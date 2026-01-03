Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Артемов - Пастырская практика окормления умирающих больных и их родственников

Артемов - Пастырская практика окормления умирающих больных и их родственников
Read book review
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, Family, Pastoral Care Counseling

Иерей Роман Артемов - Пастырская практика окормления умирающих больных и их родственников

Минск : Издательство Минской духовной академии, 2023. – 80 с. – (Учебные издания Минской духовной академии, № 5).

ISBN 978-985-7145-51-5

Иерей Роман Артемов - Пастырская практика окормления умирающих больных и их родственников - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАВМА

  • Как помочь людям с психологической травмой - Утрата - Как помочь людям в состоянии утраты - Паллиативная помощь - Алгоритмы психологического сопровождения людей в состоянии утраты

ОКОРМЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ В СОСТОЯНИИ БОЛЕЗНИ И УТРАТЫ

  • Духовная помощь и духовная поддержка - Психологические техники, доступные в практике священника - Многомерная модель BASIC Ph - Теория травмы Ф. Рупперта - Рекомендации по окормлению людей в состоянии утраты - Окормление онкологического пациента - Пастырское окормление больного в вегетативном состоянии

ОКОРМЛЕНИЕ ДЕТСКОГО ХОСПИСА И ПАЛЛИАТИВНОГО ЦЕНТРА

  • Опыт построения пастырской практики окормления - Сложности, с которыми сталкивается пастырь - Как общаться с родителями, у которых болеют дети? - «Длительный диагноз» - Отпустить или нет? - Пастырское окормление сиблингов в семьях, где есть больной ребенок

СЛУЖЕНИЕ СВЯЩЕННИКА В РЕАНИМАЦИИ, БОЛЬНИЦЕ

  • Работа священника в реанимационном отделении - Крещение в реанимации - Причащение: практические аспекты

ОКОРМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАУРА

Views 347
Rating 5.0 / 5
Added 03.01.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books