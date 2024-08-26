Арканы или открытые секреты герметической философии

Представляя вторую книгу серии «Arcanum ex libris», мы понимаем, что вносим в алхимическое сообщество некий диссонанс, так как, данный трактат является достаточно противоречивым и загадочным, и одновременно малознакомым для интересующихся алхимией. Кроме того, эта книга фактически обойдена вниманием исследователей, как алхимии, так и истории химии. Поэтому, мы публикуем перевод рукописи в нашей третьей серии, дабы подчеркнуть недостаточность знаний о ней, об авторе и времени её написания. То есть, об этой рукописи неизвестно всё, в отличие от большинства других алхимических рукописей или книг. Но, как не удивительно, она не стала привлекательным объектом для исследователей, как и для алхимического сообщества в целом. Возможно, читатель задастся вопросом: если она настолько малоизвестна и не востребована, то может быть, она не содержит ничего ценного? Мы постарались максимально досконально изучить вопрос касательно этого произведения и представляем читателям самим судить об этой работе анонимного автора. Начнем с самого начала.

По легенде, рукопись была куплена за ничтожную цену у человека, который участвовал в разрушении Бастилии, происходившее в 1789 году. Рукопись была переписана неким Мартином и впоследствии попала или в качестве копии, или в полном формате Лазарусу Ленену (1793-1877 г.), известному французскому исследователю оккультизма, автору авторитетной книги «Каббалистическая наука», переведённой на многие языки, и которая оказала огромное влияние на школу оккультных наук во Франции в последней половине XIX века (Папюс, Амбелен). В 1832 году Ленен издал рукопись «Арканов» с дополнением текста, посвященного графу Сен-Жермену и небольшой пьесы в стихах, написанной им самим. На сегодняшний день мы имеем лишь труд Ленена, который находится в коллекции книг и рукописей известного композитора Нино Рота и его друга Винчи Вер- джинелли под номером 2686 (Rome, Biblioteca dell'Accademia dei Lincei. MS. Verginelli-Rota 35. [Les] arcanes ou Secrets de la Philosophie Hermétique dévoilés... Revue et corrigé par Lenain. Amiens 1832. [In French.]). К сожалению, нам не удалось найти более обширную информацию о самой рукописи или даже о её местонахождении.

Отталкиваясь от легенды о происхождении рукописи, мы обратились к книге французского историка Франца Функ-Брентано (Jacques Christian Frantz Seraphicus Funck-Brentano) "Les lettres de cachet ä Paris, etude suivie d'une liste des prisonniers de la Bastille (1659-1789)", 1903 года издания, чтобы попытаться выяснить автора данной рукописи среди заключенных Бастилии. Мы отталкивались от 1668 года, когда была издана книга Мораса де Респура «Редкие опыты с Минеральным Духом», так как в ней описана известь цинка в качестве основной алхимической материи, и именно она выступает в этой роли и в данной рукописи. И хотя в «Арканах» есть более поздняя дата, а именно 1706 год (48-й Аркан), мы всё же хотели проанализировать и изучить более длительный период времени. …

Проанализировав совокупность этих данных, мы пришли к выводу о невозможности в данный момент времени установить автора рукописи, согласно легенде о её появлении. Практически все были заключены в Бастилию до 1706 года упоминаемому в рукописи, и соответственно не могли быть осведомлены об опытах Кюре из Сен-Бриса, поэтому выпадают из упомянутого списка. Поэтому, нам остаётся лишь ожидать появления более развёрнутой информации, касательно определённых персон заключённых в Бастилию.

Арканы или открытые секреты герметической философии

Пер. с фран. - Харьков: ФЛП Арты- щенко Б.К., 2021. - 240 с. - Серия «Arcanum ex libris».

ISBN 978-966-979396-6

Арканы или открытые секреты герметической философии – Содержание

От издательства

Предисловие