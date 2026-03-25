Наиболее бросающийся в глаза момент на каждом этапе первого избавления - это постоянные жалобы и ропот народа Израиля на трудности и мучения, сопровождавшие Исход. С самого начала, когда Моше, учитель наш, пришел спасти евреев от порабощения в Египте, и на протяжении всех сорока лет скитаний вплоть до входа в Землю Израиля, они непрестанно плакали и жаловались...На эту тему существует заповедь: предписано каждый день вспоминать о том, как мы гневили Бога нашими жалобами и нытьем с самого начала Исхода из Египта, как сказано в стихе, откуда и берется эта заповедь: «Помни, не забудь, как сердил ты Господа, Бога твоего, в пустыне: с того дня, как вышел ты из земли Египетской, до прихода вашего на это место противились вы Господу» (Дварим 9:7). А главное, чем евреи сердили и гневили Всевышнего, - это своей дурной склонностью к нытью и жалобам.Всякий, кто внимательно прочтет главы, посвященные Исходу из Египта, увидит, что Тора постоянно отмечает жалобы народа Израиля, которые обращены к Богу во всевозможных ситуациях и в самых разнообразных испытаниях, которым он подвергался.

рабби Шалом Аруш - Сад благодарности

Иерусалим, 2011

504c.

рабби Шалом Аруш - Сад благодарности - Содержание

Предисловие

ГЛАВА 1

Путь к Избавлению - Книга жизни - Нытье и жалобы - Жестоковыйный народ - И скажет нашему нытью - «Довольно!» - Будь человеком - Конец всем бедам - Ужасная неблагодарность - Корень всех благ - Исправление горечи галута - Не на небе она... - И не за морем... - В устах твоих оно и в сердце твоем, чтобы исполнять его - Первое качество - Задача - Избавление - Скорбь по Храму - За все нужно благодарить - Ностальгия, но не уныние - В свете их пойдем - Слава Всевышнего - С кем справедливость - Путь благодарения - Бог действительно с нами! - Быть благодарным Всевышнему

ГЛАВА 2

Великие чудеса - Отчего не произнес ты песнь? - Память о благах - Помнить и благодарить - Люби ближнего твоего, как самого себя - Благодарю Тебя - Обязанность видеть добро - Истинный успех - Момент благодарности - Хорошие стороны - Основательная работа - Не лениться - Это не само собой разумеется - Это значит очень много - Пойте Ему, славьте Его - Постановление мудрецов - Поистине великое чудо - Напиши себе песню - Возвышенность мелодии - Изучение - Видеть дары - Спасение мира

ГЛАВА 3

Все к лучшему - Величайшее благо - Добрые вести - Благодарность приносит спасение - Не ведать бед - Изучать благо - Вставай, взывай - Сей раз я восхвалю - лишь в этот раз? - За какое зло благодарить? - Блажен ты, что видел меня таким - Человек не притрагивается к тому, что уготовано другому - Успешный неудачник - Кому что рассказывать - Молиться или не молиться? - Знание смягчает страдания - Благодарность и сми- рение - Ереси вход запрещен! - Причина спасения - Только благодарить - Истинная охрана - Что было бы, если... - Сперва верить, а потом понимать - Что же здесь хорошего? - Ничего не понимаю... - И это к лучшему - Знай свое место - Секретное мощное оружие - Много замыслов в сердце человека, но сбудется совет Господень - Вера в момент испытания - Все мы благодарим - Истинная благодарность - Спасибо - теперь давай! - Вера и благодарность - Свет истины - Близок Господь ко всем призывающим Его в истине - Ежедневные чудеса - Утешительные речи - Утешение утешителей - Сохранность души - Как это пережить? - Жить живым - И радость вечная на голове их - Промежуточный итог - База данных - Смирение - Изучать благодарение - Скоро, скоро, в наши дни - «Сегодня, если бы вы по- слушались голоса Его!» - Работа над благодарностью - Рай в этом мире - Ты продолжаешь ныть? - Благодарный

ГЛАВА 4

Служение благодарности - Благодарить за недостающее - Благая цель - Верное средство - Великая радость - Нытье - корень всех зол - Благодарение и терпение - Жалоб нет - Благая мера больше - Врата радости - Улыбнись! - Радость - это вера - Огромное благо - Великий дар - Двойная выгода - Тайное знание - Чудесное приближение - Все могло быть по-другому... - Использовать беду,как рычаг - Пробудиться от сна - Достичь веры и успокоиться - Веселье и радость найдут они - Прямодушные - Дурное начало - это хорошо весьма! - Спасибо за все - Благодарность против гордыни - Всегда радоваться своей участи - Не отрываться от цели - Свет в конце туннеля - Вернуться к вере - Прекратить преследование - Правильный отчет - Путь истины - Благодарность искупает - Творить чудеса - Черна я, но красива - Сердечные сомнения - Чертог благодарения - Хорошие моменты - Укрепляйся тем, что есть - Вера - это мост

ГЛАВА 5

Мелкие подробности - Смотрим и видим - Зрение полагает границу - Всевышний дает приют всему - Тора и предопределение - Принять Тору - Предопределение направляет - Войти в Землю Израиля - Вопрос автора книги Сфат эмет - Маленькие страдания - великое искупление - Мелкие неприятности - Обращайте внимание на мелкие детали - Вера на дорогах - Радоваться каждой частичке своей участи - Верить в частное предопределение - Остаться с верой и с еврейством - Улыбнись и выйди из ада... - Не уходите! - Вера приводит к терпению - Врата ада... или рая - Кто назначает чиновников?.. - Не плакать о пролитом молоке - Прислушиваться к голосу Всевышнего - Никакой ошибки - Сорок спокойных дней - Благодарим за мельчайшие детали - Почему ел ты? - Цель достигнута - Смягчение всех приговоров - На счастье - Пробудиться от сна - Научить всех благодарить

ГЛАВА 6

Исправить всю жизнь - Благой и благотворящий - Благодарить и исправлять - Каналы даров - Почитание отца и матери - Исправление благодарности - О благодарности - Привести к жизни мира грядущего - Нехорошо человеку быть одному - Жалобы превращаются в благодарения - Бояться мира в доме... - Благословение Господне - Ничего не понимаю - Любовь к Израилю - Чистое прошлое - Благодарение - лекарство для души - Мания величия - Мания преследования - Раздвоение личности - Избавление от травм - Как издевался Я - Безумие мира - Обещание будущего - Благодарность в рассрочку - Благодарение как упование - Заключение

ГЛАВА 7

Истории о чудесах - Свет пасхальной ночи - Не будь правым, а будь верующим - Быть решительным - Можно дать человеку даже без его ведома - Господь - сень для тебя по правую руку твою - Стоит поблагодарить - Свет светильника - Чудеса и ми- лосердие - Любовь к благодарности - Скажешь спасибо - увидишь чудеса - Порез исчезает - Воскрешающий мертвых - Найденный мотоцикл - Чудесная проверка - Сердце чистое сотвори для меня - Чудесный билет - Легкое сватовство - Спасительная свадьба - Сын женился - Новый брак - Слаще меда - Притормози - Спасительный камешек - Достойная поддержка - Инсульт, ставший радостью - Спасение во сне - Исцеление от тяжкой болезни - Исчезнувшее отверстие - Чудесные анализы - Чудесное сообщение - Письмо из Мексики - Спасибо за благодарность

ГЛАВА 8

Благодарение как корень творения - Где место славы Его - Твоя Тора - Скрытое речение - Тора иблагодарение - Моя особая Тора - Благодарение и смирение - Все очень просто - Мерами лосердия - Житьвистине - Благодарственное жертвоприношение- высшее из всех - И -стинное раскаяние - Совершенное спасение - Большое дело - Тайное путешествие - Избавитель приходит каждый день - Лучшее деяние - Лишь Всевышний делает все - Никто не обижается - Башмак, сделанный Всевышним - Сладостная молитва - Желательно и возможно - Всевышний молится - Тора и раскаяние

ГЛАВА 9

Великая благодарность - Признание и речь - Псалом: Песнь на день субботний - Праздник света и благодарение - Против всякой логики - Сердечные мысли - Сладкое уединение - Амалек, уходи - Всюду милосердие - Не произносить лжи - Курочка по зернышку клюет - В мире нет места депрессии - Нет ничего, кроме Него - Раскаяние без нытья - Просить, как Лаков - Жил я с обманщиком - Недостоин я... - Свет Машиаха - Вера - есть - Исправление - На что жалуешься? - Богатые тоже плачут - Книга жалоб - Благодарить за любой хороший момент - Радуйся, сын мой, участи своей - Служите Господу в радости - Счастливого пути

ГЛАВА 10

Величайший дар - Постоянно отдавать - Что мне дать Тебе, если все Твое? - Лучше не могло бы и быть - Посмотри хорошенько, и увидишь добро - Когда Ты воцаришься в Ционе - Его воля - Его царствие - Другое царство - Приготовить сосуды для благ - Да возвеличится и освятится - Ничего не хотим - Объяснение кадиша - Превыше всех благословений и песнопений - Совершенное раскаяние - Отдача и желания - Думай хорошо - и 6удет хорошо - Изменись! - Вера и смягчение - Благодарение и раскаяние - Принятие и милость - И люби! - «Кто, как Господь, Бог наш» - Благословение праотцев - Благословение о воскресении мертвых - «И святые восхваляют Тебя изо дня в день» - Мудрость, понимание и разум - «Помоги нам совершить полное раскаяние» - Прощение и искупление - Угнетен и беспомощен я - Полное исцеление - Благословение заработка - Собирание изгнанников - Слушаться праведников - Да исчезнут неверующие - Доброе воздаяние уповающим - Возвратись милосердно - Росток Давида - Слышащий молитву - Увидеть возвращение - За все благодарим - Благословение мира

ГЛАВА 11

Исправление основ веры - Молиться вовремя - Самая великая заслуга - Все благословения - тебе - Если учитель подобен ангелу... - Исправление качеств - Исправление разрушенного - Радость Всевышнего - Истинная награда - Служение для всех - От мала до велика - лишь верят - Не отделяй себя от всех - Главное и второстепенное - Исправление основ - Праведник - основание мира - Тайна конца времен - Наша сила - Отравленная паутина Интернета - Богобоязненность продлевает жизнь - Не нарушать Десяти Заповедей - Ты выиграл! - Украсть ради заработка? - Берегите души ваши - Главное испытание - Имеющие глаза, но не видящие... - Награда за выдержанное испытание - Кадиш в райском саду - Награда за выдержанное испытание - 2 - Уклоняйся от зла и делай добро

ГЛАВА 12

Благодарение и упование - Упование в любви - Я - Господь, Бог твой - Я всегда рядом - Величайшее исправление - Как Пурим - Самое важное качество - Не отчаиваться - Глас веры - Взаимное приятие - Устрани заботу из сердца своего - Спасение Господне - в мгновение ока - Упование на приятие молитвы - Не забывать о Всевышнем - Совершенный праведник - Не перейти на сторону зла - Я у тебя не работаю... - Есть вещи сокрытые - Условная обязанность - Женская мудрость

ГЛАВА 13

Самое легкое Избавление - Путь праведников - Работа над благодарением - Для чего Ты сделал такое зло - Билет в Рай - Смягчить приговоры - Не скрывай лик Свой от меня - Длинная короткая дорога - Великие дары - Совершенно прекрасная жизнь - С добрым утром - Все ради верного пути - Все цветет - Времена Машиаха - Пусть придет... или нет? - Благодарить за чудеса

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вращающееся колесо - Действительно великие заслуги - Все готово для тебя - Распространение окупается - Приближать близких - Отдать должное народу Израиля

Глоссарий

Краткие сведения о мудрецах, упомянутых в книге..