В книге «Дао религии» Карен Армстронг исследует универсальные духовные принципы, лежащие в основе крупнейших религиозных традиций мира. Автор показывает, что несмотря на различия в доктринах и ритуалах, многие религии сходятся в главном — в стремлении к состраданию, внутренней дисциплине и преодолению эгоизма.

Армстронг рассматривает религию не как систему догм, а как практический путь духовного преобразования человека. Опираясь на примеры из иудаизма, христианства, ислама, буддизма и других традиций, она показывает, что подлинная цель религиозной жизни — развитие милосердия, мудрости и способности жить в гармонии с другими людьми.

Книга предлагает современному читателю взглянуть на религию как на путь внутреннего роста и духовной практики, способный помочь человеку обрести более глубокое понимание себя, мира и смысла жизни.

Издание будет интересно тем, кто стремится понять духовные основы различных религий и увидеть их общий этический и философский фундамент.

Карен Армстронг - Дао религии - Как лучшие духовные принципы работают на ваше счастье

Карен Армстронг ; [пер. с англ. Г. Г. Ястребова]

Эксмо; Москва; 2012

ISBN 978‑5‑699‑52173‑9

Карен Армстронг - Дао религии - Как лучшие духовные принципы работают на ваше счастье - Содержание

Предисловие. Милосердие во имя будущего

Шаг первый. Узнать о сострадании

Шаг второй. Оглянуться вокруг

Шаг третий. Сострадать себе

Шаг четвертый. Сопереживать

Шаг шестой. Действовать

Шаг седьмой. Узнать больше

Шаг восьмой. Разговаривать друг с другом

Шаг девятый. Заботиться обо всех

Шаг десятый. Знать

Шаг одиннадцатый. Узнавать

Шаг двенадцатый. Возлюбить врагов

Эпилог