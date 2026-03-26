Арнольд - Елисей — прообраз Христа

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, **Ecclesiology Faith Experience

Д-р Даниил Арнольд является преподавателем Библейского института «Эммаус» в Швейцарии уже более 30-ти лет. Он издал семь Библейских комментариев на французском языке и один справочник по этике.

Елисей — уникальная личность в Ветхом Завете. Ни один пророк не совершил столько чудес как он, причем в таком необычном стиле и с такой легкостью.

Елисей — не волшебник, который совершает различные трюки с единственной целью — захватить сердца и умы своих зрителей. Он — исключительный пророк Божий, награжденный двойной силой Божьего Духа. Его служение несет надежду больным, гонимым и нищим во всех народах.

Жизнь и деятельность этого мужа Божия окутана некой таинственностью, но во все тайны пророка легко проникнуть, если рассматривать его личность через призму служения Иисуса Христа. Елисей является прообразом Мессии, в частности, Его благодати, совершенства и могущества. Когда мы читаем эти восемь глав из 3 и 4 Книг Царств и рассматриваем их в преломлении на личность Иисуса Христа, это укрепляет нашу веру, развивает наше мышление и позволяет нам еще глубже увидеть неисчерпаемые богатства Слова Божия.

Даниил Арнольд - Елисей — прообраз Христа

Минск: Союз евангельских христиан баптистов в Республике Беларусь, 2018. – 272 с.

ISBN 978-985-70335־19־

Даниил Арнольд - Елисей — прообраз Христа – Содержание

Вступление

  • Личность пророка Елисея

  • Контекст служения Елисея

Комментарий

  • Елисей - преемник Илии (4 Цар. 2:1-18)

  • Очищение источника в Иерихоне и наказание детей близ Вефиля (4 Цар. 2:1973.

  • Война против Моава (4 Цар. 3 гл.)

  • Вдова и ее дети (4 Цар. 4:1-7)

  • Елисей и сонамитянка (4 Цар. 4:8-37)

  • Два чуда с пищей (4 Цар. 4:38-44)

  • Исцеление Неемана (4 Цар. 5)

  • Всплывший топор (4 Цар. 6:1-7)

  • Осада Дофаима (4 Цар. 6:8-23)

  • Осада Самарии (4 Цар. 6:24 - 7:20)

  • Сонамитянка и голод (4 Цар. 8:1-6)

  • Политические перемены (4 Цар. 8:7 - 9:10)

Приложение

  • Падение дома Ахава (4 Цар. 9:11 - 10:27)

  • Последние деяния Елисея (4 Цар. 13:14-21)

  • Отзвуки служения Елисея в Новом Завете

Библиография

