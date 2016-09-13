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Арранц - Избранные сочинения по литургике - 5 томов

Михаил Арранц - Избранные сочинения по литургике
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, History, Reference, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
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Труды о. Михаила Арранца (S. J.) «Таинства Византийского Евхология» и «Таинства Византийской традиции» можно без преувеличения назвать подвижническими.
Думается, всякий, кто хотя бы бегло пролистает страницы этих книг, согласится со столь обязывающим определением. Здесь поражает всё: и колоссальный объём исследованного материала, и дотошность текстологической работы по сличению рукописей, и всестороннее знание предмета, вложенное в исторические и реальные комментарии...
К тому же следует учесть, что работа над этими книгами начиналась более четверти века тому назад, в Ленинградской (тогда ещё) Духовной Академии. О. Михаил, преподававший там литургику, написал учебные пособия, названные им «Опытами»: «История Типикона» (1 курс, 1978 г.), «Историческое развитие Божественной литургии» (2 курс, 1978 г.) и «Исторические заметки о чинопоследованиях Таинств по рукописям Греческого Евхология» (3 курс, 1979 г.).
Из последних двух «Опытов» и развился труд, выходящий теперь в свет.

Михаил Арранц - Избранные сочинения по литургике

М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы. М,: 2003, 2006

Михаил Арранц - Избранные сочинения по литургике - Том 1 - Таинства Византийского Евхология

М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы. М,: 2003. — 616 с.
ISBN 5-94242-003-3
Таинства Византийского Евхология
ЕВХАРИСТИЯ
КРЕЩЕНИЕ И МИРОПОМАЗАНИЕ
РУКОПОЛОЖЕНИЕ
БРАКОСОЧЕТАНИЕ
Исторические опыты
Папский Восточный Институт
Институт Философии, Теологии и Истории Св. Фомы
Москва - Рим, 2003
Sacramenta Euchologii Byzantini
In Mei Memoriam
EUCHARISTIA ORIENTIS ET OCCIDENTIS
Dissertationes historicae

Михаил Арранц - Избранные сочинения по литургике - Том 1 - Таинства Византийского Евхология - Содержание

I В МОЕ ВОСПОМИНАНИЕ
ЕВХАРИСТИЯ
1 -я часть: ВОЗНИКНОВЕНИЕ АНАФОРЫ
2-я часть: ДРЕВНИЕ АНАФОРЫ
3-я часть: КЛАССИЧЕСКИЕ АНАФОРЫ
4-я часть: ВНЕАНАФОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Приложение I (API) Установление евхаритии по Новому Завету
Приложение II (АР2)
II РОДИТЬСЯ СВЫШЕ
КРЕЩЕНИЕ И МУРОПОМАЗАНИЕ
Предисловие
Общая библиография и источники Таинств
1-я часть: Крещение и Миропомазание
Приложение I: О Крещении Инославных
Приложение II: Чин Крещения Инославных
Приложение III: Мгропомазание Инославных
III ОТЦОВСТВО ПО ДУХУ и по плоти
РУКОПОЛОЖЕНИЯ
БРАКОСОЧЕТАНИЕ
1- Обручение
2- Венчание
Заключение о таинствах

Арранц Том 2Михаил Арранц - Избранные сочинения по литургике - Том 2 - Таинства Византийской Традиции

М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы. М,: 2003. — 680 с.
ISBN 5-94242-005-X
Таинства Византийской Традиции
ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ МОЛИТВЫ ЗАКЛИНАНИЯ
ТАИНСТВО СОБОРОВАНИЯ
ЗАУПОКОЙНЫЕ ЧИНЫ
Исторические опыты
Папский Восточный Институт Институт Философии, Теологии и Истории Св. Фомы Москва - Рим 2003

Михаил Арранц - Избранные сочинения по литургике - Том 2 - Таинства Византийской Традиции - Содержание

1. Путь Покаяния - Таинство Покаяния Iter Poenitentiale

I: Исторический опыт
Покаяние в древней Церкви
II: Канонические приложения

2. Исцеление Души и Тела Sanatio Mentis et Corporis

1-я ЧАСТЬ: ИСЦЕЛЕНИЕ ДУШИ
2-я ЧАСТЬ: ИСЦЕЛЕНИЕ ТЕЛА

3-я ЧАСТЬ: УПОКОЕНИЕ УСОПШИХ

  • Константинопольские молитвы
  • Киевские молитвы
  • Львовские молитвы

ПРИЛОЖЕНИЕ

  • Заклинания Ритуала Папы Павла V
  • Заклинания Ритуала Кардинала Санторо
  • Скитское Исповедание и Причащение

Том 3 - Евхологий Константинополя в начале XI векаМихаил Арранц - Избранные сочинения по литургике - Том 3 - Евхологий Константинополя в начале XI века и Песенное последование по требнику митрополита Киприана

М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы. М,: 2003. — 680 с.
ISBN 5-94242-005-X

Михаил Арранц - Избранные сочинения по литургике - Том 3 - Евхологий Константинополя в начале XI века и Песенное последование по требнику митрополита Киприана - Содержание

1-я ЧАСТЬ: ЕВХОЛОГИЙ КОНСТАНТИНОПОЛЯ
I) ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЮГОСЛУЖЕНИЯ
II) ОСНОВНЫЕ ТАИНСТВА
III) ОСОБЕННЫЕ ЧИНЫ
IV) ЛИЧНЫЕ ЧИНЫ
V) ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЧИНЫ
VI) ЛИЧНЫЕ ЧИНЫ
VII) ЕЖЕДНЕВНЫЕ ТРЕБЫ И МОЛИТВЫ
VIII) ОСОБЕННЫЕ ОБЩИНЫ
IX) ПРИБАВЛЕНИЯ
II) ТЕКСТ ЕВХОЛОГИЯ
Критический текст Евхология
III) Указатели
IV) Приложение к Евхологию
СЛУЖЕБНИК
2-я ЧАСТЬ: ТРЕБНИК МИТРОПОЛИТА КИПРИАНА
ПЕСНЕННОЕ ПОСЛЕДОВАНИЕ
Михаил Арранц - Избранные сочинения по литургике - Том 3 - Евхологий Константинополя в начале XI века и Песенное последование по требнику митрополита Киприана - Цель издания
Реконструкция Константинопольского Евхология начала XI в., здесь представляемая, зависит главным образом от сопоставления двух рукописных кодексов с прибавлением некоторых данных из третьего кодекса с тем, чтобы дополнить пробелы одного из двух первых.

Том 4 - Византийский монашеский постригМихаил Арранц - Избранные сочинения по литургике - Том 4 - Византийский монашеский постриг

М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы. М,: 2003.
ISBN 5-94242-006-8

Михаил Арранц - Избранные сочинения по литургике - Том 4 - Византийский монашеский постриг - Содержание

Рецензия книги Пальмова
Рецензия книги Ваврика
Методика работы
Достудийское принятие образа
Мужская мантия
Женский образ
Студийское принятие образа
Пред-схима
Схима
Послестудийское принятие образа
Одевание рясы
Малый образ: мантия
Великий образ: схима
Приложение 1-е Славянские тексты
Синайский слав.-глагол.Евхологий
Киевский Евхологий
Приложение 2-е Греческие периферийные тексты
Евхологий Барберини
Евхологий Севастианов
Заключение

Михаил Арранц - Избранные сочинения по литургике - Том 5

Михаил Арранц - Избранные сочинения по литургике - Том 5 - Введение в таинства Византийской традиции

М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы. М,: 2006 - 568 стр.
ISBN 5-94242-023-8

Михаил Арранц - Избранные сочинения по литургике - Том 5 - Введение в таинства Византийской традиции - Содержание

Библиография
Представление
Введение
  • Число Таинств
Временные Таинства
  • Телесное исцеление: Елеосвящение
    • Молитвы древней славянской традиции
  • Душевное освобождение: Молитвы и заклинания
    • Заклинания из Требника Петра Могилы
    • Смерть и заупокойный чин
  • Духовное обращение: Введение в Покаяние
    • Молитвы покаянные
    • Чины Исповеди
Вневременные Таинства
  • Естественное отцовство: Бракосочетание
  • Духовное отцовство: Священство
  • Последование за Христом: Монашеский Постриг
Вечные Таинства
  • Рождение свыше: Оглашение и Крещение
  • Печать дара Духа Святаго: Муропомазание
Вечность в Таинстве
  • Евхаристическое воспоминание
  • Евхаристическое прошение
  • Причащение
Views 2 675
Rating 5.0 / 5
Added 13.09.2016
Author Rocit
Rate this publication:
5.0/5 (11)

Comments (2 comments)

G
gios76 5 years ago

спасибо
P
professor Dmitry 9 years ago

Это не книги, а сказка!!!!!! А где их можно купить?

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