правильные (монархия, аристократия, полития), преследующие общее благо, и неправильные (тиранания, олигархия, демократия), служащие интересам лишь правящей группы. Автор уделяет значительное внимание понятию гражданства и роли среднего класса как гаранта стабильности, предотвращающего перекосы в сторону бедности или чрезмерного богатства. В книге глубоко исследуется взаимосвязь между этикой и политикой, превращая искусство управления в науку о воспитании добродетельных граждан и поддержании законности.
Текст написан в строгом, аналитическом и практико-ориентированном стиле, где теоретические выводы подкрепляются изучением реальных конституций греческих городов-государств. Аристотель мастерски вскрывает причины политических переворотов и предлагает рецепты сохранения государственного порядка, делая свою работу фундаментальным ресурсом для политиков, юристов и философов на протяжении тысячелетий. Это чтение помогает осознать, что истинное искусство власти заключается не в силе подавления, а в способности гармонизировать интересы различных слоев общества ради процветания целого. Работа служит вечным напоминанием о том, что политика без моральной основы неизбежно ведет к деградации общества.
Аристотель - Политика - Власть - искусство править миром
Москва: Издательство АСТ, 2018. — 320 с.
ISBN 978-5-17-103306-4
Аристотель - Политика - Содержание
ПОЛИТИКА
Книга первая (А)
Книга вторая (В)
Книга третья (Г)
Книга четвертая (Δ)
Книга пятая (Е)
Книга шестая (Z)
Книга седьмая (Н)
Книга восьмая (Θ)
БОЛЬШАЯ ЭТИКА
Книга первая (А)
Книга вторая (В)
