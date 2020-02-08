Вы проработали основные темы и сюжеты Библии. Теперь вы готовы к более углубленному ее изучению. Обратите внимание на Приложение А и Приложение В к «Путеводителю по Библии», вы найдете там некоторые полезные советы. Вскоре вы поймете, что неважно, сколько раз вы будете читать Библию, с каждым новым прочтением вы обретаете и новое понимание. Смысл, который несет в себе Библия, поистине многослоен. Какое волнение вы испытаете, обнаруживая эти слои!

Майкл Армор - Рабочая тетрадь к «Путеводителю по Библии» - Времена, сюжеты

Донецк: ОБФ «Восточноевропейская миссия», 2008г. - 141с.

ISBN 978-0-9821918-1-1

Раздел для чтения: Главы 2 и 3 «Путеводителя по Библии».

Основные периоды: Общие сведения обо всех 14 периодах, о которых рассказывается в Библии.

Расматриваемая часть Библии: Обзор всей Библии.

Цели изучения: Получить общее представление:

• о том, как сгруппированы книги Библии;

• о 14 периодах, составляющих библейскую хронологию.

Примените полученные знания: Опираясь на содержание глав 2 и 3 и свои размышления о прочитанном, ответьте на следующие вопросы:

1. Почему Ветхий Завет значительно длиннее Нового Завета?

2. Каким образом указываются отрывки из Библии? 3. Чем перекрестные ссылки в Библии могут быть вам полезны?