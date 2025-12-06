Армстронг, Джереми - Дети Марса - Истоки Римской империи

В 340 ГОДУ ДО Н.Э. (все даты в этой книге будут ОТНОСИТЬСЯ К ПЕРИОДУ ДО Н.Э. , если не указано иное) несколько тысяч жителей центральной Италии собрались вместе в тени Везувия, недалеко от города Помпеи. Точная дата этого собрания неизвестна, но это была либо поздняя весна, либо начало лета. Так что, вероятно, день был теплый, но еще не жаркий, и царила оживленная атмосфера. Палатки разных типов и цветов были разбросаны по всему ландшафту. Большинство из них располагались недалеко от близлежащей реки Везерис — причудливое название для того, что, вероятно, было немногим больше небольшого ручья, — и здесь был постоянный поток слуг и рабов, носивших воду из реки обратно в лагерь. Костры, на которых готовилась еда, оставляли тонкие струйки дыма в утреннем воздухе. Большие семьи переминались с ноги на ногу, встречаясь и общаясь, догоняя друзей, родственников и знакомых, которых они не видели с прошлого года. Дети смеялись и играли.

Вероятно, можно было услышать обрывки разговоров на разных языках: одни говорили на греческом, другие на оскском, многие общались на латыни, а некоторые – на этрусском. Из палаток выходили мужчины, одетые в лучшие наряды. Паслись животные. Жрецы совершали жертвоприношения.

Случайный наблюдатель мог легко принять это собрание за какой-то праздник. Однако более внимательный осмотр выявил бы некоторые странности. Хотя многие мужчины, казалось, были одеты в замысловатые костюмы с перьями, гребнями и яркими тканями, они также носили части бронзовых доспехов, а некоторых сопровождали мальчики или слуги, несшие щиты и копья. Действительно, хотя женщины и дети почти наверняка присутствовали, нашему гипотетическому наблюдателю быстро стало бы ясно, что мужчины составляли подавляющее большинство собравшихся.

Кроме того, несмотря на схожесть характера и состава, собравшиеся, похоже, разделились на две отдельные группы, разделённые открытым пространством. Хотя, возможно, и имелось некоторое взаимодействие, особенно между слугами и рабами у реки, внутри группы наблюдалось чёткое разделение. Однако причина этого могла быть не сразу очевидна.

Армстронг, Джереми - Дети Марса - Истоки Римской империи

Перевод VadimK. - Сообщество ДРЕВНОСТИ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ: ПЕРЕВОДЫ. Новейшие исследования по истории и археологии Древнего мира на русском

Санкт-Петербург: Oxford University Press, 2025. - 277 с.

ISBN 9780197584972 в твердом переплете | ISBN 9780197584996 в формате epub

Армстронг, Джереми - Дети Марса - Истоки Римской империи - Содержание