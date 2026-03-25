Артур - Господь, я хочу знать Тебя

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience

Книга Кей Артур «Господь, я хочу знать Тебя» представляет собой глубокое и практическое руководство по изучению имен Бога, основанное на методе индуктивного изучения Библии. Автор ставит задачу помочь верующим перейти от поверхностного знакомства с религиозными доктринами к личным, преображающим отношениям с Творцом. Основная идея произведения заключается в том, что характер Бога раскрывается через Его библейские имена, и понимание значения каждого из них — будь то Элохим, Иегова-Ире или Адонай — дает человеку твердое основание для веры и внутренний покой в любых жизненных обстоятельствах.

Содержательная часть книги детально разбирает ключевые имена Бога, встречающиеся в Ветхом Завете, связывая их с конкретными историческими контекстами и нуждами человеческой души. Кей Артур последовательно анализирует, как имя Эль-Шаддай открывает Бога как Всемогущего Утешителя, а Иегова-Раффа — как Целителя, способного восстановить разрушенную жизнь. Автор уделяет значительное внимание практическому применению этих знаний, предлагая читателю не просто теоретический разбор, но систему молитвенного размышления и самоисследования. В книге глубоко исследуется связь между знанием Божьего имени и способностью доверять Ему в моменты кризиса, страха или одиночества, превращая изучение Писания в процесс духовного исцеления и укрепления характера.

Текст написан в доверительном, эмоционально теплом и одновременно дисциплинированном стиле, характерном для методики служения «Precept Ministries». Кей Артур мастерски соединяет библейскую экзегезу с личными свидетельствами и практическими заданиями, что делает книгу идеальным пособием как для индивидуального чтения, так и для малых групп. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто жаждет духовного роста и ищет ответы на вопросы о Божьем присутствии в современном мире. Это чтение помогает осознать, что знать Бога по имени — значит обрести незыблемую опору, которая позволяет не только выстоять в испытаниях, но и жить победоносной христианской жизнью.

Кей Артур – Господь, я хочу знать Тебя

Издание 4-е. – Москва: Издательство «Весть», 2005. – 204 с.

Кей Артур – Господь, я хочу знать Тебя – Содержание

Как пользоваться этой книгой

  • Глава первая Имена Бога

  • Глава вторая Создатель (Творец)

  • Глава третья Бог Всевышний

  • Глава четвертая Бог Всевидящий

  • Глава пятая Бог Преизобильный

  • Глава шестая Господь

  • Глава седьмая Господь Сущий

  • Глава восьмая Господь усмотрит

  • Глава девятая Господь Исцелитель

  • Глава десятая Краткое отступление

  • Глава одиннадцатая Господь — Знамя мое

  • Глава двенадцатая Господь Освящающий

  • Глава тринадцатая Господь Мира

  • Глава четырнадцатая Господь Саваоф (Господь Сил)

  • Глава пятнадцатая Господь — Пастырь мой

  • Глава шестнадцатая Господь — Оправдание наше

  • Глава семнадцатая Господь там

Имена Бога

Божий план веков

Вопросы для обсуждения

Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 days ago
Благодарю.

