Армстронг - История Бога

Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, ISLAM, CATHOLICISM, Philosophy, History, Religious Studies Atheism

Книга «История Бога» — одно из самых известных исследований Карен Армстронг, посвящённое развитию представлений о Боге в трёх великих монотеистических традициях: иудаизме, христианстве и исламе.

Автор прослеживает эволюцию религиозной мысли на протяжении более чем трёх тысячелетий — от древнего Израиля до современности. Армстронг показывает, как менялись богословские идеи, как формировались религиозные доктрины и каким образом исторические события, философские концепции и культурные процессы влияли на понимание Бога.

Особое внимание уделяется взаимодействию веры и разума, роли мистической традиции, а также напряжению между буквальным и символическим толкованием священных текстов.

Книга предлагает читателю широкую историческую панораму духовных поисков человечества и помогает увидеть, как различные религиозные традиции формировали своё представление о Боге и месте человека в мире.

Издание адресовано читателям, интересующимся историей религий, философией религии и культурным развитием духовных традиций.

Карен Армстронг - История Бога - Тысячелетние искания в иудаизме, христианстве и исламе

Издательство: София, 2004

Карен Армстронг - История Бога - Тысячелетние искания в иудаизме, христианстве и исламе - Содержание

  • 1. В НАЧАЛE

  • 2. ЕДИНЫЙ БОГ

  • 3. СВЕТ ЯЗЫЧНИКАМ

  • 4. ТРОИЦА: БОГ ХРИСТИАН

  • 5. ЕДИНСТВО: БОГ МУСУЛЬМАН

  • 6. БОГ ФИЛОСОФОВ

  • 7. БОГ МИСТИКОВ

  • 8. БОГ РЕФОРМАТОРОВ

  • 9. ПРОСВЕЩЕНИЕ

  • 10. БОГ УМЕР?

  • 11. ДА ЗДРАВСТВУЕТ БОГ?

Related Books

All Books