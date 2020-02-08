Армор - Рабочая тетрадь к «Путеводителю по Библии»
Вы проработали основные темы и сюжеты Библии. Теперь вы готовы к более углубленному ее изучению. Обратите внимание на Приложение А и Приложение В к «Путеводителю по Библии», вы найдете там некоторые полезные советы. Вскоре вы поймете, что неважно, сколько раз вы будете читать Библию, с каждым новым прочтением вы обретаете и новое понимание. Смысл, который несет в себе Библия, поистине многослоен. Какое волнение вы испытаете, обнаруживая эти слои!
Майкл Армор - Рабочая тетрадь к «Путеводителю по Библии» - Времена, сюжеты
Донецк: ОБФ «Восточноевропейская миссия», 2008г. - 141с.
ISBN 978-0-9821918-1-1
Майкл Армор - Рабочая тетрадь к «Путеводителю по Библии» - Времена, сюжеты - Содержание
- Почему надо знать Библию
- Как построена Библия
- Как начинается Библия
- Авраам и его потомки
- Моисей ведет народ Израиля к свободе
- Народ Израиля на пороге своей государственности
- Израиль под властью судей
- Ранняя история Израиля как нации
- Падение государства и его последующее восстановление
- Книги поэзии и мудрости Израиля
- Знакомство с пророками
- Пророки предсказывают пришествие Мессии
- Дела Иисуса
- Чему учил Иисус
- Ранняя церковь
- Отец, Сын и Святой Дух
- Жизнь христиан
- Жизнь церкви
- Загадочная Книга Откровения
- Ответы
Майкл Армор - Рабочая тетрадь к «Путеводителю по Библии» - Времена, сюжеты - Как построена Библия
Раздел для чтения: Главы 2 и 3 «Путеводителя по Библии».
Основные периоды: Общие сведения обо всех 14 периодах, о которых рассказывается в Библии.
Расматриваемая часть Библии: Обзор всей Библии.
Цели изучения: Получить общее представление:
• о том, как сгруппированы книги Библии;
• о 14 периодах, составляющих библейскую хронологию.
Примените полученные знания: Опираясь на содержание глав 2 и 3 и свои размышления о прочитанном, ответьте на следующие вопросы:
1. Почему Ветхий Завет значительно длиннее Нового Завета?
2. Каким образом указываются отрывки из Библии?
3. Чем перекрестные ссылки в Библии могут быть вам полезны?
4. Кратко расскажите о том, какую роль сыграл Моисей в истории Израиля.
5. Что говорится в Библии об участии Бога в ее написании?
6. Когда вы думаете о Библии как о «Слове Божьем», какие особенности вы ожидаете в ней найти?
7. Что имеется в виду, когда говорится о боговдохно- венности Библии?
8. В чем заключается ценность того, что точность Библии подтверждается археологическими и историческими исследованиями?
https://www.eemeurope.org/ru/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%8f/
Её сканировали с бумажной книги, а не брали с того сайта.
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