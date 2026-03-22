В книге «Поля крови. Религия и история насилия» Карен Армстронг исследует сложные отношения между религией и насилием на протяжении истории человеческой цивилизации. Автор ставит под сомнение распространённое представление о том, что религия является главным источником конфликтов и войн.
Опираясь на широкий исторический материал — от древних цивилизаций до современности — Армстронг показывает, что причины насилия чаще связаны с политическими, социальными и экономическими процессами, тогда как религиозные идеи нередко использовались как оправдание уже существующих конфликтов.
Книга рассматривает:
происхождение религиозных традиций и их исторический контекст;
роль государства, идеологии и власти в возникновении насилия;
взаимодействие религии и политики в разные эпохи;
формирование современных представлений о «религиозном насилии».
Исследование предлагает более сложный и взвешенный взгляд на историю, показывая, что религия может быть как источником конфликтов, так и мощным ресурсом для миротворчества и нравственного осмысления человеческого опыта.
Карен Армстронг - Поля крови - Религия и история насилия
Переводчик Глеб Гарриевич Ястребов
Москва, Альпина нон-фикшн, 2016
ISBN 978-5-9614-4082-9
Карен Армстронг - Поля крови - Религия и история насилия - Содержание
Введение
Часть I У истоков
Глава 1 Земледельцы и пастухи
Глава 2 Индия: путь благородных
Глава 3 Китай: воины и благородные люди
Глава 4 Еврейская дилемма
Часть II Во имя мира
Глава 5 Иисус: не от мира сего?
Глава 6 Византия: трагедия империи
Глава 7 Мусульманская дилемма
Глава 8 Крестовые походы и джихад
Часть III Современность
Глава 9 Появление «религии»
Глава 10 Торжество секуляризма
Глава 11 Религия наносит ответный удар
Глава 12 Священный террор
Глава 13 Всемирный джихад
Послесловие
Благодарности
Библиография
