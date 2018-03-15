Кто такие фессалоникийцы, и почему Павел написал им два послания? Ответ на первый вопрос очевиден. Фессалоникийцы — это христиане, жившие в греческом городе Фессалоники, расположенном на северном побережье Эгейского моря. Сейчас этот город называется Салоники. Он — второй по величине в современной Греции.

Павел ознакомился с этим местом во время своего второго миссионерского путешествия. Вместе со своим сотрудником и другом Силой он посещал различные провинции Малой Азии, проповедуя Евангелие и основывая церкви. Добравшись до порта Троада (см. Д. Ап. 16:8), Павел точно не знал, куда отправиться дальше. Вначале он намеревался идти на север в провинцию Вифиния, находящуюся в Малой Азии на побережье Черного моря, однако Дух Святой открыл апостолу, что Бог предусматривает для него нечто иное (Д. Ап. 16:7).

На восточном берегу Эгейского моря расположена Троада. По другую сторону моря находился неевангелизированный континент - Европа. Павла, горевшего желанием нести Евангелие в те части мира, где об имени Иисуса Христа еще никто не слышал, терзали сомнения (Рим. 15:20), которые посредством видения разрешил Сам Бог (Д. Ап. 16:9).

Некий муж, судя по одеянию, македонянин, умолял Павла: «...приди в Македонию и помоги нам» (Д. Ап. 16:9). Что же ему оставалось делать после столь явного откровения воли Божьей?

Филипп Дж. Артур - Терпение упования - Послания к Фессалоникийцам

Пер. с англ. - Xарьков, Д. Ф. Ткаченко, 2002. — 160с.

ISBN 966-8022-03-3

J. Philip Arthur Patience of Hope

Перевод и издание с разрешения: Evangelical Press Перевод на русский язык, «Добра Новина», 2002 Русское издание Д. Ф. Ткаченко «БIБЛОС», 2002 Evangelical Press, 1996 Филипп Артур - Терпение упования - Послания к Фессалоникийцам - Содержание Предисловие Введение Первое послание к Фессалоникийцам 1. Павел приветствует фессалоникийцев (1:1-4)21 2. Влияние Евангелия (1:5-10) 3. Как Павел жил в Фессалониках (2:1-16) 4. Павел объясняет причину своего отъезда из Фессалоник (2:17-3:13) 5. Не поддавайтесь искушениям! (4:1-8) 6. Христианское отношение к работе (4:9-12) 7. Павел увещевает скорбящих (4:13-5:11) 8. Что такое поместная церковь (5:12-22) 9. Молитва Павла о друзьях (5:23-28) Второе послание к Фессалоникийцам 10. Почему Павел написал Второе послание к Фессалоникийцам? 11. Приветствие и благодарение (1:1-5) 12. Праведность Божья (1:5-10) 13. Павел снова молится о друзьях (1:11-12) 14. Восстание антихриста (2:1-17) 15. Уверенность Павла в своих друзьях (2:13-17)..124 16. Просьба Павла о молитве (3:1-5) 17. Наставления Павла относительно бесчинствующего меньшинства (3:6-18) Приложение I: Слово о последних событиях Приложение II: Слово о книгах Филипп Артур - Терпение упования - Послания к Фессалоникийцам - Каким городом были Фессалоники?

В Д. Ап. 17:1-9 кратко описывается посещение Фессалоник апостолом Павлом. Этот город, имеющий большое значение, был основан на месте древнего города в 315 году до P. X. полководцем армии Александра Великого Кассандром. Он был назван по имени девушки, сводной сестры Александра. В следующем столетии Рим стал доминировать в этом регионе мира, и Македония вошла в расширяющуюся Римскую империю. Римскому государству в первые десятилетия первого века после P. X. угрожали гражданские войны. Конкурирующие друг с другом римские полководцы пытались захватить власть в республике. В это смутное время народы империи мучительно выжидали, кто станет победителем. Что касается Фессалоник, положение города было не из лучших.

Поддержав Августа, будущего победителя и первого императора Рима, горожане сделали мудрый выбор. Их верность была щедро вознаграждена, и Фессалоники стали столицей провинции Македонии, а также получили статус свободного города, в котором под контролем назначенных в Риме «политархов» осуществлялось самоуправление. Городу принадлежал важный залив, через который проходил главный путь с востока на запад, что превратило его в крупнейший транспортный узел. Павел решил, что это идеальный вариант для начала его служения по евангелизации европейского континента.