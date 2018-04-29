Наши переводы Джон Нолланд - Иехония и братья его (Матфея 1:11)

John Nolland

Trinity college, Bristol

BBR_1997

Перевод asaddun ® ESXATOS 2018

Матфей предоставляет для своего читателя генеалогию, которую составил из доступных ему материалов, с использованием собственной внутренней аннотации. Упущение трех поколений царей из генеалогического списка (1: 8) и путаницы, связанные с определением Иосии как отца Иехонии и его братьев (стих 11) может показать, что они имеют аналогичную аннотационную роль: осторожным манипулированием традициями, доступными ему, Матфей может использовать эти очевидные совмещения не только для достижения его схемы четырнадцати поколений, но и выделить значимые элементы в истории периода, охватываемого его генеалогией.

Ключевые слова: Матфей, генеалогия, интертекстуальность.

В генеалогии Матфея в 1: (1) 2-16 (17) используется ряд методов для направления взаимодействия читателя с предлагаемым перечнем предков Иисуса. Во-первых, имеются материалы для акцентирования внимания в ст. 1 и 17, в которых подчеркивается тождество Иисуса, как Христа и связи с Давидом и Авраамом, и для того, чтобы привлечь внимание к роли четырнадцатичастной структуре в построении генеалогии. Также есть серия оговорок, которые совокупно создают нужный эффект для чтения генеалогии, как сжатого повествования о разворачивающейся истории: в сжатом виде Матфей показывает славу и трагедии той истории, в которой раскрываются цели Бога; Иисус, расположен в конце генеалогии, в кульминационный момент истории отношений Бога с его народом. Помимо оговорок есть также нарушение общего образца генеалогии в ст. 16, в соответствии с которым отмечена разница в обстоятельствах рождения Иисуса от рождения всех остальных людей в генеалогии.

В настоящей статье рассматривается еще один метод, который Матфей использует в своем представлении генеалогии. Это происходит дважды в генеалогии; один из примеров хорошо изучен в литературе. Используемая здесь техника не та, которая заметна случайному читателю, но, тем не менее, это эффективный способ общения с читателями, достаточно посвященного в библейскую генеалогию. Особенности стиля Матфея, которые я имею в виду: (1) размещение Озии (Ὀζίας) сразу после Иорама в последовательности поколений, и (2) идентификация Иехонии как сына Иосии (наряду с упоминанием братьев Иехонии). При этом в первом случае три поколения царей отсутствуют в списке генеалогии. В последнем случае также по-видимому, происходит неправильное упорядочение царей, а братья приписываемые Иехонии, кажется, не существуют в ветхозаветных источниках. Что Матфей делает в этих двух случаях? Он запутался или был дезинформирован? Являются ли наши тексты Матфея испорченными? Или Матфей тонко предлагает еще один вид аннотации к своей генеалогии? Потеря трех поколений царей достаточно изучено в литературе. Техника Матфея в этом случае будет представлена достаточно кратко, частично путем введения к исследованию «Иехонии и его братьев», в свою очередь, уделяя им основное внимание.

Почему из генеалогии Матфея выпали три царя? Ὀζίας у Матфея , похоже, основан на путанице Охозия (см. 2 Царей 8: 25-29; 9:16, 21-29; 2 Хр. 22: 1-9) и Озия – также называемый Азария (см. 2 Цар. 15: 1-32; 2Хр. 26). Обычно Охозия отображаемый в LXX как Οχοζια, но в 1 Хр. 3:11 текст B имеет место вариация Ὀζεια, в тексте A и у Лукиана Ὀζίας. Для Озия=Азария Септуагинта предлагает употребление Ὀζίας и Αζαριας. В 1Хр. 3:12 Текст В имеет место употребление Αζαρια, в тексте А – Αζαριας, а у Лукиана - Ὀζίας. Возможно, что генеалогия Матфея основывается на греческом тексте, который в 12-м стихе был прочитан в версии Лукиана? Это кажется вероятным. Часто делалось предположение, что эта (близкая) идентичность имен привела к визуальной опечатке, но было бы лучше согласиться с теми, кто видит в нем преднамеренное изменение.

Удаление трех поколений царей необходимо для достижения списка из четырнадцати поколений от Давида до изгнания в Вавилон. В свете изучения периода монархии в ВЗ, этот переход мог стать почти моральной необходимостью, если осознавать, что потеря трех царей будут иметь эффект (символически) осуществления в Иудее (через брак дочери Ахава с Иорамом) в течение трех поколений - проклятия на доме царя Ахава.

1Царей 21: 21-24 упоминает проклятие на дом Ахава, которое откладывается на поколение в ст. 29. Дочь Ахава Аталия вышла замуж за Иорама (2Царей 8:18, 26), и их сын, Охозия, сменяет Иорама. После смерти Охозии, Гофолия приняла на себя царское правление (2Царей 11: 3; 2Хр. 22:12), пытаясь уничтожить всех потомков ее сына (2Царей 11: 1-3). Проклятие до третьего поколения (Исх. 21: 5) охватит Охозию, Иоаса и Амасию, пропавших из генеалогии царей. Это может быть не случайно (по крайней мере, не в сознании составителя генеалогии), что только эти три царя упоминаются, как закончившие жизнь насильственным путем, который, как говорится, произошел по воле Божией (2Хр. 22: 7; 24:24; 25: 20 - по общему признанию, другие цари, как говорится, были поражены болезнью по воле Бога).

Воспользовавшись близкой идентичностью имен «Озия» и «Охозия» в частях греческой ветхозаветной текстовой традиции, Матфей, поместив Озию сразу после Йорама, создал возможность не только обеспечить симметрию его четырнадцати поколений (подразумевая разворачивание хорошо упорядоченных целей Бога), но также учесть проклятие на доме Ахава до третьего поколения, которое охватило также эти три поколения царей Иудейских.

Теперь мы обращаем наше внимание на «Иехонию и его братьев». Это представляется сразу довольно простым утверждением, но становится трудным, как только мы попробуем прочитать его в соответствии с ветхозаветными данными. Для нашего обсуждения нам нужно сначала осветить библейскую информацию. Мы увидим, что не только указание «и его братья», но и использование имени «Иехония», само по себе, имеет важную смысловую роль в этой оговорке.

1Хр. 3:15 приписывает царю Иосии четырех сыновей: Иохана, Иоакима, Седекию и Шаллума. Первый сын, помимо этого упоминания, неизвестен. Четвертый (Шаллум) наследовал Иосию, как царь (Иер 22:11, 2Царей 23:31 [Иоахаз в последнем случае]). Второй сын (Иоаким) наследовал Шаллума на царском троне (2Царей 23:34; 2Хр. 36: 4 [это место указывает, что его имя первоначально было Элиаким]), а его наследовал на троне его сын Иоакин (2Царей 24: 6; 2Хр. 36: 8), также известный как Кония (Иер 22:24, 28), и как Иехония (1Хр. 3: 16-17, Иер 24: 1, 27:20 и т. д.). Наконец, Иоакин взят в плен (но с продолжающимся возвышением: 2Царей 25: 27-30; Иер. 52: 31-34) и заменяется на троне его дядей, третим сыном Иосии (это Седекия: 2Царей 24:17, 2Хр. 36:10), который будет последним царем царствования династии Давида. Матфей, кажется, учитывает, что Иехониях = Иехония = Кония ошибочно указан, как последний царь, как с точки зрения происхождения, так и царствования.

А как насчет братьев Иехонии? 2Хр. 36:10 упоминает Седекию, который стал царем после него, и назван его братом. Но это либо ошибка или использование «брата» для обозначения «родственника». 1Хр. 3:16 может отождествлять Седекию, как брата Иехонии, но это скорее, вероятно, что ссылка на дядю, который наследовал его на царском троне. Таким образом, эти тексты не дают нам помощи в идентификации в ветхозаветной литературе – братьев Иехонии для Мф. 1:11.

Возможно ли, что мы должны рассматривать не-литературный поиск смысла для «братьев» в стихе 11? ἀδελφοί может, конечно, мог быть взят из низвестных нам литературных источников. Можно также рассмотреть это понятие только как «род», с акцентом в контексте генеалогического происхождения, как, если бы родственники были потомками (под братьями могли считаться потомки, и даже сестры). В силу неопределенности это предложение облегчит напряженность с текстами ВЗ, не втягивая сюда Седекию из менее вероятных чтений 2Хр. 36:10 и / или 1Хр. 3:16 (как упоминалось выше), у нас до сих пор нет конкретных родственников, которые могли бы быть у Иехонии. Таким образом, нет, кажется, какой-либо лучшей ветхозаветного обоснования для упоминания с этой точки зрения, как потомков Иехонии, как его братьев. Однако, учитывая наш неудовлетворительный результат поиска для неясных братьев (или потомков), и использование одинаковой фразы «и его братья» в Мф. 1: 2, где «братья» - этоо буквальные братья, казалось бы, лучше всего начать с этого момента на основе нашей путаницы о необъяснимых буквальных братьях Иехонии.

За исключением вокализации имен, LXX не изменяет значительно картину, которую мы создали. Смутное состояние дел, в которых «Иехония», «Иехониях», «Кония», все используются в Иехонии, упрощается путем устранения «Иехониях» и «Конии», но другая точка потенциальной путаницы добавляется использованием имени Иоаким временами для Иеоахина (4Царств 24: 6, 8, 12, 15, 25:27, Иер. 52:31; «Иоаким» становится либо «Иехония», либо вторым «Иоаким»). Изменения имени здесь могут объяснять, что Матфей отдает предпочтение Иехонии над Иоакином или Конией, что не так просто объясняет формулировку Матфея.

Следовательно, текст Матфея может иметь трудности на трех фронтах: Иехония не сын Иосии; у него нет братьев; и сроки его правления, кажется, неточно воспринимаются. Несмотря на возможности для этой путаницы, как эта довольно сложная ситуация открывается нам, трудно предполагать, как человек, ответственный за тщательную работу в генеалогии, мог написать «Иосия родил Иехонию и братьев его».

Следует признать, что, по крайней мере один текст запутался в отношении всего этого: текст B 1Ездры 1:32 (или ст. 34) ставит Иехонию на месте Шаллума, как одного из сыновей Иосии, который первым наследовал отца на престоле (в стихе 41, второй Иоаким, названный как сын Иоакима, как в LXX выше). Эта путаница в 1Ездры 1:32 похожа на то, что мы имеем в Мф. 1:11, но я не хочу использовать его в объяснении текста Матфея, потому что нет ясного основания для ошибки в отличительной позиции LXX или в общей сложности данных Ветхого Завета, что, например, побуждало бы нас полагать, что это повторяемая ошибка. Тогда причина может быть даже в традиции копирования в тексте Матфея из текста 1Ездры LXX.

Лучшие из предлагаемых в научной литературе решений, похоже, те, которые связаны с текстовой оценкой (к сожалению, без какой-либо текстовой поддержки). A. Vögtle утверждает, что оригинал был «Иосия родил Иоакима и его братьев». Это снимает разрыв между «Иосией, который родила Иоакима» и «Иехония родил Шиалтиеля» в ст. 12. Такой разрыв был вынужден, по словам Vögtle, по характеру временных выражений, используемых для обозначения указания в качестве важного поворотного пункта в ст. 11 и 12. Время изгнания лучше всего воспринимать как начало времени царствования Иоакима: Навуходоносор, царь Вавилонский, прибывает в Иерусалим; Иоаким, во-первых, сменяет преданность Фараону Нехо к царю Навуходоносору, но затем восстает против него, и это является началом конца (см. 2Царей 23: 34-24: 4). Предполагаемые оригинальные заметки Матфея не оставляют места для того, чтобы «Иоаким родил Иехонию». Пробел остается. Но писец, настороженный этим недоразумением, заполнил пробел, изменив «Иоаким» на «Иехонию». Он мог поддержать ход исторического повествования, напомнив, что LXX часто представляет «Иеокаим» = «Иехония», как «Иоаким». Взгляд Vögtle имеет две точки уязвимости. Во-первых, очевидно, является отсутствие каких-либо следов в текстуальной передаче его утверждения. Второй аргумент заключается в утверждении, что период ссылки, начавшийся в царствование Иоакима, объясняет неспособность включить фразу «Иоаким родил Иехонию». Это не так! Иехония родился задолго до того, как Навуходоносора появился в Иудее. И хотя это может быть правдой, что царствование Иоакима знаменует начало конца, есть значительная искусственность в использовании Jehoiakim для обозначения конца династии Давида.

Понятно, что генеалогия - если она должна придерживаться четырнадцати поколений, о которых идет речь в ст. 17, - не может позволить себе иметь дополнительный пункт (здесь нет места для различия между поколением Шаллума и Иехонии). В некотором смысле генеалогия должна означать конец царствования династии Давида: «Иосия родил Иехонию и его братьев». Но есть ли лучший способ применения этого взгляда Vögtle? Тождество двух царей, чьи имена предоставляют основу в ст. 8 для исключения трех имена из списка царей. Можем ли мы что-то подобное указать здесь? Генеалогист должен связать в этом утверждении конец царствования династии Давида, с развалом нации и изгнанием. Понятно, что все это происходит в одном поколении, поскольку, хотя внук Иосии - Иехония - царствует в течение трех месяцев, один из собственно сыновей Иосии - Седекия, является последним царем Иудеи. В то же время именно Иехония ясно указан, в 2Царей 25: 27-30, как имеющий некоторое постоянное значение для линии династии Давида. Как все это нужно связывать? Напомним, что в использовании LXX внук Иосии называемый либо «Jechoniah», либо «Jehoiakim», используется с тем же именем, что и его отец. Как насчет использования заявления, которое создает преднамеренное замешательство между отцом и сыном? «Иосия родил Иоакима и братьев его» не достигнет этого, поскольку это, естественно, будет восприниматься как прямая отсылка на отца. А что, если использовать другое имя сына? «Иосия родил Иехонию и братьев его» явно не верно: Иехония - это внук, а не сын, и он не имеет братьев. Читатель предупрежденно настроен на размышление и ему напоминается, что этот Иехония также известен как Иоаким, и что это другое имя - это имя, которое он разделяет с отцом. «Иосия родил Иехонию и его братьев» - это заявление, которое явно достигает цели генеалогии в Иехонии, и в то же время настаивая, что вавилонское изгнание было всего в одном поколени с Иосией. В утверждении «Иехония» - это прежде всего он сам, но второстепенно это шифр для его отца, с которым он разделяет общее имя. Генеалогия содержит указание о периоде от Давида до Изгнания в течение четырнадцати поколений и предоставляет нам текст, богатый аллюзиями на историю спасения, из которой его генеалогия представляет ее краткое резюме.

Мы начали с перечня методов, используемых Матфеем для направления взаимодействие читателя с генеалогией предков Иисуса назад к Аврааму. В статье предлагается случай добавления дополнительных элементов к списку. Этот дополнительный пункт принимает форму манипулирования фактическим генеалогическим материалом, в одном случае путем пропуска трех поколений царей Иудейских, в другом случае преднамеренно запутывающими связями имен Иоакима и Иехонии. Путем тщательного манипулирования преданием, доступным ему, Матфей может использовать эти замены не только для достижения его схемы четырнадцати поколений, но и для указания значимых элементов в истории периода, охватываемого его генеалогией. Отсутствие трех царей определяется значимостью: их долей в проклятии на Ахаве устранила их из виду в этом ходе священной истории. Невозможное сочетание «Иехонии» с «и его братья» позволяет этой фразе вызывать существенные особенности периода вавилонского завоевания и охватить окончательный период двух последних поколений иудейской монархии.