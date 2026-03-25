Аруш - Мудрость женщин

Строжайшее предупреждение!

Строго запрещено мужчине читать эту книгу!

Объяснение: каждый из супругов должен считать, что мир в доме зависит от него и только от него. Пусть изучит и выполняет подходящее ему наставление, не занимаясь частью, относящейся к его супруге или супругу Пусть не думает, выполняют ли те свои обязанности, поскольку иначе он всё время будет замечать чужие недостатки и предъявлять претензии по поводу всего, что не делает вторая сторона. Такой подход ведет лишь к разочарованию, спорам и ссорам. А главное - это ослабляет самого человека и, скорее всего, чревато небрежностями в исполнении его части работы по достижению мира в семье.

С другой стороны, если сосредоточиться исключительно на своих обязанностях, соблюдать всё как должно, не думая, исполняет ли их другой, это очень поможет. Такой человек обретет душевный покой и не станет предаваться дурным мыслям о супруге, а будет и впредь уважать и любить его (ее). Кроме того, он выполнит свою часть обязательств, что, разумеется, поможет установить мир в семье. Скорее всего, это подвигнет и другого супруга соблюдать свои обязательства. Главное же - Небеса непременно помогут установить мир в доме, где хотя бы один человек прилагает к этому столько усилий. А тем более если оба супруга поймут, в чем заключаются их обязанности, и постараются их выполнять как следует, в их семье, несомненно, установится желанный мир.

Поэтому правильный путь к достижению мира в семье заключается в том, чтобы каждый из супругов изучал, каковы его обязанности, и старался исполнить их должным образом. Если каждый из супругов сосредоточится на своем служении, в их семье, несомненно, установится желанный мир.

А раз так, то, поскольку в этой книге описаны обязанности женщины по отношению к мужу, мужчинам строжайше запрещено в нее даже заглядывать!

Я надеюсь, что написанные мной слова достаточно ясны и понятны, и ни один мужчина не откроет эту книгу, а лишь будет молиться, чтобы удостоился он выполнить обязанности, возложенные на него самого, и чтобы жена его также удостоилась выполнить советы, содержащиеся в этой книге, и тогда в их семье воцарится истинный мир.

И послушавшимся придет милость, будет им благословение и благо!

С благословением Торы,

Шалом Аруш

рабби Шалом Аруш - Мудрость женщин - В саду мира - только для женщин

Иерусалим, 2010

508 с.

Автор книг «Сад веры», «Сад мира», «Сад мудрости», «Сад томления», «Сад счастья», «Предвечный райский сад» «На опушке леса», «Мир царства»

рабби Шалом Аруш - Мудрость женщин - В саду мира - только для женщин - Содержание

ДОРОГА В РАЙСКИЙ САД

ПРЕДИСЛОВИЕ К РАЗДЕЛАМ

Глава 1. Поиск супруга - Ибо человек видит глазами... А у Леи глаза слабые Положиться на Всевышнего Проложить дорогу Хорошие качества Начало работы Без иллюзий Гордец проигрывает

Глава 2. Руководство для невесты - Счастливая жизнь Подготовься к жизни День свадьбы Первый этап - ктуба (брачный договор) Достойные свидетели Кашерная ктуба Второй этап - закрывание лица невесты Третий этап - под хупой Благословение вина Благословение обручения Посвящение и передача кольца Благословение жизни Прочтение ктубы Семь свадебных благословений Память о разрушении Основная подготовка Молитвы в день свадьбы Сладости

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ДОМ

Глава 1. Совершенство Творения - Достичь цели Нехорошо быть человеку одному Истинное счастье Самосовершенствование Испытание в реальном времени Брать на себя ответственность «У тебя есть одежда, тебе и быть нам главою» Кто стоит во главе Избавление

Глава 2. Руководство - Я справлюсь сама Обязанность преуспеть Истинная профессиональная подготовка Учиться и выполнять Правила дорожного движения Немного смирения

Глава 3. Любовь - Два брата Другие братья... Личный Храм Даровать от всего сердца Любовь - это работа Отдача и любовь Мы спасемся благодаря женщинам Любить благо Восстановление Иерусалима Любящие друзья

Глава 4. Благодарность - К чему приводит неблагодарность Домашние задания Быть благодарным и за исполнение обязанностей Мера благодарности Научись улыбаться О, неблагодарный! Презрит благо Всевышнего Благодарность Творцу Раскройте глаза Раскаяние от чистого сердца Видеть милость Плач во всех поколениях Благодарность и Избавление Как добиться спасения Забыть о беде Вера Молитва и раскаяние Голос радости и спасения Обещание благодарности Чудесная тетрадь

Глава 5. Милосердная - Основа милосердия Красный ковер Твое лицо Мир дому.. Прежде всего - бедняки твоего дома Правда в милосердии

Глава 6. Единственный друг - Сидеть дома Истинное решение Мой дом - моя крепость Бесплатная гостиница Понимание и такт

Глава 7. Сосуд для благословений - Благословение дома Источник всяческого блага Райский сад Мир превыше всего От мира никто не пострадает Кто этот Царь славы (ПО)

Глава 8. «Все стези ее - мир» - Стремиться к самому лучшему Принципиальная проблема Милосердие или жестокость?

Глава 9. Женщина строит Туго перепоясывает чресла свои

Глава 10. Укрепленная стена - Первый этап - правда и желание Второй этап - постройка защитной стены Третий этап - чрезвычайная ситуация А. Заговор злодеев Б. Раздор В. Чуждый огонь Разрушает своими руками Избавление от зависимости Г. Азартные игры Д. Алкоголь и наркотики

Глава 11. Тихая сила - Начало работы Содержать дом В конце концов, он тоже человек Смотреть на жизнь с верой Нет замены Что же делать?

Глава 12. Не упрекать - Побуждающая сила

Глава 13. Хорошая жена - «Созидающая» волю мужа Постоянные упреки

Глава 14. Без замечаний A. Замечания вредят Б. Вспыльчивый не учит B. Замечания опасны Разъяснение Правильный путь Срединный путь

Глава 15. Мир вам, дорогие родители - Чти отца твоего и мать твою Пусть останется между нами Не впутывать родителей Удалить из дома

Глава 16. Грустный муж - Это не из-за тебя Деликатность и внимательность Свет любви Надзирающий раввин Работа над собой

Глава 17. Трудился и нашел - Немного смирения Обязанности сердца Мир даже тому, кто не совершенен Ответственность Смягчить горести История праведницы

Глава 18. Радоваться своей доле - Медленно, но верно Добрая точка благоволения Моше в твоем доме Преобразить мужа своими молитвами Просто жаль Быть правой или радоваться своей доле

Глава 19. Теплый дом - Спроси о прежних поколениях Не разводиться Источник веры Правильное наставление Сердечные раны Удали гнев из сердца твоего Конец раздора или его начало? Еще не поздно Смотреть вперед Прощение Извлечь урок Что будет с детьми? Жизнь продолжается

Глава 20. Некоторые советы

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Глава 1. В радости будешь добывать хлеб свой - Семейка по фамилии Перерасход Гипнотическое решение Всевышний устанавливает твой уровень жизни Радоваться своей доле Ожидай спасения от Всевышнего Сам себе должник Долговая книга Без ссор и процентов Счастье или богатство Кто сидит на кассе Добрый совет Близок Господь ко всем призывающим Его - поистине

Глава 2. Испытания в жизни с мужем - Ласка и мир Вести счета Не работаю на тебя и не питаюсь от тебя

Глава 3. Вера и упование - Относиться к жизни с улыбкой Вдвоем лучше... Партнерство до конца Не с кем говорить Муж с проблемами

Глава 4. Не закрывать путь милосердию - Мы живем благодаря им По слову, какое они скажут тебе Хранить завет Чистота семейной жизни

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ПОКОЛЕНИЯ

Глава 1. Утешение - Способность зачать Верить в себя А у Сары не было ребенка Отчего это смеялась Сара Обновляющий сотворение мира Чудеса Ежедневные тренировки Слепая вера Долговременная польза Породить целый мир Самообвинения Я боролась борьбой Божьей Об этом ребенке молилась я Начать молиться Ты не виновата Общественное давление Сохрани меня от друзей Душащая любовь Чудо в природе Без

напряжения Добрый глаз

Глава 2. Труд наш - это дети - Чудесная миссия Блаженна родившая его Радость и сладость Искусство воспитания

Глава 3. Давать то, что есть - Вовремя начать Дети - ваше зеркало Личный пример Воспитательный процесс Воспитание радости

Глава 4. Я тоже была девочкой - Мир ребенка Постепенно Глаза мудреца - в его голове Ребенок пополз Не хотим сидеть тихо Болезненная чистота Естественное развитие Личная обида Дрессировка детей

Глава 5. Воспитание в любви - Покров любви Общение с ребенком Уверенность Стены помогают Без напряжения

Глава 6. Собственный мир - Сокровищница и оружие Постоянная молитва Лекарство еще прежде болезни Кружок рисования

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ЧЕРТОГИ

Глава 1. Исправление речи - Речь Речь и еда Правильная диета Сторонись неправды Правда приносит сытость Истина - это жизнь Свет лика Добрые советы Вера

Глава 2. Сила речи - Девять миллиардов долларов Поразить все цели Ведь слово Мое подобно огню Отзывчивость Молитва-бульдозер

Глава 3. Сила молчания - Время говорить И время молчать Сердце царя в руке Господа Словарный запас

Глава 4. Царь, Который умерщвляет и оживляет - Прощение и искупление Тонкое различие Поговорим о речах Молитва за исправление грехов в отношениях между людьми Подборка советов о правде и лжи

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ЦАРЬ

Глава 1. Твоя благотворная работа - Пророчица Простота Подходящее время Самое высокое место в мире Подключиться к источнику силы Встает она еще ночью Выкроить часок

Глава 2. Женская молитва - Упорные женщины Псалом победительнице Молитва Ханы Сила молитвы "

Глава 3. Царица - Царь Обрести милость и благоволение Не устрашусь зла, ибо Ты со мной В мире со всем миром Источник свыше

Глава 4. Радостное сердце - В доме Ахашвероша Сила веры Изгнание по любви Шла ты за Мною по пустыне Место всего мира Домашнее изгнание В тесноте Ты дал

простор мне

Глава 5. Ежедневное преследование - Хорошие стороны Хорошее настроение Улыбнись

Глава 6. Сила молитвы - Их брак нелегок... Вечное здание Опасно -конфликтный человек! Пробудиться к работе Любовь и молитва Молиться о маленькой пуговке Краткие, но действенные молитвы Достичь

жизни Истинный дар

Глава 7. Раскаяние - Смягчение приговоров Полезны раны от любящего У каждого человека есть свой час Оставаться одной Есть вера Добрый дар

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. ЧИСТОТА

Глава 1. Награда за скромность - Неизменная заповедь Счастье Благословение Личный Храм Осторожно, электричество! Не изгоняй из дома Шхину Внутренняя

скромность

Глава 2. Минимальная честность - И возлюби ближнего своего, как самого себя Запрещенные игры Твоя внутренняя красота Истина и красота Чистая радость

Глава 3. Награда за избавление - Что делать юноше, чтобы не согрешить? Ненавидящий разврат Счастлив народ, чья судьба такова

Глава 4. Царская дочь - Истинное достоинство Говорящие на горькое «сладкое» Защита и охрана Фальшивая любовь Обрученная Ужасные беды Любовь Амнона к Тамар Исчезает любовь Преуспеть в жизни

Глава 5. Омывающий Израиль - Снова свадьба Муж и жена достойны Союз душ Понимание и доверие Чистота и благословение Очиститься от долгов Пропитание в чистоте Растить детей легко и приятно Исцеление от бесплодия Радость Высшие каналы Убавить огонь Главное - здоровье Органическая защита Достоинства микве Сила изгонять злых духов Смысл микве Творить чудеса Из глубин я воззвал к Тебе, Господи! Чудеса микве И дух Божий витал над водою Воды знания Смягчение приговоров Основа дома Чистота всей семьи Момент истины Блаженны вы, Израиль

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ. ТОРА

Глава 1. Равноправие в благочестии - Учение матери твоей Общие устремления

Глава 2. Я - стена - Нет жены - ничего нет Не благо человеку быть одному Самооценка Поиск души

Глава 3. Великая женщина - Видеть рождающееся И то, что малым было в начале твоем... Тайна женщины Сделаем человека Великая душа Тайна женщины Сила души

Глава 4. Женское превосходство - Пророческий дух Болезнь и лекарство Благодаря Торе Твоя доля в Торе Моя Тора - это ее Тора Кого можно назвать сильной женщиной?

Глава 5. Истинная задача - Хорошая мать Партнеры (470 Честность и справедливость Домашний Фараон

Глава 6. Душевное спокойствие - Мое и ваше - ее Пути приятные Душевный покой Спокойное сердце

Глава 7. Бремя Торы - Главный рупор

ЭПИЛОГ. НАШИ МАТЕРИ

Скромность наших матерей Их довольство малым Радоваться своей доле Служение Всевышнему Роль матерей Благословения наших матерей

Глоссарий

Краткие сведения о мудрецах, упомянутых в книге