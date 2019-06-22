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Чтобы прочесть Евангелие от Марка в оппозиции к Imperium Romanum и его разнообразных способов появления, в экзегетических исследованиях содержится много разных голосов. Многочисленные моменты в значении текста, по мнению представителей этого подхода, могут быть обнаружены только на фоне Римской империи, которая расширялась и консолидировалась в 1 веке нашей эры.

Маркус Лау - Легион X Fretensis и одержимый демонами в Герасе. Примечания к обозначению «около двух тысяч» (Марк. 5:13)

Перевод для Esxatos Markus Lau, «Die Legio X Fretensis und der Besessene von Gerasa. Anmerkungen zur Zahlenangabe “ungefahr Zweitausend” (Mk 5,13)», Vol. 88 (2007) 351-364 Biblica. Vol. 88 (2007) 351-364 Оригинал здесь: https://www.bsw.org/biblica/vol-88-2007/die-legio-x-fretensis-und-der-besessene-von-gerasa-anmerkungen-zur-zahlenangabe-ungefaehr-zweitausend-mk-5-13/77/article-p351.html

Военный бэкгаунд Mарка 5,1-20 указывает на Легион Х (десятый) Fretensis, который был активен в иудейской войне и чье знамя, кабан, соответствует свиньям, упомянутым в Mарка 5,1-20. Однако количество 2000, указывающее на численность стада, не соответствует этому контексту. Римские легионы состояли из 5000-6000 солдат. Это противоречие может быть разрешено, только если принять во внимание историю Легиона X. В 66 г. н.э. раздражение действиями этого Легиона X, состоящего из 2000 солдат, вовлеченых в бои с еврейскими повстанцами в Галилее (Флавий, Иуд. война 2,499-506). Эти детали хорошо сочетаются со ссылками на Марк 5,1-20 на Легион X и могут объяснить количество 2000. С этой точки зрения Иисус у Марка изображается как могущественный полководец и освободитель, а не как оккупант.

Марк и римляне: военная лексика в Марка 5: 1-20

Чтобы прочесть Евангелие от Марка в оппозиции к Imperium Romanum и его разнообразных способов появления, в экзегетических исследованиях содержится много разных голосов. Многочисленные моменты в значении текста, по мнению представителей этого подхода, могут быть обнаружены только на фоне Римской империи, которая расширялась и консолидировалась в 1 веке нашей эры. Imperium Romanum, с императором во главе, выглядит как полотно, на котором Евангелие от Марка выделяется как своего рода анти-Евангелие. Для истории об экзорцизме из Евангелия от Марка 5: 1-20, исцеления жителя Герасы, одержимого демонами, такой фон уже давно замечен. Военный словарь, использовавшийся на протяжении всей истории, раскрывает имперско-римские корни этого повествования.

1.)Самым ярким признаком в цепочке таких намекающих обозначений является самоопределение демонов как legion (ст. 9). При этом они сразу идентифицируют себя в отношении своего происхождения: демоны, согласно древним верованиям, используют язык и понятия своей исконной родины. Таким образом, эти демоны происходят из римской среды. В первом веке нашей эры латинизм говорит читателям Евангелия от Марка, независимо от того, где они находятся, несомненно, об ассоциации с римскими военными.

2.)Желание демонического легиона не покидать страну (ст. 10) нетипично. Демоны нуждаются в теле человека или животного, чтобы действовать. В этом смысле, в Mк. 5,10, сильное желание выживания должно быть направлено на то, чтобы не оставлять человека. Однако их просьба остаться в стране хорошо согласуется с военным контекстом, поскольку римские легионы, конечно, занимают завоеванную землю и не хотят ее возвращать.

3.)Некоторые из терминов, использованных в Мк 5,1-20, несколько неоднозначны в военном отношении. В ст. 10 использован термин aposteile, с помощью которого демоны просили переброски в другую область, чтобы не покидать эту землю, аналогии также можно найти в военном контексте. Это относится к отправке военных контингентов. Точно так же случай с epetrepsen (ст. 13) - это глагол, который используется в военной области в смысле командования / разрешения, и ormesen (ст. 13), который также относится к ожесточенному натиску солдат после команды. Во всех этих случаях демоны выглядят как солдаты. Они ждут команды, чтобы выйти, а затем броситься против предполагаемого врага.

4.)Поведение стада свиней в Мк 5,13, их коллективное «массовое самоубийство» вызывает недоумение. Свиньи не являются стадными животными. Им не хватает стадного инстинкта, который с учетом поведения в ст. 13 но неявно должно быть принят. Стадо свиней, таким образом, движется совсем не по-свински, но подобно военной атаке. Подобно легиону, идущему напролом, стадо пробивается стремглав, так что пастухи, очевидно, не могут предотвратить надвигающуюся катастрофу (ст. 14).

Ввиду этих вступительных данных, нужно сказать: ассоциация, связанная с демоническим самоопределением legion, подтверждается и еще более укреплена развитием событий текста. Если соотнести Мк 5: 1-20 со специальным военным словарем и соответствующими терминами, то есть несколько поразительных параллелей, которые делают демонов похожими на легион римских солдат.

Этот фокус на военном правлении Imperium Romanum может быть еще более острым.

Свиньи, море и легион X Fretensis

В своей диссертации на Mарк. 5,1-20 (1976), Франц Aннен подробно останавливается на свиньях в тексте. В связи с этим он указывает, что некоторые римские легионы имели эмблемой свинью, а точнее кабана, в качестве полевого символа - знамени. Одним из этих легионов был Легион X Фретензис, который воевал против евреев во время еврейской войны, участвовал в осадах Иерусалима и Масады и в конечном итоге остался в Иерусалиме в качестве оккупирующей силы, таким образом действуя именно в этом районе, который также играет роль в истории Иисуса в Евангелии от Марка. В этом отношении сравнение римлян и кабана на знамени Легиона X вполне возможно. Аннен оставил эту ссылку и не сделал никаких дальнейших явных выводов из этой параллели. Впоследствии эта связь рассматривалась неоднократно. Цель состояла в том, чтобы сделать его взаимосвязанным в отношении Mарк. 5,1-20.



По словам Павла Винтера, в контексте Марка 5: 1-20 этот текст четко выделяется антиримской позицией. Это явно подтверждается демонической самооценкой, которая, учитывая свиней, упомянутых в тексте, является четким указанием на Легион X Fretensis и его полевой символ. Герд Тайсен видит связь между Легионом и стадом свиней в повествовании, мотивированном опытом с Легиона X в сирийско-палестинской области. «Где бы ни был известен 10-й легион, история об изгнании демонов на озере должна была вызывать ассоциации с римской оккупацией». Мартин Эбнер подозревает за текстом Mарк. 5,1-20 политический подтекст. Желание Легиона ворваться в свиней является особенно пикантным повествованием, учитывая полевое знамя 10-го Легиона. Наконец, Джоэл Маркус понимает Марка 5: 1-20 как сатиру о военном присутствии римлян на Востоке. Этот вид, полученный при соединении свинья / знамя, имеет особую важность.

Соответственно, история экзорцизма могла быть рассказана, в частности, на фоне опыта деятельности Легиона X. Фактически, этот легион хорошо вписывается в военный колорит Марка 5: 1-20, а также позволяет соединить вселение демонов в стадо свиней с этой повествовательной нитью.

Мы даже можем пойти еще дальше и обнаружить ироническую черту в повествовании. Смерть свиней и, следовательно, гибель легиона демонов в море, может оказаться примитивно ироничной инверсией истории Легиона X. Этот легион получил свое победное имя Fretensis из-за успешных сражений около 36 года до нашей эры. В морских сражениях близ Фретума, пролива между Италией и Сицилией. Таким образом, в фактическом имперско-римском мире 1-го века нашей эры Легион X с кабаном в качестве полевого символа и морским победителем оказывается в литературном мире Марка 5 эпизоде у моря о легионе, который вселяется в свиней после того, как он сталкивается с сильным в экзорцистическом отношении Иисусом и, очевидно, ему нечего противостоять. Эти образы свиней, бросающихся в море, являются идеальной контристорией.

Две тысячи: явно недостаточно

Это число 2000 (ст. 13), кажется проблематичным в свете устоявшихся традиций. После того, как демоны ворвались в свиней, стадо погружается в море. Это стадо состояло, таким образом, в комментарии после совершения этого события в ст.13, около 2000 животных. Согласно повествовательной логике, читатель обязан также представить себе количество демонов около 2000. Однако не было - и это проблема - римского легиона, состоящего из 2000 солдат одновременно. Номинальная сила римского легиона менялась в ходе развития. Таким образом, в 4 века до нашей эры легион состоял из коло 6000 солдат. В поздней республике (III / II века) было 4200-5000 человек. Для периода Принципата легион состоял из около 5000 солдат. Но, несмотря на этот числовой разброс, одно можно сказать наверняка: цифра 2000 особ соответствующая термину «Легион», явно слишком мала. Здесь разрывается цепочка аллюзий. Для этого очевидного противоречия, насколько мне известно, пока не найдено жизнеспособного решения, которое могло бы связать намеченный военный колорит, в частности намеки на Легион X, с количеством 2000 особ. Немного позднее в этой перспективе - производились попытки более или менее выйти за пределы этого кажущегося напряжения.

Например, Р. Дормандия утверждает, что число 2000 не соответствует размеру римского легиона, но затем приходит к выводу, что это «не стоит умалять последствий, что все-равно в тексте присутствует сравнение с римлянами – свиней». Дж. Маркус также соединяет число в ст. 13 с термином Легион. Для римского легиона он называет номинальную численность в 5000 человек, но на самом деле это было не больше, чем 3600 человек, что приближает их число к числу свиней, утонувших в море (5:13). Это не реалистичное решение, тем более что нет никаких доказательств количества 3600 человек. Дж. Гнилка утверждает, что число «около 2000» не следует понимать буквально, поскольку в легион входит 6000 солдат. Число является просто указанием на множество демонов. Точно так же Б. Уизерингтон, и Ф. Аннен, утверждают, что число 2000, названное Легионом («6000 пехотинцев, 120 кавалеристов и дополнительных специальных солдат»), просто означает множество. Что касается существующей напряженности, он заявляет: «Традиция была не о точном числе, а о большом количестве». Перед лицом этого довольно скудного объяснения сохраняется вопрос: почему ст. 13 не использует соответствующее число (6000 также большое число), когда в ст. 9 это четкий термин - легион?

Кроме того, альтернативные интерпретации количества, использованные до сих пор, не очень убедительны: (1) Иоахим Иеремиас предполагает, что термин legion путается с греческой военной единицей telos. Согласно Иеремиасу, единица telos обычно включает 2048 солдат, и поэтому хорошо бы соответствовала количеству «около 2000». Этот подход, который последовательно устанавливает связь между наименованиями демонов и числами в ст. 13, но должен работать с дополнительной гипотезой о путанице единиц со стороны автора. Однако никакие дальнейшие текстовые наблюдения не указывают на такую ​​путаницу. Скорее, в Евангелии от Марка можно найти другие очень уверенные латинизмы, которые делают этот тезис сомнительным. (2) Попытка не выводить число около 2000 из военной области, а просто начать со стада из 2000 животных (36), не представляется убедительной. Для стада свиней «около 2000» тоже слишком великое число. Римский писатель Варрос, знаток скотоводства (1 век до н.э.) советует, чтобы стада свиней состояли только из 100-150 животных (37). В противном случае, свиньи не смогут контролироваться пастухами (oi boskontes autous, ст. 14). Даже большое стадо (ст. 11) не охватывает 2000 животных.



Так что проще соотнести количество животных с военными аллюзиями.

Однако, возможное решение проблемы напряженности, которая возникает в этой корреляции, является относительным, если мы поближе познакомимся с историей Легиона X Fretensis, особенно во римской оккупации Палестины.

Легион X Fretensis и сведения Иосифа Флавия

Если мы будем следовать истории о Легионе X Fretensis, мы действительно встретим число 2000. Это краткая заметка Иосифа Флавия, которая очень важна в свете Марка 5:13. Чтобы выяснить важность этих сведений для настоящего контекста, необходимо представить историю Легиона X в нескольких предложениях в первом веке нашей эры. После военных операций Легиона около 50-40 г. до н.э. в Италии и Македонии он достиг Сирии не позднее 6 г. н.э. Надписи подтверждают их постоянное присутствие в этой области. Он принимал активное участие в армянских кампаниях до того, как начал свою деятельность в 66 г. н.э., первоначально под командованием Цестием Галла, дислоцировавшимся в Антиохии для военных операций против восставших евреев. В период разгара еврейской войны в 66-70 годах нашей эры он находился под командованием римского главнокомандующего, будущего императора, сменившего Нерона - Веспасиана и его сына Тита. Легион участвовал во всех основных сражениях войны, и оставался в Иерусалиме после окончательной победы в качестве оккупационной армии. Император Траян использовал этот легион в парфянских походах 114-117 гг.

Иосиф Флавий сообщает об одной из первых операций против евреев в 66 году нашей эры:

Так как с иудеями везде и повсюду велась война, то и Цестий не считал уже возможным больше медлить. Он выступил из Антиохии с полным двенадцатым легионом и с двумя тысячами (dis-hilios) солдат, избранных им из остальных легионов, кроме того еще с шестью когортами пехоты и четырьмя конными отрядами. К этим силам присоединились еще вспомогательные отряды царей, а именно: от Антиоха две тысячи всадников и три тысячи пеших солдат, исключительно стрелков; от Агриппы—такое же число пехоты, всадников же меньше двух тысяч; Соем также прислал четыре тысячи солдат, третья часть которых состояла из всадников, а большая— из стрелков. С этой армией Цестий двинулся к Птоломаиде. Из городов также собрано было много вспомогательных отрядов, уступавших хотя солдатам в военной опытности, но пополнявших этот пробел усердием и ненавистью к иудеям. Сам Агриппа сопровождал Цестия, чтобы указать ему маршрут и снабдить его съестными припасами. С одной частью своей армии Цестий направился против Завулона—сильный галилейский город, образовавший пограничный оплот против Птоломаиды; он нашел его пустым от людей, так как жители бежали в горы, но полным за то всякого рода сокровищами. Эти богатства он предоставил солдатам разграбить, а самый город предал огню, несмотря на то, что здания его были удивительной красоты, наподобие тех, какие находились в Тире, Сидоне и Берите; вслед за этим он отправился в прилегающие окрестности, грабил все, что ему попадалось в руки, сжег все· деревни и возвратился в Птоломаиду. В то время, когда сирийцы из Берита все еще заняты были грабежом, иудеи, узнавши об удалении Цестия, снова ободрились, напали неожиданно на оставшихся и убили до двух тысяч (peri dis-hilios) из них. (Иудейская Война, 2.499-506)

Крайне важным для наших отношений является начало сведений о первом военном наступлении, которое Цестий Галл совершил из Антиохии в Галилею. Его отряд состоял из значительного числа вспомогательных войск из всего 12-го легиона, а также 2000 солдат, командированных из других легионов, около 12 000 закаленных в боях легионеров. Легион III Gallica, Легион VI Ferrata и Легион X Fretensis находились в столице провинции Сирии. У Легиона X есть только около 2000 солдат для первых сражений в еврейской войне. В непосредственном контексте еврейской войны и в географическом контексте, в котором также играет Евангелие от Марка, есть история, рассказывающая об отряде Легиона X в 2000 солдат. Это поразительный аналог, учитывая намеки на Легион X в Марка 5: 1-20.

Упоминаются еще две параллели между «Сведениями Иосифа» и «инцидентом в Герасе». В инциденте в Герасе отражена также географическая среда сведений Иосифа Флавия. Область вокруг Завулона позволяет жителям поселиться в горах от преследующих их солдат.



Поэтому рейды и грабежи римских войск движутся по горам. Также и одержимый демонами живет в пещерах - согласно описанию ст. 5:11 - в горах, где его мучает легион демонов. Тот факт, что сведения Иосифа также заканчивается гибелью около 2000 агрессоров, представляет собой еще одну параллель с Марком 5: 1-20, особенно ст. 13.

В свете последней параллели можно сделать вывод о недоказуемом предположении, сделанном Гердом Тайсеном в 1974 году. Что касается среды обитания (гробниц) одержимого в Герасе, Тайсен полагает, что демоны - это духи умерших павших солдат, погибших в битвах сопротивления. Вероятно, он думает о бойцах еврейского сопротивления здесь. Если адресаты Евангелия от Марка читают Мк 5: 1-20 на только что обрисованном фоне, то они действительно могут думать о падших: но о языческих захватчиках, что, кроме того, хорошо подходит для повествовательной среды.

Что получается в свете Евангелия от Марка, особенно для его первых адресатов? Насколько я вижу, это благодаря обращению к Иудейской Войне 2.499-506 впервые позволили классифицировать число «около 2000», упомянутое в Мк 5:13, в последовательной и без натяжения форме военного фона истории Герасы. Числа легко вписываются в сеть аллюзий на Легион X. Любой, кто читает историю инцидента в Герасе в Евангелии от Марка и размышляет о событиях еврейской войны - Евангелии от Марка – которое было создано около времени войны, вероятно, с разрушением Храма, безусловно, после событий года 66 г. н.э. - имеет все шансы связать их с событиями, о которых сообщил Иосиф Флавий, которые должны были быть известны, и, в частности, чтобы услышать критические комментарии к агрессии Рима в истории Марка.

Этот горизонт событий позволяет увидеть намерения евангелиста, показать римский легион и Иисуса, состоящих в противостоянии. Иисус выглядит как своего рода «анти-дьявольский» военачальник. В этом и будет состоять наш заключительный тезис.

Иисус как победитель, но не оккупант

В ст. 14 впервые новая группа актеров входит в повествовательный мир в явном виде. Это жители района, которые приходят из города и окрестных усадеб. Если вы читаете инцидент в Герасе последовательно с точки зрения этих действий и обращаете внимание в дополнение к текстовым конфликтам или «дуэлей», которые оценивают каждого победителя и проигравшего, появляется следующая картина. Можно выделить две пары победителей и проигравших. С одной стороны, существует связь между демоническим легионом, который контролирует одержимого, и его окружением, то есть жителями области, которые из ст. 14 взаимодействовуют с Иисусом. Демоны оказываются победителями по всем направлениям. Никто не мог справиться с ними, несмотря на использование цепей и кандалов. Все попытки такого рода явно потерпели неудачу (ст. 3-5). Даже одержимый не мог защитить себя от демонического контроля. Легион демонов - настоящий оккупант и нарушитель спокойствия в этом районе, очень похожий на опыт с интервенцией Легиона X в еврейской войне. С другой стороны, есть легион демонов и Иисус. С самого начала ясно, что демонам нечего противопоставить силе Иисуса. Они чувствуют свой приближающийся конец (ст. 6-7). Их демоническое сопротивление - даже использемое ими, как Иисус их и спрашивает, имя могущественного противника (ст. 7) и пытаясь вызвать его (oJrkivzw) (52) - ничего не может сделать. С этой точки зрения Иисус является окончательным победителем. Он более могущественен, чем демоническая оккупирующая держава, он может изгнать их из страны. Это действие освобождает как одержимого от его непосредственного бедствия, так и всю окружающую среду от длительного разрушительного фактора. Как будет такой «открытый» этому новому победителю читать в римском контексте: самый успешный военачальник, сдержанный?

Инцидент Герасы влияет, в первую очередь, на окружающее население со страхом перед Иисусом и его поступком (ст. 15). Для окружающего населения новый победитель не обязательно появляется как освободитель. Скорее, возникает вопрос: победитель вражеского легиона просто новый оккупант, как это обычно бывает в первом веке нашей эры? Не хочет ли он - как и Легион Демонов - покинуть их страну? Именно этот вопрос формирует фон для формулировки просьбы жителей: «И они стали просить Его покинуть их земли» (ст. 17). Эта просьба-намек (parakalei'n, ст. 10.12.17) решительно указывает на сходную демоническую мольбу в ст. 10 выше. Но в отличие от легиона демонов, который хочет держаться до конца на оккупированной территории, Иисус покидает этот район без всяких церемоний (ст. 18). Победитель – это не новый оккупант. Но - и это особенно ироническая черта в конце Инцидента в Герасе (ст. 18-20) - история Иисуса, объявление о его освободительном действии, он оставляет человека, освободившегося от демонов на его земле, чтобы тот возвещал о победе Иисуса. Без необходимости быть оккупантом на месте, Иисус есть и будет присутствовать там - и, очевидно, с постоянным успехом. Следующее пребывание Иисуса на территориях Декаполиса (Мк. 7: 31-37) уже свидетельствует о положительном эффекте провозглашения исцеления. Без всякой стеснительности люди приводят больного к Иисусу, потому что они, кажется, уже доверяют его способностям.

Эпизод Марка 5: 1-20 на фоне римских оккупционных действий, в частности, сильных аллюзий на Легион X и его действий в еврейской войне, оставляет текст в качестве встречного сообщения римскому правлению, которое опирается исключительно на имперскую оккупацию силой римских легионов.

Westfalische Wilhelms-Universitat Markus LAU

Katholisch-Theologische Fakultat

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