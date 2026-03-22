Армстронг - Будда

Category ESXATOS BOOKS, *Biographies Memoirs, Religious Studies Atheism

Книга «Будда» Карен Армстронг представляет собой историко-философское исследование жизни и учения Сиддхартхи Гаутамы — основателя буддизма. Автор стремится отделить исторические факты от позднейших легенд и показать, каким был духовный путь человека, чьи идеи оказали огромное влияние на мировую культуру.

Армстронг рассматривает жизненный путь Будды в контексте духовных поисков древней Индии, раскрывая основные принципы его учения: понимание страдания, путь внутреннего освобождения, практику сострадания и духовной дисциплины.

Книга помогает увидеть буддизм не как экзотическую философию, а как глубокую традицию духовного самопознания и этического совершенствования.

Издание будет интересно читателям, интересующимся историей религий, философией Востока и жизнью великих духовных учителей.

Карен Армстронг - Будда

Карен Армстронг; Пер. с англ. — 2-е изд. — М.: Альпина нон-фикшн, 2016. — 224 с.

Переводчик Н. Зарахович

ISBN 978-5-91671-518-7

Карен Армстронг - Будда - Содержание

Введение

  1. Отречение

  2. Духовный поиск

  3. Просветление

  4. Дхарма

  5. Миссионерство

  6. Паринирвана

Примечания

Глоссарий

