Книга «Иерусалим. Один город — три религии» представляет собой масштабное историко-религиозное исследование одного из самых значимых городов мировой цивилизации. Карен Армстронг прослеживает многовековую историю Иерусалима — от древних времен до современности — показывая, как этот город стал священным центром для иудаизма, христианства и ислама.
Автор подробно рассматривает ключевые этапы истории города: формирование его религиозного значения, политические конфликты, периоды разрушения и возрождения, а также сложные отношения между тремя религиозными традициями, для которых Иерусалим является духовным символом.
Книга сочетает исторический анализ, культурный контекст и богословские аспекты, помогая понять, почему Иерусалим на протяжении тысячелетий остаётся местом напряжения, веры и надежды.
Издание адресовано читателям, интересующимся историей религий, культурной историей Ближнего Востока и духовным значением одного из самых известных городов мира.
Карен Армстронг - Иерусалим - Один город - три религии
Карен Армстронг ; Пер. с англ. — 2-е изд. — М.: Альпина нон-фикшн, 2012. — 566 с.
ISBN 978-5-91671-157-8
Карен Армстронг - Иерусалим - Один город - три религии - Содержание
Предисловие
Благодарности
Введение
Иерусалим
Глава 1 Сион
Глава 2 Народ Израиля
Глава 3 Город Давидов
Глава 4 Город Иудин
Глава 5 Плен и возвращение
Глава 6 Антиохия Иудейская
Глава 7 Разрушение
Глава 8 Элия Капитолина
Глава 9 Новый Иерусалим
Глава 10 Святой город христиан
Глава 11 Байт аль-Макдис
Глава 12 Аль-Кудс
Глава 13 Эпоха крестоносцев
Глава 14 Джихад
Глава 15 Город Османской империи
Глава 16 Возрождение
Глава 17 Государство Израиль
Глава 18 Сион
Литература
Иерусалим. Путеводитель для читателя: Беседа с Карен Армстронг
Кристиан Берд Об авторе
No comments yet. Be the first!