В книге «Поля крови. Религия и история насилия» Карен Армстронг исследует сложные отношения между религией и насилием на протяжении истории человеческой цивилизации. Автор ставит под сомнение распространённое представление о том, что религия является главным источником конфликтов и войн.

Опираясь на широкий исторический материал — от древних цивилизаций до современности — Армстронг показывает, что причины насилия чаще связаны с политическими, социальными и экономическими процессами, тогда как религиозные идеи нередко использовались как оправдание уже существующих конфликтов.

Книга рассматривает:

происхождение религиозных традиций и их исторический контекст;

роль государства, идеологии и власти в возникновении насилия;

взаимодействие религии и политики в разные эпохи;

формирование современных представлений о «религиозном насилии».

Исследование предлагает более сложный и взвешенный взгляд на историю, показывая, что религия может быть как источником конфликтов, так и мощным ресурсом для миротворчества и нравственного осмысления человеческого опыта.

Карен Армстронг - Поля крови - Религия и история насилия

Переводчик Глеб Гарриевич Ястребов

Москва, Альпина нон-фикшн, 2016

ISBN 978-5-9614-4082-9

Карен Армстронг - Поля крови - Религия и история насилия - Содержание

Введение

Часть I У истоков

Глава 1 Земледельцы и пастухи

Глава 2 Индия: путь благородных

Глава 3 Китай: воины и благородные люди

Глава 4 Еврейская дилемма

Часть II Во имя мира

Глава 5 Иисус: не от мира сего?

Глава 6 Византия: трагедия империи

Глава 7 Мусульманская дилемма

Глава 8 Крестовые походы и джихад

Часть III Современность

Глава 9 Появление «религии»

Глава 10 Торжество секуляризма

Глава 11 Религия наносит ответный удар

Глава 12 Священный террор

Глава 13 Всемирный джихад

Послесловие

Благодарности

Библиография