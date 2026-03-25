Книга Кей Артур «Господь, я хочу знать Тебя» представляет собой глубокое и практическое руководство по изучению имен Бога, основанное на методе индуктивного изучения Библии. Автор ставит задачу помочь верующим перейти от поверхностного знакомства с религиозными доктринами к личным, преображающим отношениям с Творцом. Основная идея произведения заключается в том, что характер Бога раскрывается через Его библейские имена, и понимание значения каждого из них — будь то Элохим, Иегова-Ире или Адонай — дает человеку твердое основание для веры и внутренний покой в любых жизненных обстоятельствах.

Содержательная часть книги детально разбирает ключевые имена Бога, встречающиеся в Ветхом Завете, связывая их с конкретными историческими контекстами и нуждами человеческой души. Кей Артур последовательно анализирует, как имя Эль-Шаддай открывает Бога как Всемогущего Утешителя, а Иегова-Раффа — как Целителя, способного восстановить разрушенную жизнь. Автор уделяет значительное внимание практическому применению этих знаний, предлагая читателю не просто теоретический разбор, но систему молитвенного размышления и самоисследования. В книге глубоко исследуется связь между знанием Божьего имени и способностью доверять Ему в моменты кризиса, страха или одиночества, превращая изучение Писания в процесс духовного исцеления и укрепления характера.

Текст написан в доверительном, эмоционально теплом и одновременно дисциплинированном стиле, характерном для методики служения «Precept Ministries». Кей Артур мастерски соединяет библейскую экзегезу с личными свидетельствами и практическими заданиями, что делает книгу идеальным пособием как для индивидуального чтения, так и для малых групп. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто жаждет духовного роста и ищет ответы на вопросы о Божьем присутствии в современном мире. Это чтение помогает осознать, что знать Бога по имени — значит обрести незыблемую опору, которая позволяет не только выстоять в испытаниях, но и жить победоносной христианской жизнью.

Издание 4-е. – Москва: Издательство «Весть», 2005. – 204 с.

Кей Артур – Господь, я хочу знать Тебя – Содержание

Как пользоваться этой книгой

Глава первая Имена Бога

Глава вторая Создатель (Творец)

Глава третья Бог Всевышний

Глава четвертая Бог Всевидящий

Глава пятая Бог Преизобильный

Глава шестая Господь

Глава седьмая Господь Сущий

Глава восьмая Господь усмотрит

Глава девятая Господь Исцелитель

Глава десятая Краткое отступление

Глава одиннадцатая Господь — Знамя мое

Глава двенадцатая Господь Освящающий

Глава тринадцатая Господь Мира

Глава четырнадцатая Господь Саваоф (Господь Сил)

Глава пятнадцатая Господь — Пастырь мой

Глава шестнадцатая Господь — Оправдание наше

Глава семнадцатая Господь там

Имена Бога

Божий план веков

Вопросы для обсуждения