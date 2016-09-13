Арранц - Избранные сочинения по литургике - 5 томов
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Труды о. Михаила Арранца (S. J.) «Таинства Византийского Евхология» и «Таинства Византийской традиции» можно без преувеличения назвать подвижническими.
Думается, всякий, кто хотя бы бегло пролистает страницы этих книг, согласится со столь обязывающим определением. Здесь поражает всё: и колоссальный объём исследованного материала, и дотошность текстологической работы по сличению рукописей, и всестороннее знание предмета, вложенное в исторические и реальные комментарии...
К тому же следует учесть, что работа над этими книгами начиналась более четверти века тому назад, в Ленинградской (тогда ещё) Духовной Академии. О. Михаил, преподававший там литургику, написал учебные пособия, названные им «Опытами»: «История Типикона» (1 курс, 1978 г.), «Историческое развитие Божественной литургии» (2 курс, 1978 г.) и «Исторические заметки о чинопоследованиях Таинств по рукописям Греческого Евхология» (3 курс, 1979 г.).
Из последних двух «Опытов» и развился труд, выходящий теперь в свет.
Михаил Арранц - Избранные сочинения по литургике
М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы. М,: 2003, 2006
Михаил Арранц - Избранные сочинения по литургике - Том 1 - Таинства Византийского Евхология
М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы. М,: 2003. — 616 с.
ISBN 5-94242-003-3
Таинства Византийского Евхология
ЕВХАРИСТИЯ
КРЕЩЕНИЕ И МИРОПОМАЗАНИЕ
РУКОПОЛОЖЕНИЕ
БРАКОСОЧЕТАНИЕ
Исторические опыты
Папский Восточный Институт
Институт Философии, Теологии и Истории Св. Фомы
Москва - Рим, 2003
Sacramenta Euchologii Byzantini
In Mei Memoriam
EUCHARISTIA ORIENTIS ET OCCIDENTIS
Dissertationes historicae
Михаил Арранц - Избранные сочинения по литургике - Том 1 - Таинства Византийского Евхология - Содержание
I В МОЕ ВОСПОМИНАНИЕ
ЕВХАРИСТИЯ
1 -я часть: ВОЗНИКНОВЕНИЕ АНАФОРЫ
2-я часть: ДРЕВНИЕ АНАФОРЫ
3-я часть: КЛАССИЧЕСКИЕ АНАФОРЫ
4-я часть: ВНЕАНАФОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Приложение I (API) Установление евхаритии по Новому Завету
Приложение II (АР2)
II РОДИТЬСЯ СВЫШЕ
КРЕЩЕНИЕ И МУРОПОМАЗАНИЕ
Предисловие
Общая библиография и источники Таинств
1-я часть: Крещение и Миропомазание
Приложение I: О Крещении Инославных
Приложение II: Чин Крещения Инославных
Приложение III: Мгропомазание Инославных
III ОТЦОВСТВО ПО ДУХУ и по плоти
РУКОПОЛОЖЕНИЯ
БРАКОСОЧЕТАНИЕ
1- Обручение
2- Венчание
Заключение о таинствах
Михаил Арранц - Избранные сочинения по литургике - Том 2 - Таинства Византийской Традиции
М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы. М,: 2003. — 680 с.
ISBN 5-94242-005-X
Таинства Византийской Традиции
ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ МОЛИТВЫ ЗАКЛИНАНИЯ
ТАИНСТВО СОБОРОВАНИЯ
ЗАУПОКОЙНЫЕ ЧИНЫ
Исторические опыты
Папский Восточный Институт Институт Философии, Теологии и Истории Св. Фомы Москва - Рим 2003
Михаил Арранц - Избранные сочинения по литургике - Том 2 - Таинства Византийской Традиции - Содержание
1. Путь Покаяния - Таинство Покаяния Iter Poenitentiale
I: Исторический опыт
Покаяние в древней Церкви
II: Канонические приложения
2. Исцеление Души и Тела Sanatio Mentis et Corporis
1-я ЧАСТЬ: ИСЦЕЛЕНИЕ ДУШИ
2-я ЧАСТЬ: ИСЦЕЛЕНИЕ ТЕЛА
3-я ЧАСТЬ: УПОКОЕНИЕ УСОПШИХ
- Константинопольские молитвы
- Киевские молитвы
- Львовские молитвы
ПРИЛОЖЕНИЕ
- Заклинания Ритуала Папы Павла V
- Заклинания Ритуала Кардинала Санторо
- Скитское Исповедание и Причащение
Михаил Арранц - Избранные сочинения по литургике - Том 3 - Евхологий Константинополя в начале XI века и Песенное последование по требнику митрополита Киприана
М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы. М,: 2003. — 680 с.
ISBN 5-94242-005-X
Михаил Арранц - Избранные сочинения по литургике - Том 3 - Евхологий Константинополя в начале XI века и Песенное последование по требнику митрополита Киприана - Содержание
1-я ЧАСТЬ: ЕВХОЛОГИЙ КОНСТАНТИНОПОЛЯ
I) ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЮГОСЛУЖЕНИЯ
II) ОСНОВНЫЕ ТАИНСТВА
III) ОСОБЕННЫЕ ЧИНЫ
IV) ЛИЧНЫЕ ЧИНЫ
V) ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЧИНЫ
VI) ЛИЧНЫЕ ЧИНЫ
VII) ЕЖЕДНЕВНЫЕ ТРЕБЫ И МОЛИТВЫ
VIII) ОСОБЕННЫЕ ОБЩИНЫ
IX) ПРИБАВЛЕНИЯ
II) ТЕКСТ ЕВХОЛОГИЯ
Критический текст Евхология
III) Указатели
IV) Приложение к Евхологию
СЛУЖЕБНИК
2-я ЧАСТЬ: ТРЕБНИК МИТРОПОЛИТА КИПРИАНА
ПЕСНЕННОЕ ПОСЛЕДОВАНИЕ
Михаил Арранц - Избранные сочинения по литургике - Том 3 - Евхологий Константинополя в начале XI века и Песенное последование по требнику митрополита Киприана - Цель издания
Реконструкция Константинопольского Евхология начала XI в., здесь представляемая, зависит главным образом от сопоставления двух рукописных кодексов с прибавлением некоторых данных из третьего кодекса с тем, чтобы дополнить пробелы одного из двух первых.
Михаил Арранц - Избранные сочинения по литургике - Том 4 - Византийский монашеский постриг
М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы. М,: 2003.
ISBN 5-94242-006-8
Михаил Арранц - Избранные сочинения по литургике - Том 4 - Византийский монашеский постриг - Содержание
Рецензия книги Пальмова
Рецензия книги Ваврика
Методика работы
Достудийское принятие образа
Мужская мантия
Женский образ
Студийское принятие образа
Пред-схима
Схима
Послестудийское принятие образа
Одевание рясы
Малый образ: мантия
Великий образ: схима
Приложение 1-е Славянские тексты
Синайский слав.-глагол.Евхологий
Киевский Евхологий
Приложение 2-е Греческие периферийные тексты
Евхологий Барберини
Евхологий Севастианов
Заключение
Михаил Арранц - Избранные сочинения по литургике - Том 5 - Введение в таинства Византийской традиции
М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы. М,: 2006 - 568 стр.
ISBN 5-94242-023-8
Михаил Арранц - Избранные сочинения по литургике - Том 5 - Введение в таинства Византийской традиции - Содержание
Библиография
Представление
Введение
- Число Таинств
Временные Таинства
-
Телесное исцеление: Елеосвящение
- Молитвы древней славянской традиции
-
Душевное освобождение: Молитвы и заклинания
- Заклинания из Требника Петра Могилы
- Смерть и заупокойный чин
-
Духовное обращение: Введение в Покаяние
- Молитвы покаянные
- Чины Исповеди
Вневременные Таинства
- Естественное отцовство: Бракосочетание
- Духовное отцовство: Священство
- Последование за Христом: Монашеский Постриг
Вечные Таинства
- Рождение свыше: Оглашение и Крещение
- Печать дара Духа Святаго: Муропомазание
Вечность в Таинстве
- Евхаристическое воспоминание
- Евхаристическое прошение
-
Причащение
спасибо
Это не книги, а сказка!!!!!! А где их можно купить?