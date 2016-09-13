Михаил Арранц - Избранные сочинения по литургике

Новое сканирование клуба

Труды о. Михаила Арранца (S. J.) «Таинства Византийского Евхология» и «Таинства Византийской традиции» можно без преувеличения назвать подвижническими.

Думается, всякий, кто хотя бы бегло пролистает страницы этих книг, согласится со столь обязывающим определением. Здесь поражает всё: и колоссальный объём исследованного материала, и дотошность текстологической работы по сличению рукописей, и всестороннее знание предмета, вложенное в исторические и реальные комментарии...

К тому же следует учесть, что работа над этими книгами начиналась более четверти века тому назад, в Ленинградской (тогда ещё) Духовной Академии. О. Михаил, преподававший там литургику, написал учебные пособия, названные им «Опытами»: «История Типикона» (1 курс, 1978 г.), «Историческое развитие Божественной литургии» (2 курс, 1978 г.) и «Исторические заметки о чинопоследованиях Таинств по рукописям Греческого Евхология» (3 курс, 1979 г.).

Из последних двух «Опытов» и развился труд, выходящий теперь в свет.