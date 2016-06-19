Великий пост... Православный Пост . О нём знают даже далёкие от церковной жизни люди.

Многие именно с него начинают свой путь в Церкви, а для тех, кто уже вошёл в ритм годового круга церковной жизни эти слова обозначают удивительное, ни с чем несравнимое время. Великий Пост — шесть недель, предшествующие Страстной Неделе и Пасхе.

За этот небольшой срок от исхода зимы до весенних дней природа успевает перейти от глубокого сна к пробуждению, к весеннему обновлению.

Утро года начинается с праздника праздников, с Воскресения Христова.

Архимандрит Мелхиседек - Артюхин - Проповеди Великого поста

М.: Издательство храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, 2014. - 608 с.

ISBN 978-5-905951-02-2

Архимандрит Мелхиседек - Артюхин - Проповеди Великого поста - Содержание

Предисловие

Часть I Предуготовительный период

О покаянии

Литургия. 2002 г

В Неделю о мытаре и фарисее

Литургия. 7 февраля 1993 г.

Литургия. 20 февраля 1994 г.

Всенощное бдение. 19 февраля 2000 г

Литургия. 20 февраля 2000 г

Всенощное бдение. 3 февраля 2001 г.

Литургия. 4 февраля 2001 г.

Всенощное бдение. 23 февраля 2002 г.

Литургия. 24 февраля 2002 г.

Литургия. 28 января 2007 г

Внебогослужебная воскресная беседа. 28 января 2007 г.

В Неделю о блудном сыне

Литургия. 19 февраля 1995 г.

Всенощное бдение. 26 февраля 2000 г.

Литургия. 27 февраля 2000 г.

Литургия. 11 февраля 2001 г.

Литургия. 3 марта 2002 г.

Литургия. 19 февраля 2006 г

В Неделю мясопустную, о Страшном Суде

Литургия. 6 февраля 1994 г.

Литургия. 26 февраля 1995 г

Литургия. 5 марта 2000 г

Литургия. 18 февраля 2001 г

Литургия. 11 февраля 2007 г

Внебогослужебная беседа. 1 марта 2008 г

Литургия. 2 марта 2008 г

В Неделю сыропустную. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье

Всенощное бдение. 28 февраля 1998 г

Вечерня. Чин прощения. 1 марта 1998 г

Всенощное бдение. 20 февраля 1999 г

Литургия. 21 февраля 1999 г

Чин прощения. 12 марта 2000 г

Литургия. 25 февраля 2001 г

Чин прощения. 25 февраля 2001 г

Всенощное бдение. 16 марта 2002 г

Литургия. 17 марта 2002 г

Чин прощения. 17 марта 2002 г

Литургия. 9 марта 2003 г

Всенощное бдение. 21 февраля 2004 г

Чин прощения. 22 февраля 2004 г

Литургия. 13 марта 2005 г

Чин прощения. 13 марта 2005 г

Чин прощения. 5 марта 2006 г

Литургия. 18 февраля 2007 г

Чин прощения. 18 февраля 2007 г

Литургия. 9 марта 2008 г

Чин прощения. 9 марта 2008 г

Часть II Великий пост

В Неделю 1-ю Великого поста, Торжества Православия

Литургия. 8 марта 1998 г

Всенощное бдение. 18 марта 2000 г

Литургия. 19 марта 2000 г

Литургия. 4 марта 2001 г

Всенощное бдение. 23 марта 2002 г

Литургия. 24 марта 2002 г

Литургия. 19 марта 2005 г

Литургия. 20 марта 2005 г

Литургия. 12 марта 2006 г

Литургия. 24 февраля 2007 г

Литургия. 25 февраля 2007 г

Литургия. 16 марта 2008 г

В Неделю 2-ю Великого поста, святителя Григория Паламы

Литургия. 23 марта 1997 г

Литургия. 26 марта 2000 г

Всенощная. 22 марта 2003 г

Литургия. 23 марта 2003 г

Всенощное бдение. 3 марта 2007 г

Литургия. 4 марта 2007 г

В Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную

Литургия. 17 марта 1996 г

Всенощное бдение. 8 апреля 2000 г

Литургия. 30 марта 2003 г

Литургия. 3 апреля 2005 г

Литургия. 26 марта 2006 г

Литургия. 11 марта 2007 г

Литургия. 30 марта 2008 г

На Пассиях. Службы в честь Святых Страстей Христовых

Страдания Христовы. Дата неизвестна

Страдания Христовы. 22 марта 1998 г

Страдания Христовы. 29 марта 1998 г

Страдания Христовы. 5 апреля 1998 г

Страдания Христовы. 2000 г

В Неделю 4-ю Великого поста, преподобного Иоанна Лествичника

Всенощная. 28 марта 199S г

Литургия. 29 марта 1998 г

Всенощная. 24 марта 2001 г

Литургия. 2 апреля 2006 г

Литургия. 6 апреля 2008 г

В Неделю 5-ю Великого поста, преподобной

Марии Египетской

Литургия. 13 апреля 1997 г

Литургия. 5 апреля 1998 г

Всенощная. 31 марта 2001 г

Всенощная. 20 апреля 2002 г

Всенощная. 12 апреля 2003 г

Литургия. 25 марта 2007 г

Утреня. 30 марта 2007 г

Литургия. 31 марта 2007 г

В Неделю 6-ю Великого поста, ваий. Вход Господень в Иерусалим

Литургия. 7 апреля 1996 г

Литургия. 20 апреля 1997 г

Литургия. 12 апреля 1998 г

Всенощная. 3 апреля 1999 г

Литургия. 8 апреля 2001 г

Литургия. 20 апреля 2003 г

Литургия. 1 апреля 2007 г

Литургия. 20 апреля 2008 г

В Страстную седмицу

Беседа после богослужения. 23 апреля 2003 г

Литургия. 28 апреля 1994 г

Всенощная. 1 мая 2002 г

Литургия. 24 апреля 2003 г

Ночная литургия. 8 апреля 2004 г

Утреня. 27-28 апреля 2005 г

Литургия. 5 апреля 2007 г

Литургия. 24 апреля 2008 г

Вынос Плащаницы. 9 апреля 1999 г

Вынос Плащаницы. 29 апреля 2005 г

Литургия. 30 апреля 1994 г

Литургия. 22 апреля 1995 г

Литургия. 10 апреля 2004 г

Об авторе

Архимандрит Мелхиседек - Артюхин - Проповеди Великого поста - Предисловие

«Враг рода человеческого, диавол, часто прибегает к одной хитрости, — говорит нам Иоанн Лествичник. — До грехопадения он внушает человеку, что Бог милостив, милосерден, человеколюбив и всякий грех прощает. Но после грехопадения внушает человеку, что Бог неумолим. Первым внушением он добивается, чтобы человек впал в беспечность, в нерадение, вторым — чтобы человек впал в отчаяние, в уныние, потерял надежду на Бога и Его милосердие».

Но нам не надо забывать того, что говорит Иоанн Златоуст: «Наши грехи по сравнению с милосердием Божиим — как горсть песка, брошенная в море. Но что я говорю? Море имеет предел, а милосердие Божие предела не имеет».

В одном из Патериков описывается такой случай. Умер некий человек, ведший греховную жизнь. Другому было открыто, что Ангелы и бесы приступили к душе этого человека. Бесы говорят: «Наконец-то он наш и наш навсегда, потому что до самой смерти творил дела наши. А тот, кто творит дела наши, тот есть сын диавола».

А Ангелы, приступившие к душе, спросили Ангела-хранителя: «Так ли это?» Ангел-хранитель отвечает: «Да, действительно. Вся его жизнь была нечестивой, и не было такого греха, которого бы он не сотворил. Но перед смертью он начал болеть и задумываться о прожитой жизни, о душе, о вечности, об ответе. И исповедал перед Богом все свои грехи с покаянным чувством, со слезами, от всей своей души и от всего сердца. Господь милостив, Он принял его покаяние».

Тогда бесы сказали: «Если даже этот человек имеет надежду на спасение, тогда мы зря трудимся». И Ангелы отвечали: «Действительно, всякий, кто принесет истинное покаяние и изменение всей своей жизни, наследует жизнь с Богом».

Но к этому надо стремиться сейчас, не откладывая на завтра и послезавтра.