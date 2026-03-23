«Биография Бога» — масштабное историко-религиоведческое исследование эволюции представлений о Боге в иудаизме, христианстве и исламе. Карен Армстронг прослеживает развитие монотеистической идеи от древнего Ближнего Востока до современности, анализируя богословские споры, философские интерпретации и культурные трансформации, повлиявшие на формирование образа Бога в западной традиции.

Автор показывает, что представление о Боге никогда не было статичным: оно менялось под воздействием исторических кризисов, интеллектуальных открытий и духовных поисков. Особое внимание уделяется диалогу веры и разума, влиянию мистической мысли и роли священных текстов в формировании религиозной идентичности.

Книга адресована читателям, интересующимся историей религии, философией и культурной антропологией, и предлагает целостный взгляд на духовную историю человечества сквозь призму идеи Бога.

Карен Армстронг. Биография Бога. Все, что человечество успело узнать

Карен Армстронг ; [пер. с англ. Г. Г. Ястребова]

М.: Эксмо, 2012. - 432 с.

(Религия. История Бога)

ISBN 978-5-699-54998-6

Карен Армстронг. Биография Бога. Все, что человечество успело узнать - Содержание

Введение

Часть I Неведомый бог (от 30000 до н. э. до 1500 н. э.)

Глава 1 Homo religiosus

Глава 2 Бог

Глава 3 Разум

Глава 4 Вера

Глава 5 Молчание

Глава 6 Вера и разум

Часть II Современный бог (от 1500 н. э. доныне)

Глава 7 Наука и религия

Глава 8 Научная религия

Глава 9 Просвещение

Глава 10 Атеизм

Глава 11 Неведение

Глава 12 Смерть Бога?

Эпилог

Благодарности

Словарь

Избранная библиография

Указатель имен