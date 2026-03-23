Армстронг - Биография Бога
«Биография Бога» — масштабное историко-религиоведческое исследование эволюции представлений о Боге в иудаизме, христианстве и исламе. Карен Армстронг прослеживает развитие монотеистической идеи от древнего Ближнего Востока до современности, анализируя богословские споры, философские интерпретации и культурные трансформации, повлиявшие на формирование образа Бога в западной традиции.
Автор показывает, что представление о Боге никогда не было статичным: оно менялось под воздействием исторических кризисов, интеллектуальных открытий и духовных поисков. Особое внимание уделяется диалогу веры и разума, влиянию мистической мысли и роли священных текстов в формировании религиозной идентичности.
Книга адресована читателям, интересующимся историей религии, философией и культурной антропологией, и предлагает целостный взгляд на духовную историю человечества сквозь призму идеи Бога.
Карен Армстронг. Биография Бога. Все, что человечество успело узнать
Карен Армстронг ; [пер. с англ. Г. Г. Ястребова]
М.: Эксмо, 2012. - 432 с.
(Религия. История Бога)
ISBN 978-5-699-54998-6
Карен Армстронг. Биография Бога. Все, что человечество успело узнать - Содержание
Введение
Часть I Неведомый бог (от 30000 до н. э. до 1500 н. э.)
Глава 1 Homo religiosus
Глава 2 Бог
Глава 3 Разум
Глава 4 Вера
Глава 5 Молчание
Глава 6 Вера и разум
Часть II Современный бог (от 1500 н. э. доныне)
Глава 7 Наука и религия
Глава 8 Научная религия
Глава 9 Просвещение
Глава 10 Атеизм
Глава 11 Неведение
Глава 12 Смерть Бога?
Эпилог
Благодарности
Словарь
Избранная библиография
Указатель имен
