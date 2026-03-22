В книге «Дао религии» Карен Армстронг исследует универсальные духовные принципы, лежащие в основе крупнейших религиозных традиций мира. Автор показывает, что несмотря на различия в доктринах и ритуалах, многие религии сходятся в главном — в стремлении к состраданию, внутренней дисциплине и преодолению эгоизма.
Армстронг рассматривает религию не как систему догм, а как практический путь духовного преобразования человека. Опираясь на примеры из иудаизма, христианства, ислама, буддизма и других традиций, она показывает, что подлинная цель религиозной жизни — развитие милосердия, мудрости и способности жить в гармонии с другими людьми.
Книга предлагает современному читателю взглянуть на религию как на путь внутреннего роста и духовной практики, способный помочь человеку обрести более глубокое понимание себя, мира и смысла жизни.
Издание будет интересно тем, кто стремится понять духовные основы различных религий и увидеть их общий этический и философский фундамент.
Карен Армстронг - Дао религии - Как лучшие духовные принципы работают на ваше счастье
Карен Армстронг ; [пер. с англ. Г. Г. Ястребова]
Эксмо; Москва; 2012
ISBN 978‑5‑699‑52173‑9
Содержание
Предисловие. Милосердие во имя будущего
Шаг первый. Узнать о сострадании
Шаг второй. Оглянуться вокруг
Шаг третий. Сострадать себе
Шаг четвертый. Сопереживать
Шаг шестой. Действовать
Шаг седьмой. Узнать больше
Шаг восьмой. Разговаривать друг с другом
Шаг девятый. Заботиться обо всех
Шаг десятый. Знать
Шаг одиннадцатый. Узнавать
Шаг двенадцатый. Возлюбить врагов
Эпилог
