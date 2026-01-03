Артемов - Пастырская практика окормления умирающих больных и их родственников

Опыт построения пастырской практики окормления - Сложности, с которыми сталкивается пастырь - Как общаться с родителями, у которых болеют дети? - «Длительный диагноз» - Отпустить или нет? - Пастырское окормление сиблингов в семьях, где есть больной ребенок