Лэнжнер - День Господа и девятая казнь - Langner - Yom Adonai

Наши переводы Аллан Лэнжнер - День Господа и девятая казнь - YOM ADONAI AND THE NINTH PLAGUE - ALLAN LANGNER

JEWISH BIBLE QUARTERLY

Vol. 29, No. 3, 2001

В предыдущей статье о Девятой казни (казнь тьмы) [JBQ XXIX: 1, январь-март 2001 года] я утверждал, что это был решающий удар, приведший к исходу Израиля из Египта. Это была постоянная тьма, которая испугала египтян, и привела к драматическим событиям, которые за этим последовали.

Кратко повторю эту статью: основным божеством Египта был бог солнца Ра, источник всего света и жизни. Когда темнота продолжалась непреодолимо долго, вне всех естественных пределов, египтяне начали паниковать (Исх. 12:30, 33). Это могло означать только то, что Ра попал в ужасную проблему, а его гибель означала бы конец всего мира. Без света вся жизнь скоро угаснет. Перед лицом этой серьезной чрезвычайной ситуации египтяне прибегли к тому, что обычные язычники делали в таких обстоятельствах: они убивали своих первенцев. (Сравните действия царя Моавитского, который пожертвовал своим собственным сыном 2 Царей. 3: 26-28) Когда тьма все еще не прекращалась, они умоляли фараона освободить израильтян. Уход Израиля из Египта был поспешным (Втор. 16: 3) и произошел из-за этой темноты (Втор. 16: 1).

Когда тьма прекратилась, египтяне полностью изменили свое мнение. Им показалось, что Ра снова победил, а его враги были побеждены. Следовательно, они, не колеблясь, присоединились к фараону, преследуя израильтян, чтобы вернуть их в рабство (Исх. 14: 6).

Если бы мы следовали традиционному мнению о том, что резня первенцев была совершена Богом, разве египтяне были бы так рады вновь поработить израильтян? Если действительно Бог сошел с небес, поразив насмерть египетских первенцев, не мог ли Он снова сойти и нанести еще более жестокие удары? Поскольку у египтян не было таких сомнений, можно сделать вывод, что они, а не Бог, осуществили эту резню. То, что напугало их, было непрекращающейся тьмой. Как только она прекратилась, их страх тоже прошел.

Исход из Египта стал определяющим моментом в истории народа Израиля. Снова и снова слова zecher l'yitsiyat mitzraim (память об Исходе из Египта) повторяются в Писаниях. Было ли также и в них какое-то указание на некий резонанс, катастрофическое явление, которое ускорило это знаковое событие? Возможно, было бы полезно обратиться к пророкам, которые были ближе всего к этому эпохальному событию для подобных заключений.

YOM ADONAI (День Господа)

Ни один пророк не упоминает о makat bechorot (убиение первенцев), которое по традиции было казнью Бога. Даже Неемия, который однажды ссылается на теофанию на Синае (Неем. 9:13) и говорит о знамениях и чудесах в земле Египетской, не включает в туда makat bechorot, как одно из деяний Бога (9:10).

Только в Книге Псалмов упоминается makat bechorot четыре раза (Пс. 78:51, 85: 8, 105: 36, 136: 10). Из них Псалом 105, в котором перечислены казни, начинает их перечень с девятой казни, где сказано: Он послал тьму, и сделал мрак (ст. 28). Комментатор Сончино отмечает:

Псалмопевец не следует порядку рассказа Исхода о казнях. Почему он начинает с девятой казни, неизвестно. Ибн Эзра считает, что это произошло потому, что эта казнь сломила упрямство служителей фараона и заставила его принять решение об освобождении израильтян. (A. Cohen, Soncino Commentary on Psalms (London: Soncino Press, 1950) p. 348 No. 28)

Но пока makat bechorot не упоминается, многие пророки зловеще говорят о грядущем YOM ADONAI (Дне Господнем). Это должно было произойти. Откуда это ожидание? Был ли какой-то антецедент, оправдывающий такое ожидание? Какова была природа такого дня? Почему это было расценено как столь знаменательное событие?

Для пророка Исаии харктер YOM ADONAI будет таков:

Вот, приходит день Господа лютый, с гневом и пылающею яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя света; солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. (Исаия 13:9-10)

Иезекииль описывает День Господень следующим образом: «близок день, так! близок день Господа, день мрачный». Он продолжает: И в Тафнисе померкнет день, когда Я сокрушу там ярмо Египта, и прекратится в нем гордое могущество его. Облако закроет его, и дочери его пойдут в плен (30:18). Дважды в этой главе в проповеди Иезекииля о Египте звучит слово shefatim, судьи (30:14, 19). Затем он пророчествует:

И когда ты угаснешь, закрою небеса и звезды их помрачу, солнце закрою облаком, и луна не будет светить светом своим. Все светила, светящиеся на небе, помрачу над тобою и на землю твою наведу тьму, говорит Господь Бог. (Иез. 32:7,8)

Как будет сломлено иго Египта, и гордость за его власть прекратится в ней? Это будет сделано в День Господень, когда солнце, луна и звезды прекратят сиять, и тьма окутает землю. Было ли в прошлом время, когда ярмо Египта было сломлено тьмой? Было ли время, когда shefatim казнили? shefatim - это точный термин, употребляемый в Книге Исхода в отношении богов Египта.

В том же духе другие пророки описывают Йом Адонай в идентичных описаниях. Иолиль провозглашает: наступает день Господень, ибо он близок — день тьмы и мрака, день облачный и туманный (2:1-2). И: Перед ними потрясется земля, поколеблется небо; солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. И Господь даст глас Свой пред воинством Своим, ибо весьма многочисленно полчище Его и могуществен исполнитель слова Его; ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его? (ст. 10-11). И в следующей главе: И покажу знамения на небе и на земле: кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму и луна — в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. (3:3-4) И еще: Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. (4: 14-15).

Амос убеждает своих современников: Горе желающим дня Господня! для чего вам этот день Господень? он — тьма, а не свет… (5:18). И еще: Разве день Господень не мрак, а свет? он — тьма, и нет в нем сияния (ст.20).

Точно так же Софония утверждает: Умолкни пред лицом Господа Бога! ибо близок день Господень: уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого позвать (1:7). И далее: Близок великий день Господа, близок, и очень поспешает: уже слышен голос дня Господня; горько возопиет тогда и самый храбрый! День гнева — день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы… (1: 14-15)

Особенно поучительным является Исаия в его ярком и графическом изображении Дня Господнего. В резких и жгучих выражениях он заявляет:

Рыдайте, ибо день Господа близок, идет как разрушительная сила от Всемогущего. Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло. Ужаснулись, судороги и боли схватили их; мучатся, как рождающая, с изумлением смотрят друг на друга, лица у них разгорелись. Вот, приходит день Господа лютый, с гневом и пылающею яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя света; солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. (Исаия 13:6-10)

Затем он добавляет: накажу мир за зло, и нечестивых — за беззакония их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей… (ст.11)

Здесь у нас есть пугающий портрет Йом Адонай. Это будет день страшного суда, день расплаты - день наказания нечестивых за их нечестие. Линия в Исаии, с ужасом смотрят друг на друга (13:8), перекликается со стихом в Исходе: Они не видели друг друга (10:23). Это будет день, когда все живущие будут в ужасе.

Как это будет сделано? Как Бог будет наказывать высокомерных за их зло? Как Он заставит все руки расслабиться и растопить каждое сердце? Как Он заставит всех содрогаться от страха и ужаса? Будет ли это сделано Богом, нисходящим свыше и лично поразившим злодеев? Это произойдет, когда солнце погаснет, и луна, звезды и все их созвездия перестанут сиять.

Именно в явлении полной темноты муки и муки овладевают ими, чтобы сделать землю опустошением. По словам Иезекииля, это будет день для shefatim. По словам Софонии, это будет день гнева, скорби и страданий. День Господень превратится в кошмарную ночь Господню.

Другими словами, день (или ночь) самого Господа будет наказанием, спсобом и моментом наказания. Как заставить нечестивых заплатить за их нечестие? Как прекратится надменность гордых и низменность тиранов? Это произойдет, когда солнце зайдет в полдень, и земля покроется тьмой в ясный день. Или, как говорит Иоиль, солнце превратится во тьму, а луна в кровь. По словам пророка, самым страшным из всех наказаний будут разрушительные последствия полной темноты.

Откуда эта концепция дня Господня? Откуда такое ожидание? Было ли это плодом пророческого воображения? Было ли это что-то придуманное ими? Или это было основано на подобном происшествии в прошлом?

Когда Иезекииль объявляет тьму страшным наказанием для Египта и использует вместе с ней слово shefatim, разве он не использовал для описания катастрофическое событие в прошлом? Когда он говорит о темноте, разрушающей иго Египта, разве этого не было раньше? Разве не было времени, когда все содрогались и ужасались из-за непроглядной тьмы?

Не менее девяти пророков предсказывают скорое пришествие дня Господня. (Помимо упомянутых выше, есть также упоминания в Авдия 1:15, Михей 3: 6, Захария 14: 6 и Малахия 3:23.) Вряд ли это было просто плодом их фантазий. Они ожидали, что этот день придет так же, как и раньше. Это была Девятая Казнь, которая низвергла надменность Фараона; таковым будет день (или ночь) Господа, чтобы сокрушить всех высокомерных и гордых. Бог не изображен как нисходящий сверху, чтобы наказать злодеев. Он может сделать еще раз то, что делал раньше; то есть погрузить мир в полную темноту. И сама тьма будет судом, с последствиями для нечестивцев. Йом Адонай должен был стать повторным проявлением Девятой казни.