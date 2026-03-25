Книга Кей Артур «Господь, исцели мои раны» представляет собой практическое руководство по духовному и эмоциональному восстановлению, построенное на методе индуктивного изучения Библии. Автор ставит задачу помочь людям, пережившим глубокую душевную боль, отвержение или горе, найти путь к подлинному освобождению через познание Божьего характера и Его обетований. Основная идея произведения заключается в том, что никакая человеческая травма не является слишком глубокой для Божьей исцеляющей благодати, а процесс выздоровления неразрывно связан с готовностью заменить ложные убеждения о себе и Боге на абсолютные истины Священного Писания.

Содержательная часть книги детально разбирает причины возникновения душевных ран и механизмы их затянувшегося влияния на жизнь верующего. Кей Артур последовательно анализирует библейские истории людей, сталкивавшихся с предательством, утратой и несправедливостью, извлекая из них универсальные принципы преодоления горечи и непрощения. Автор уделяет значительное внимание теме Божьего суверенитета, утверждая, что осознание Господа как Иегова-Раффа (Господь-Целитель) является ключом к избавлению от чувства вины и безнадежности. В книге глубоко исследуется роль покаяния, отказа от мести и принятия Божьей любви как единственной силы, способной превратить «пепел в украшение», а разрушенное прошлое — в основание для будущего служения другим.

Текст написан в глубоко сострадательном, искреннем и при этом дисциплинированном стиле, направленном на достижение конкретных результатов в духовной жизни. Кей Артур мастерски соединяет личные свидетельства исцеления с интенсивными практическими заданиями, которые побуждают читателя к самостоятельному исследованию текстов Писания. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто ищет выход из замкнутого круга эмоциональной боли, а также для лидеров групп поддержки и душепопечителей. Это чтение помогает осознать, что исцеление — это не просто забвение прошлого, а победоносное обретение новой идентичности во Христе, где шрамы становятся свидетельством Божьей милости.

Кей Артур – Господь, исцели мои раны - Курс библейского изучения, о заботе Господа и об освобождении, которое Он может дать

Chattanooga, TN: Precept Ministries International, 2009. – 338 с.

ISBN 978-973 -7747-89 -1

Кей Артур – Господь, исцели мои раны – Содержание

Введение

Глава первая. Почему я страдаю?

Глава вторая. Спешите к великому исцелителю

Глава третья. Слово Божье - это бальзам

Глава четвертая. Любовь с высоты Голгофы - это и боль, и исцеление

Глава пятая. Свободны ли мы, сделать выбор?

Глава шестая. Бог осуществляет контроль, он заботится о нас

Глава седьмая. Бог рядом

Глава восьмая. Обновленный образ мышления

Глава девятая. Наш разум - это поле битвы

Глава десятая. Битва продолжается

Глава одиннадцатая. Как я могу простить?

Глава двенадцатая. Злость еще жива во мне

Глава тринадцатая. Утоление печали

Свойства Бога

Учебные средства

Заметки