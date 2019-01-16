Вестель Юрий - Псалом 82/81. Перевод с Масоретского текста и древних версий

Фрэнк Мур Кросс: [2] Из учёных так полагает, напр.,

«Some have suggested that the expression ‘adhath ’el in Ps. 82:1 be taken as “the council of El,” and the poem read to mean that Yahweh (revised to ’elohim in the Elohistic Psalter) stood in El's council. I doubt that this is so, and would place this passage among those in early poetry where El is clearly regarded as a proper name of Yahweh» (Cross, 254 и см. ещё 258-259).

Сочетание «собрание эл» ( אל עדת ‘ a d ā t-’ēl) в Библии больше не встречается, но оно есть в кумранских свитках в значении «Божья община», т. е. народ Божий:

«Устав значков общества (мирян) при выходе их на войну. Напишут на главном (1-м) значке: “Община Божия” ( אל עדת ), на втором значке: “Станы Божии”…» (1 QM 4:9, перев. А. М. Газова-Гинзберга в ТК, 289; текст: Martínez, 118).

Словарь Дэвида Клайнза (DCH, VI:276-277) указывает ещё 4QHoda 8.1:10 и 4Q457b 1:5 (хотя в Martínez этих мест нет) и предположительно 4QShirShabbb 11:3, а также 4Q Hoda 7.1:14:

«Пойте, возлюбленные, воспевайте Царя ( זמרו ידידים֗ שירו למלך ) [славы, радуйтесь в соб]рании Бога ( ד֗ת֗ אל [ הכבוד שמחו בע ]), веселитесь в скинии спасения…» (Martínez, 896).