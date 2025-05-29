Книга пророка Даниила - «одна из самых загадочных книг в Библии» (Миллер). В частности, видения о последнем времени, записанные во второй части книги (главы 7-12), поражают воображение и даже бросают вызов нашему интеллектуальному потенциалу. В чем смысл этих жутких «существ», которые появляются из морской пучины (7:2-8)? Как может лев иметь орлиные крылья и человеческое сердце (7:4)? Почему для периода скорби назначен точный промежуток времени? И почему блажен тот, кто будет ожидать 1335 Дней, а не 1290 (12:11-12)?

Не один читатель в отчаянии сдавался в своих попытках поиска смысла этих видений, богатых символами и парадоксами. Однако видения Даниила все же можно разгадать, потому что Бог решил использовать их для раскрытия Своей воли. Более того, пророк или ангелы иногда дают пояснения об общем значении видений, чтобы направлять читателя.

В целом книгу Даниила можно назвать сложной, хотя в ней есть отрывки, достаточно простые и понятные. Рассказ о трех юношах, Седрахе, Мисахе и Авденаго, брошенных в раскаленную печь (гл. 3) и история Даниила, оказавшегося в львином рве (гл. 6) - повествования, которые преподаются детям на уроках Воскресной школы. Эти истории укрепляют веру, вдохновляют на посвящение, вселяют дерзновение. Решение Даниила и его соратников не оскверняться пищей с языческого царского стола зачастую приводится как пример для подражания во многих проповедях, обращенных к молодежи, т.к. Даниил, на заре своей жизни и карьеры принял твердое решение о том, что верность Богу для него всегда будет превыше всего.

Книга Даниила и сложна, и проста одновременно. И эта двойственность является одной из ее главных загадок. Кому адресована и для кого написана эта книга? Кто может ее до конца понять? В этой главе мы не возьмемся ответить на все поставленные вопросы, на которые ответы будут даны по мере возможности в разделе «Комментарий». Вместо этого мы постараемся выделить основные вопросы, возникающие при чтении книги. Они изложены в десяти пунктах.

Арнольд, Д. - Судьбы народов - Комментарий на книгу пророка Даниила

Минск : Союз ЕХБ в Респ. Беларусь, 2024. - 544 с.

ISBN 978-985-7033-40-9-

Арнольд, Д. - Судьбы народов – Содержание

Предисловие

Введение

I. Загадочная книга

II. Различные подходы к толкованию книги Даниила

III. Структуры книги

IV. Книга Даниила в Божьелл плане

V. Послание книги Даниила

Содержание

Глава 1. Знакомство с временами язычников

Глава 2. Первое видение о временах язычников

Глава 3. Огненная печь

Глава 4. Уничижение Навуходоносора

Глава 5. Конец Вавилонского царства

Глава 6. Даниил в львином рве

Глава 7. Видение четырех царств

Глава 8. Видение двух царств

Глава 9. Видение семидесяти седмин

Главы 10-12. Подробное видение последнего времени

Приложение

Переводы на греческий язык

Библиография