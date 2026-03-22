Армстронг - История Бога
Книга «История Бога» — одно из самых известных исследований Карен Армстронг, посвящённое развитию представлений о Боге в трёх великих монотеистических традициях: иудаизме, христианстве и исламе.
Автор прослеживает эволюцию религиозной мысли на протяжении более чем трёх тысячелетий — от древнего Израиля до современности. Армстронг показывает, как менялись богословские идеи, как формировались религиозные доктрины и каким образом исторические события, философские концепции и культурные процессы влияли на понимание Бога.
Особое внимание уделяется взаимодействию веры и разума, роли мистической традиции, а также напряжению между буквальным и символическим толкованием священных текстов.
Книга предлагает читателю широкую историческую панораму духовных поисков человечества и помогает увидеть, как различные религиозные традиции формировали своё представление о Боге и месте человека в мире.
Издание адресовано читателям, интересующимся историей религий, философией религии и культурным развитием духовных традиций.
Карен Армстронг - История Бога - Тысячелетние искания в иудаизме, христианстве и исламе
Издательство: София, 2004
Карен Армстронг - История Бога - Тысячелетние искания в иудаизме, христианстве и исламе - Содержание
1. В НАЧАЛE
2. ЕДИНЫЙ БОГ
3. СВЕТ ЯЗЫЧНИКАМ
4. ТРОИЦА: БОГ ХРИСТИАН
5. ЕДИНСТВО: БОГ МУСУЛЬМАН
6. БОГ ФИЛОСОФОВ
7. БОГ МИСТИКОВ
8. БОГ РЕФОРМАТОРОВ
9. ПРОСВЕЩЕНИЕ
10. БОГ УМЕР?
11. ДА ЗДРАВСТВУЕТ БОГ?
