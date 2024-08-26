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Арканы или открытые секреты герметической философии

Арканы или открытые секреты герметической философии
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Hermeticism Alchemy Magic Astrology
Series Arcanum ex libris (6 books)
Представляя вторую книгу серии «Arcanum ex libris», мы понимаем, что вносим в алхимическое сообщество некий диссонанс, так как, данный трактат является достаточно противоречивым и загадочным, и одновременно малознакомым для интересующихся алхимией. Кроме того, эта книга фактически обойдена вниманием исследователей, как алхимии, так и истории химии. Поэтому, мы публикуем перевод рукописи в нашей третьей серии, дабы подчеркнуть недостаточность знаний о ней, об авторе и времени её написания. То есть, об этой рукописи неизвестно всё, в отличие от большинства других алхимических рукописей или книг. Но, как не удивительно, она не стала привлекательным объектом для исследователей, как и для алхимического сообщества в целом. Возможно, читатель задастся вопросом: если она настолько малоизвестна и не востребована, то может быть, она не содержит ничего ценного? Мы постарались максимально досконально изучить вопрос касательно этого произведения и представляем читателям самим судить об этой работе анонимного автора. Начнем с самого начала.
По легенде, рукопись была куплена за ничтожную цену у человека, который участвовал в разрушении Бастилии, происходившее в 1789 году. Рукопись была переписана неким Мартином и впоследствии попала или в качестве копии, или в полном формате Лазарусу Ленену (1793-1877 г.), известному французскому исследователю оккультизма, автору авторитетной книги «Каббалистическая наука», переведённой на многие языки, и которая оказала огромное влияние на школу оккультных наук во Франции в последней половине XIX века (Папюс, Амбелен). В 1832 году Ленен издал рукопись «Арканов» с дополнением текста, посвященного графу Сен-Жермену и небольшой пьесы в стихах, написанной им самим. На сегодняшний день мы имеем лишь труд Ленена, который находится в коллекции книг и рукописей известного композитора Нино Рота и его друга Винчи Вер- джинелли под номером 2686 (Rome, Biblioteca dell'Accademia dei Lincei. MS. Verginelli-Rota 35. [Les] arcanes ou Secrets de la Philosophie Hermétique dévoilés... Revue et corrigé par Lenain. Amiens 1832. [In French.]). К сожалению, нам не удалось найти более обширную информацию о самой рукописи или даже о её местонахождении.
Отталкиваясь от легенды о происхождении рукописи, мы обратились к книге французского историка Франца Функ-Брентано (Jacques Christian Frantz Seraphicus Funck-Brentano) "Les lettres de cachet ä Paris, etude suivie d'une liste des prisonniers de la Bastille (1659-1789)", 1903 года издания, чтобы попытаться выяснить автора данной рукописи среди заключенных Бастилии. Мы отталкивались от 1668 года, когда была издана книга Мораса де Респура «Редкие опыты с Минеральным Духом», так как в ней описана известь цинка в качестве основной алхимической материи, и именно она выступает в этой роли и в данной рукописи. И хотя в «Арканах» есть более поздняя дата, а именно 1706 год (48-й Аркан), мы всё же хотели проанализировать и изучить более длительный период времени. …
Проанализировав совокупность этих данных, мы пришли к выводу о невозможности в данный момент времени установить автора рукописи, согласно легенде о её появлении. Практически все были заключены в Бастилию до 1706 года упоминаемому в рукописи, и соответственно не могли быть осведомлены об опытах Кюре из Сен-Бриса, поэтому выпадают из упомянутого списка. Поэтому, нам остаётся лишь ожидать появления более развёрнутой информации, касательно определённых персон заключённых в Бастилию.

Арканы или открытые секреты герметической философии

Пер. с фран. - Харьков: ФЛП Арты- щенко Б.К., 2021. - 240 с. - Серия «Arcanum ex libris».
ISBN 978-966-979396-6

Арканы или открытые секреты герметической философии – Содержание

От издательства
Предисловие
  • Первый Аркан. Процесс получения металлической золы из цинка и получения философского хлопка
  • Второй Аркан. Сделать красную твёрдую соль, или Розу философов
  • Третий Аркан. Процесс создания аурифического духа, соли Цинка и великого Алкагеста
  • Четвертый Аркан. Секрет, чтобы сера казалась ярко-красной или живой, со средствами для её извлечения
  • Пятый Аркан. Секрет того, чтобы быстро и в изобилии получить эту драгоценную Саламандру, или нечто подобного рода
  • Шестой Аркан. Провес получения огромного количества универсального духа из Минерала
  • Седьмой Аркан. Очень быстрый способ уничтожить цинковую Известь, чтобы провести вышеуказанную операцию
  • Восьмой Аркан. Процесс создания сердца Сатурна, которое привлечет к себе душу Солнца или Луны, чтобы образовать с ними щелочную соль, которую некоторые авторы назвали солью Епіхе или Треугольником
  • Девятый Аркан. Другой способ оперировать сердцем Сатурна
  • Десятый Аркан. Ещё один процесс получения Розы Философов
  • Одиннадцатый Аркан. Процесс создания извести Лазури и извлечение соли Епіхе или Айгор Философов
  • Двенадцатый Аркан. Антигектик Потериуса, или его универсальное противолихорадочное средство, или другой способ приготовления Розы с помощью реторты с трубкой
  • Тринадцатый Аркан. Истинный способ изготовления магнетической материи, чтобы быстро получить простой Универсальный Дух с жёлтой жидкостью, указанной в предыдущей операции для получения металлов, и с помощью этого средства изготовить проекционный порошок
  • Четырнадцатый Аркан. Содержит достоинства щелочной Соли Цинка, изготовленной из одной или из двух магнитных материй
  • Пятнадцатый Аркан. Процесс создания Соли Епіхе
  • Шестнадцатый Аркан. Процесс изготовления Двойного Меркурия
  • Семнадцатый Аркан. Превратить золото в камедь
  • Восемнадцатый Аркан. Как мы работаем с третьей Розой Философов или Великое Делание с Цинком
  • Девятнадцатый Аркан. Истинный способ смягчить самые сильные едкие вещества с помощью Розы Философов
  • Двадцатый Аркан. Превращение этих маслянистых и сернистых жидкостей в идеальные эссенции. 80 Двадцать первый Аркан. Достоинства извести цинка для изготовления уксуса гор
  • Двадцать второй Аркан. Специальная подготовка цинка или способ очень быстро работать с порошком для проекций
  • Двадцать третий Аркан. Составление триангу- лярной соли Епіхе из работ Делока и Глаубера 93 Двадцать четвёртый Аркан. Достоинства трёхсторонней соли Епіхе для осаждения металлов и минералов
  • Двадцать пятый Аркан. Достоинства этой драгоценной соли, чтобы заставить металлы изменить форму и превратить их в соль, которая никоим образом не изменяется по своей природе 97 Двадцать шестой Аркан. Исходящая Небесная Вода Исаака Голланда
  • Двадцать седьмой Аркан. Секрет создания зелёного порошка, который, входя в расплавленное серебро, придаёт ему жёлтый цвет и превращает его в чистое золото, а также даёт питьевое золото 115 Двадцать восьмой Аркан. Операция Рипли с Меркурием
  • Двадцать девятый Аркан. Операция Раймонда Луллия с Меркурием
  • Тридцатый Аркан. Состав соли Венеры по Парацельсу и Ван Гельмонту
  • Тридцать первый Аркан. Состав соли Аллеброт... 129 Тридцать второй Аркан. Процесс создания всех видов физических небес неизвестным философом 131 Тридцать третий Аркан. Средства создания Физического Неба с помощью особой операции 136 Тридцать четвёртый Аркан. Процесс изготовления питьевого золота, описанного выше растворителя, в котором золото и серебро растворяются, как лёд в горячей воде
  • Тридцать пятый Аркан. Влажным путем узнать, является ли питьевое золото настоящим летучим физическим золотом
  • Тридцать шестой Аркан. Способ работы по сухому пути для преобразования металлов с питьевым золотом
  • Тридцать седьмой Аркан. Замечательные свойства вышеупомянутого питьевого золота для окрашивания стекла, гальки и хрусталя в различные цвета драгоценных камней
  • Тридцать восьмой Аркан. Свойства Металлической Золы, первого материала Философов, в виде извести или хлопка Цинка
  • Тридцать девятый Аркан. Свойства материи Философов, известной как известь Цинка
  • Сороковой Аркан. Достоинства, свойства и эффекты первой материи Мудрецов. Два способа использовать Соль Enixe
  • Сорок первый Аркан. Достоинства и действия третьего препарата Материи в виде Алкагеста
  • Сорок второй Аркан. Достоинства соли Алкали или сладкой соли Enixe для медицины
  • Сорок третий Аркан. Достоинства Соли художника для механики в целом
  • Сорок четвёртый Аркан. Процесс создания Зелёного льва
  • Сорок пятый Аркан. Небо Купороса Исаака Голланда
  • Сорок шестой Аркан. Физическая операция по доведению извести цинка до истинной металлической соли
  • Сорок седьмой Аркан. Операция Базилия Валентина с купоросом Марса и Венеры
  • Сорок восьмой Аркан. Простой и любопытный процесс Кюре из Сен-Бриса
  • Сорок девятый Аркан. Чтобы сделать пурпурное золото Кассия
  • Пятидесятый Аркан. Делание Мудрецов, совершаемое путем Дистилляции Меркурия
  • Пятьдесят первый Аркан. Вода Меркурия
  • Пятьдесят второй Аркан. Масло Меркурия
  • Пятьдесят третий Аркан. Ещё один способ сделать белую Меркуриалъную Воду для здоровья
  • Пятьдесят четвёртый Аркан. Сделать Медь белой, как Серебро
  • Пятьдесят пятый Аркан. Процесс кальцинации золота
  • Пятьдесят шестой Аркан. Другой способ кальцинации чистого золота
  • Пятьдесят седьмой Аркан. Процесс создания светоносного фосфора, который возгорается ночью
  • Пятьдесят восьмой Аркан. Состав Светильника Гробницы или вечной лампы и способ её зажечь
  • Пятьдесят девятый Аркан. Кальцинация золота в пурпурное золото Кассия
  • Шестидесятый Аркан. Как работать с чистым серебром
  • Шестьдесят первый Аркан. Камень Исаака Голланда
  • Шестьдесят второй Аркан. Безопасный метод использования универсального лекарства
  • Шестьдесят третий Аркан. Образ Звёздного Неба
  • Шестьдесят четвёртый Аркан. Знание о наиболее образованных Философах в этом Искусстве
  • Шестьдесят пятый Аркан. Образ Творения
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Rating 4.0 / 5
Added 26.08.2024
Author brat Vadim
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