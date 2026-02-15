В этой книге Кей Артур, известная своим методом индуктивного изучения Библии, исследует одну из самых фундаментальных и в то же время превратно понимаемых тем христианства — Божью благодать. Автор доказывает, что благодать — это не просто «билет в небо» или снисхождение к грехам, а мощная, активная сила, которая дает верующему способность жить победоносной жизнью. Кей Артур последовательно развеивает мифы о благодати как о разрешении на вседозволенность, показывая, что истинная встреча с Божьей незаслуженной милостью неизбежно ведет к глубоким внутренним переменам и желанию угождать Господу.

Книга построена как глубокое библейское исследование, где читателю предлагается вместе с автором проследить за тем, как благодать проявляется в жизни ключевых персонажей Писания. Кей Артур делает акцент на практическом применении: как благодать действует в моменты страданий, как она помогает справляться с чувством вины и как она трансформирует наши отношения с окружающими. Основной посыл книги — помочь христианину перестать полагаться на свои немощные силы и научиться черпать ресурсы в безграничной силе Христа, позволяя Его благодати стать реальной действующей силой в каждом дне.

Кей Артур – Благодать в действии

Перевод с английского Р. В. В. – Чаттануга, Теннесси: Служение наставления, 1990. – 276 с.

Кей Артур – Благодать в действии - Содержание

Как пользоваться книгой

1. Благодать. Для такого грешника, как я?

2. Благодать. Покроет ли она все мои грехи?

3. Благодать. Зачем тогда закон?

4. Благодать. А как с моими делами?

5. Благодать. Хватит ли ее на каждый день?

6. Благодать. Покроет ли она все мои падения?

7. Благодать. Справится ли она с моим прошлым и настоящим?

8. Благодать. Сила для служения

9. Благодать. Хватит ли ее в моих испытаниях?

Вопросы для обсуждения в группах