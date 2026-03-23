Армстронг - Утраченные смыслы сакральных текстов

Category ESXATOS BOOKS, ISLAM, CATHOLICISM, ORTHODOXY, PROTESTANTISM, History, Religious Studies Atheism

Книга Карен Армстронг «Утраченные смыслы сакральных текстов» представляет собой историко-религиоведческое исследование природы священного слова и способов его интерпретации в различных традициях. Автор анализирует, каким образом такие тексты, как Библия, Коран, Веды, Пураны, Талмуд и Каббала формировали духовное сознание цивилизаций и как менялось их понимание в разные эпохи.

Армстронг показывает, что первоначально сакральные тексты воспринимались не как буквальные исторические хроники или догматические инструкции, а как символические и мистические руководства к внутреннему преображению. Утрата этого символического измерения, по мнению автора, привела к конфликтам, фундаментализму и секулярным искажениям.

Издание будет полезно историкам религии, богословам, философам и широкому кругу читателей, интересующихся сравнительным религиоведением и эволюцией интерпретации священных текстов.

Карен Армстронг - Утраченные смыслы сакральных текстов - Библия, Коран, Веды, Пураны, Талмуд, Каббала

Карен Армстронг : [перевод с английского Н. Холмогоровой].

Москва : Эксмо, 2022. — 640 с.

(Религии, которые правятмиром).

ISBN 978-5-04-154568-0

Карен Армстронг - Утраченные смыслы сакральных текстов - Библия, Коран, Веды, Пураны, Талмуд, Каббала - Содержание

Введение

Часть первая. КОСМОС И ОБЩЕСТВО

  • 1 Израиль: помнить, чтобы принадлежать

  • 2 Индия: звук и молчание

  • 3 Китай: первенство ритуала

Часть вторая. МИФ

  • 4 Новая история, новое Я

  • 5 Эмпатия

  • 6 Непостижимое

  • 7 Канон

  • 8 Мидраш

  • 9 Воплощение

  • 10 Декламация и Intentio

  • 11 Неизреченность

Часть третья. ЛОГОС

  • 12 Sola Scriptura

  • 13 Sola ratio

После Писания

Благодарности

  • Словарь

  • Избранная библиография

  • Указатель имен

  • Указатель географических названий

  • Указатель священных книг и литературных произведений

Views 42
Added 23.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

