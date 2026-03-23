Книга Карен Армстронг «Утраченные смыслы сакральных текстов» представляет собой историко-религиоведческое исследование природы священного слова и способов его интерпретации в различных традициях. Автор анализирует, каким образом такие тексты, как Библия, Коран, Веды, Пураны, Талмуд и Каббала формировали духовное сознание цивилизаций и как менялось их понимание в разные эпохи.

Армстронг показывает, что первоначально сакральные тексты воспринимались не как буквальные исторические хроники или догматические инструкции, а как символические и мистические руководства к внутреннему преображению. Утрата этого символического измерения, по мнению автора, привела к конфликтам, фундаментализму и секулярным искажениям.

Издание будет полезно историкам религии, богословам, философам и широкому кругу читателей, интересующихся сравнительным религиоведением и эволюцией интерпретации священных текстов.

Карен Армстронг : [перевод с английского Н. Холмогоровой].

Москва : Эксмо, 2022. — 640 с.

(Религии, которые правятмиром).

ISBN 978-5-04-154568-0

Карен Армстронг - Утраченные смыслы сакральных текстов - Библия, Коран, Веды, Пураны, Талмуд, Каббала - Содержание

Введение

Часть первая. КОСМОС И ОБЩЕСТВО

1 Израиль: помнить, чтобы принадлежать

2 Индия: звук и молчание

3 Китай: первенство ритуала

Часть вторая. МИФ

4 Новая история, новое Я

5 Эмпатия

6 Непостижимое

7 Канон

8 Мидраш

9 Воплощение

10 Декламация и Intentio

11 Неизреченность

Часть третья. ЛОГОС

12 Sola Scriptura

13 Sola ratio

После Писания

Благодарности