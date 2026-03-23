Армстронг - Биография Бога

Category ESXATOS BOOKS, ISLAM, CATHOLICISM, ORTHODOXY, PROTESTANTISM, History, Religious Studies Atheism

«Биография Бога» — масштабное историко-религиоведческое исследование эволюции представлений о Боге в иудаизме, христианстве и исламе. Карен Армстронг прослеживает развитие монотеистической идеи от древнего Ближнего Востока до современности, анализируя богословские споры, философские интерпретации и культурные трансформации, повлиявшие на формирование образа Бога в западной традиции.

Автор показывает, что представление о Боге никогда не было статичным: оно менялось под воздействием исторических кризисов, интеллектуальных открытий и духовных поисков. Особое внимание уделяется диалогу веры и разума, влиянию мистической мысли и роли священных текстов в формировании религиозной идентичности.

Книга адресована читателям, интересующимся историей религии, философией и культурной антропологией, и предлагает целостный взгляд на духовную историю человечества сквозь призму идеи Бога.

Карен Армстронг. Биография Бога. Все, что человечество успело узнать

Карен Армстронг ; [пер. с англ. Г. Г. Ястребова]

М.: Эксмо, 2012. - 432 с.

(Религия. История Бога)

ISBN 978-5-699-54998-6

Карен Армстронг. Биография Бога. Все, что человечество успело узнать - Содержание

Введение

Часть I Неведомый бог (от 30000 до н. э. до 1500 н. э.)

  • Глава 1 Homo religiosus

  • Глава 2 Бог

  • Глава 3 Разум

  • Глава 4 Вера

  • Глава 5 Молчание

  • Глава 6 Вера и разум

Часть II Современный бог (от 1500 н. э. доныне)

  • Глава 7 Наука и религия

  • Глава 8 Научная религия

  • Глава 9 Просвещение

  • Глава 10 Атеизм

  • Глава 11 Неведение

  • Глава 12 Смерть Бога?

Эпилог

Благодарности

Словарь

Избранная библиография

Указатель имен

