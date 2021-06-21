Арнобий - Против язычников

Многообразные религии античного мира всегда были феноменом истории, характеризующимся видимой ясностью и доступностью для восприятия другими эпохами и культурами, но вместе с тем их более глубокое понимание и объяснение всегда сопровождались решением бесконечных загадок и тайн. Мы надеемся, что предлагаемая вниманию читателей новая серия изданий «Ver sacrum* внесет посильный вклад в изучение феномена античной религиозности.

Религия играла важнейшую роль в духовной жизни Древней Греции и Рима, обеспечивая единство всей античной культуры. Это принципиальное значение понималось уже самими древними, и когда христианство вышло из палестинского гетто на Средиземноморскую арену, то перед идеологами нового движения встал вопрос об отношении к античной культуре — возможно ли для настоящего христианина пользоваться ее достижениями, и не потерпит ли он какого-нибудь урона оттого, что все в ней проникнуто «идолопоклонством»?

Такие авторы, как Тертуллиан или Татиан, утверждали, что необходимо отказаться от всей суетной языческой мудрости, но в конечном итоге верх одержала иная точка зрения. Труды Юстина, Климента Александрийского и Оригена обеспечили восприятие адептами новой веры лучших достижений языческой древности, а вместе с ними в христианство вошли и многие понятия и обычаи, берущие начало в античной религиозной практике.

Точно так же и для критиков христианства, философа Порфирия и императора Юлиана классическая культура — это единое целое, и невозможно, признавая поэзию Гомера, не верить в то, что он говорит о богах, или пользоваться философией Платона и одновременно отказаться от представления о предсуществовании души и метемпсихозе.

Труд латинского автора начала IV в. Арнобия «Семь книг против язычников» как нельзя более удачно подходит для открытия этой серии. Арнобий — христианин, но его сочинение является бесценным источником как по истории античной религии, так и о взглядах христиан на нее. Арнобий прекрасно образован, он был ритором, и его апология содержит массу цитат из античных авторов. Будучи до обращения в христианство убежденным язычником, он так позднее описывал свое поведение: "Не так давно я поклонялся образам, только что вышедшим из печи, богам, изготовленным молотом на наковальне, из слоновой кости, картинам, лентам, повязанным на чахлых деревьях. Когда же я видел камень, смазанный и облитый оливковым маслом, я восхвалял его и беседовал с ним, как будто в нем была сила, готовая помочь, и просил милостей у бесчувственного пня" (Adv. nat. I, 39).

На рубеже III и IV столетий Арнобий обращается в христианство и пишет сочинение «Против язычников», но при этом не отказывается от своей языческой образованности. Стоит отметить любопытный прием, применяемый Арнобием при полемике. По замечанию В. В. Бычкова, «он не верит в богов языческого Рима, но как истинный римлянин, обращающийся к римлянам, не оскорбляет их... Читатель как бы сам должен прийти к выводу о том, что богов-то этих придумали поэты и сочинители мифов».

Арнобий пользуется большим количеством сочинений античных авторов (более 60), причем делает это тщательно, при каждом спорном случае призывая своих оппонентов проверить то или иное утверждение, «чтобы кто-либо не заподозрил нас в бесчестной клевете», и в доказательство того, что это «не ложное обвинение и не клеветнический донос» и что «мы ничего не вымышляем с лукавой целью». Это в высшей степени интересное сочинение было переведено на русский язык и прокомментировано Н. М. Дроздовым.

Символично, что оно вышло в свет в непростом 1917 г., и, таким образом, стало одной из последних книг, выполненных в русле старой русской церковно-исторической науки. Эта книга была обречена стать библиографической редкостью, и мы рады тому, что возвращаем отечественному читателю одного из крупнейших христианских апологетов IV в.

Арнобий - Против язычников

Под ред. А. Д. Пантелеева.— СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008.— 398 с.

(Ver sacrum: Религиозные верования и культы в античном мире)

ISBN 978-5-288-04692-6

Научное издание

Арнобий - Против язычников - Содержание

Н. М. Дроздов Древнехристианский писатель Арнобий и его апология христианства (Adversus nationes)

I. Биографические сведения об Арнобий, по блаженному Иерониму

II. Время написания апологии Арнобия

III. Задача апологии, предмет и содержание ее

IV. План апологии и, в частности, отношение 35-51-й глав седьмой книги к прочим частям апологии

V. Источники апологии

VI. Арнобий как полемист и апологет

VII. Арнобий как богослов

1. Понятие о религии. Бытие Божие. Естественное богопознание. Недостаточность его. Необходимость сверхъестественного, божественного откровения и веры

2. Источники христианской веры: Священное Писание и предание

3. О Боге в Самом Себе и Его свойствах

4. Единство Божие. Боги языческие

5. Отсутствие указаний на Св.Троицу и Св. Духа. Учение о Лице Иисуса Христа

6. О Боге Творце и Промыслителе мира. О происхождении зла. О судьбе

7. Мир духовный. Ангелы и злые духи, или демоны (бесы)

8. О человеке и, в частности, о душах человеческих

9. О Церкви. О благодати Божией и свободе воли человека

10. О смерти и загробной участи человека

11. Главные черты христианского нравственного учения и жизнь христиан, по Арнобию

12. Общее заключение о богословских мыслях и суждениях Арнобия. О причинах заблуждения Арнобия

VIII. Литературные приемы, стиль и язык Арнобия

IX. Значение апологии Арнобия

X. Обзор литературы