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Армор - Рабочая тетрадь к «Путеводителю по Библии»

Майкл Армор - Рабочая тетрадь к «Путеводителю по Библии» - Времена, сюжеты
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Educational, Reference
Вы проработали основные темы и сюжеты Библии. Теперь вы готовы к более углубленному ее изучению. Обратите внимание на Приложение А и Приложение В к «Путеводителю по Библии», вы найдете там некоторые полезные советы. Вскоре вы поймете, что неважно, сколько раз вы будете читать Библию, с каждым новым прочтением вы обретаете и новое понимание. Смысл, который несет в себе Библия, поистине многослоен. Какое волнение вы испытаете, обнаруживая эти слои!

Майкл Армор - Рабочая тетрадь к «Путеводителю по Библии» - Времена, сюжеты

Донецк: ОБФ «Восточноевропейская миссия», 2008г. - 141с.
ISBN 978-0-9821918-1-1

Майкл Армор - Рабочая тетрадь к «Путеводителю по Библии» - Времена, сюжеты - Содержание

  • Почему надо знать Библию
  • Как построена Библия
  • Как начинается Библия
  • Авраам и его потомки
  • Моисей ведет народ Израиля к свободе
  • Народ Израиля на пороге своей государственности
  • Израиль под властью судей
  • Ранняя история Израиля как нации
  • Падение государства и его последующее восстановление
  • Книги поэзии и мудрости Израиля
  • Знакомство с пророками
  • Пророки предсказывают пришествие Мессии
  • Дела Иисуса
  • Чему учил Иисус
  • Ранняя церковь
  • Отец, Сын и Святой Дух
  • Жизнь христиан
  • Жизнь церкви
  • Загадочная Книга Откровения
  • Ответы

Майкл Армор - Рабочая тетрадь к «Путеводителю по Библии» - Времена, сюжеты - Как построена Библия

Раздел для чтения: Главы 2 и 3 «Путеводителя по Библии».
Основные периоды: Общие сведения обо всех 14 периодах, о которых рассказывается в Библии.
Расматриваемая часть Библии: Обзор всей Библии.
Цели изучения: Получить общее представление:
• о том, как сгруппированы книги Библии;
• о 14 периодах, составляющих библейскую хронологию.
Примените полученные знания: Опираясь на содержание глав 2 и 3 и свои размышления о прочитанном, ответьте на следующие вопросы:
1. Почему Ветхий Завет значительно длиннее Нового Завета?
2. Каким образом указываются отрывки из Библии?
3. Чем перекрестные ссылки в Библии могут быть вам полезны?
4. Кратко расскажите о том, какую роль сыграл Моисей в истории Израиля.
5. Что говорится в Библии об участии Бога в ее написании?
6. Когда вы думаете о Библии как о «Слове Божьем», какие особенности вы ожидаете в ней найти?
7. Что имеется в виду, когда говорится о боговдохно- венности Библии?
8. В чем заключается ценность того, что точность Библии подтверждается археологическими и историческими исследованиями?
Views 693
Rating 5.0 / 5
Added 08.02.2020
Author brat Aleksey
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (4 comments)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.
I
Ilia_usb 6 years ago

https://www.eemeurope.org/ru/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%8f/
E
esxatos 6 years ago

Её сканировали с бумажной книги, а не брали с того сайта.
I
Ilia_usb 6 years ago

Эта книга бесплатная, не для продажи. Распространяетя Восточно Европейская Миссия. Недеюсь вы не собираетесь брать деньги за возможнось скачать бесплатную книгу.

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