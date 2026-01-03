Артемов - Пастырская практика окормления умирающих больных и их родственников
Иерей Роман Артемов - Пастырская практика окормления умирающих больных и их родственников
Минск : Издательство Минской духовной академии, 2023. – 80 с. – (Учебные издания Минской духовной академии, № 5).
ISBN 978-985-7145-51-5
Иерей Роман Артемов - Пастырская практика окормления умирающих больных и их родственников - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАВМА
Как помочь людям с психологической травмой - Утрата - Как помочь людям в состоянии утраты - Паллиативная помощь - Алгоритмы психологического сопровождения людей в состоянии утраты
ОКОРМЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ В СОСТОЯНИИ БОЛЕЗНИ И УТРАТЫ
Духовная помощь и духовная поддержка - Психологические техники, доступные в практике священника - Многомерная модель BASIC Ph - Теория травмы Ф. Рупперта - Рекомендации по окормлению людей в состоянии утраты - Окормление онкологического пациента - Пастырское окормление больного в вегетативном состоянии
ОКОРМЛЕНИЕ ДЕТСКОГО ХОСПИСА И ПАЛЛИАТИВНОГО ЦЕНТРА
Опыт построения пастырской практики окормления - Сложности, с которыми сталкивается пастырь - Как общаться с родителями, у которых болеют дети? - «Длительный диагноз» - Отпустить или нет? - Пастырское окормление сиблингов в семьях, где есть больной ребенок
СЛУЖЕНИЕ СВЯЩЕННИКА В РЕАНИМАЦИИ, БОЛЬНИЦЕ
Работа священника в реанимационном отделении - Крещение в реанимации - Причащение: практические аспекты
ОКОРМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАУРА
No comments yet. Be the first!