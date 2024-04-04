Армстронг - Зачем мы стареем

Только представьте: гренландская акула может жить больше 400 лет и, насколько мы можем судить, до конца остается здоровой и способной к размножению. Или вот: в Средиземном море и в водах вокруг Японии водятся медузы, взрослые особи которых могут возвращаться в личиночную стадию, а потом снова взрослеть бесчисленное количество раз. Другими словами, они биологически бессмертны. То же касается гидры, знакомой многим из нас по первым урокам биологии, когда мы рассматривали каплю прудовой воды под микроскопом. Ее тело целиком состоит из бессмертных стволовых клеток, и, если от нее отщипнуть любой маленький кусочек, может вырасти целая новая гидра. Эти два существа, похоже, наделены вечной молодостью и жизненной силой и никогда не умирают от старости.

Вопрос о том, зачем и почему живым существам (особенно нам) приходится стареть, волновал ученых столетиями, а до единого мнения все так же далеко. Выдвинута масса конкурирующих теорий: от встроенных механизмов саморазрушения теории одноразовой, или расходуемой, сомы (согласно которой мы, в общем, не очень-то нужны природе по окончании нашего репродуктивного возраста и потому она не позаботилась снабдить нас средствами починки и самовосстановления, которых хватило бы навсегда) и идеи, что старение — это обыкновенный износ тела вроде ржавления автомобиля или порчи палатки, которая много лет простояла под дождем и ветром, до теории теломер, которые (тик-так, тик-так…) отмечают отпущенный нашим клеткам срок, становясь все короче и короче. Есть также мнение, что старение и смерть запрограммированы и управляются на генетическом уровне. Все больше уважаемых ученых склоняются к мысли, что старение — болезнь, подлежащая терапевтическому контролю. Некоторые заходят еще дальше и считают, что от старения можно вылечить совсем — и тем самым открыть и нашему виду дорогу к вечной жизни.

Мне самой эта последняя мысль — погоня за бессмертием — показалась таким отчаянным нарциссизмом, что я чуть не махнула рукой на эту книгу раньше, чем начала ее писать. Но билет на самолет в Калифорнию (куда же еще?) был уже куплен, встречи с учеными уже назначены, поэтому я решила поехать вопреки всем сомнениям, насладиться поездкой, а с книгой определиться, когда переговорю с ведущими геронтологами (то есть специалистами по старению). Один из первых ученых, давших мне интервью, на вопрос, каково его мнение о некоторых коллегах, считающих, что они вот-вот продлят человеческую жизнь на 150, 500, 1000 лет и еще больше, ответил: «Что, интересно, они там курят?» На прощание он съязвил: «Отправьте мне открытку с земли обетованной!»

Армстронг С. - Зачем мы стареем - Наука о долголетии: как продлить молодость

Пер. с англ. Т. Ткаченко. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2020. — 272 с.

ISBN 978-5-389-15492-6

Армстронг С. - Зачем мы стареем – Содержание

Предисловие

1. Так что же такое — старение?

2. Жизнь на износ?

3. Теломеры — счетчики жизни клеток

4. Клеточное старение, или Как коптить небо

5. Состарившиеся до времени

6. Моллюск Мин и другие подопытные животные

7. Все дело в генах

8. Меньше ешь, дольше живешь?

9. Иммунная система: первая линия обороны

10. Иммунная система: за дело берутся специалисты

11. Микробы дают отпор

12. ВИЧ и СПИД: старение в ускоренном режиме

13. Эпигенетика и хронология: два лица времени

14. Стволовые клетки: назад к основам

15. Что-то в крови?

16. Сломанный мозг

17. Болезнь Альцгеймера: семья на службе науке

18. Болезнь Альцгеймера: амилоиду бросают вызов

19. Конечно, экология!

20. Лечите человека, а не болезнь

21. Исследования старения: из лабораторий в нашу жизнь

Благодарности

Источники и литература