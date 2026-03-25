Аруш - Сад чудес
Большую часть историй, собранных в этой книге, мы знаем из первых рук, и не сообщаем подлинных имен рассказчиков исключительно из соображений приватности. Некоторые рассказы взяты из других источников. Мы включили их в нашу книгу, поскольку каждый содержит важный урок, который, безусловно, пойдет на пользу нашим читателям. Нужно помнить, что в этой книге приведена лишь малая часть тех историй о чудесах, которые мы едва ли не ежедневно получаем от самых разных людей со всех концов земного шара.
При этом мы точно знаем, что то, о чем нам рассказывают и пишут, лишь ничтожная доля того, что происходит на самом деле; случаев, когда человек возблагодарил Бога и удостоился чудесного спасения, намного больше. Некоторые из этих историй уже известны из наших предыдущих книг или были записаны на дисках. Тем не менее, приводим их еще раз, чтобы они послужили дополнительным убеди- тельным свидетельством того, что тот, кто возблагодарит Бога за все, удостоится чудес и знамений.
И если благодаря этим рассказам хотя бы один человек примет решение ежедневно предаваться получасовой уединенной молитве и следовать путем благодарности, то приблизит окончательное избавление, и это станет его главной наградой. Да будет воля Всевышнего, чтобы, следуя путем благодарности, мы удостоились новых чудес и знамений и чтобы все были готовы рассказать о чудесах, которые произошли с ними. И да будет воля Творца, чтобы мы удостоились вскоре окончательного Избавления в наши дни и весь мир наполнился любовью, милосердием и славой Святого, благословен Он. Улыбайтесь, все к лучшему!
рав Шалом Аруш - Сад чудес - Скажи спасибо и узришь чудеса - 190 правдивых историй о силе благодарности
ISBN 978-965-572-225-3
рав Шалом Аруш - Сад чудес - Скажи спасибо и узришь чудеса - 190 правдивых историй о силе благодарности - Содержание
Предисловие
Выдержали экзамен и вытянули счастливый билет - Из пучины морской спас меня - Награда торговца бриллиантами - Увидел сон - и отменил долговое обязательство - Изучили книгу «Врата благодарности» - и изменились - Зло, оказавшееся несомненным добром - Черный «Мерседес» - Затянувшееся отверстие Дети диска - Бесконечно благодарный - Когда не получается - Седер начинается с того, что нужно ликвидировать потоп - Дети благодарности - Каждый может - Хорошая семинария - Говорить спасибо за все - Благодаря долгам я стал религиозным евреем - Счастливый жребий - Веру тоже дает Всевышний - Шестилетнее ожидание - Благодарность меняет реальность - Подарок от Бога - Сказал спасибо и получил компенсацию - Из Персии в Израиль - Благодарность открывает двери - Никто не может посягнуть на то, что предназначено ближнему - Невезение, обернувшееся везением - Разведенная женщина, которая снова вышла замуж - Тысячу раз послушал диск - Сказал спасибо - и получил ссуду - Избавившийся от миллионных долгов - Право на существование - Рай на земле - Двадцать миллионов благодарностей - Чудо с пересаженной почкой - Сорок дней благодарности - Танцы и благодарность на могиле Давида - Благодарность спасает от смерти - Сказал спасибо - и узрел чудеса - Исчезнувший шрам - Зуб, заболевший в субботу - Излечение онкологического заболевания - Ему оставалось десять дней - Жемчужина благодарности - Проверка, обнаружившая чудо - Исцеление от тяжелой болезни - Вопреки всякой логике - Болезнь, исчезнувшая без следа - Исчезнувшая болезнь - Благодарность на платежи - Духовное совершенство - Отличная новость: увольнение - Непонятная мишна - Благодарность, которая принесла спасение - Найденный мотоцикл - Чудесный техосмотр - Достичь простой веры - Самый счастливый в мире - Истинная вера - Спасительная кредитка - И сразу получил билет! - Найти себе жену? Что может быть легче! - Спасительная свадьба - Сын, который наконец женился - Притормози! - Благодарность в полном смысле слова - Спасение благодаря гравию - Долгожданная помощь - Инсульт, ставший причиной радости - Спасение во сне - Слова утешения - Оберегание души - Ребенок сбежал из школы - Благодарить за мелочи - Улыбка распорядителя парковки - Еще один случай на парковке - Мы ничего не теряем! - Доброжелательное отношение в награду за благодарность - Не бывает зла, ниспосланного Свыше - Альбом популярного певца - Научиться благодарить - Сделал все, что мог - Ты не можешь - но может Всевышний! - Входной билет в рай - Шесть часов благодарности - и купили дом - И всю мебель я тоже получил бесплатно - Восьмидесятидвухлетний неверующий еврей - Хозяин дома передумал - Тот, над кем я издевался - Забеременела через две недели - Блокнот благодарности - Принесли сумку домой - Зубной врач, оказавшийся свободным - Начал кричать «спасибо!» - Мне хотелось слиться с этим светом - Благодарность за нарывы - Два часа благодарности - и договор подписан - Лучшее средство - Когда сын пошел неверной дорожкой - Зеркало родителей - Вылечился и разбогател в один миг - Мне ничего не полагается - Легкий путь - Сказал спасибо и обрел слух - Сказал спасибо и начал дышать - Врач не знал, как объяснить - Решившаяся проблема - Слаще сахара - Самое лучшее для нас - Трудности как источник роста - Ноль на экзамене - Свойство Амана - Десятая квартира - Отмененные помолвки - Хорошо тебе - радуйся, плохо тебе - расти! - Все зависит от веры - Ничего не получается - Родился заново - Спасибо за усталость - Как научиться пребывать в радости - Я рад, что мне грустно - Пробудиться от сна - Нехорошо человеку быть одному - Домашний рай - Начал верить в Бога - Величайшее чудо - Каждый может творить чудеса - Пять минут благодарности - Как избавиться от травмы - Исполни Его волю как свою - Уныние и меланхолия - Сказал спасибо и не сел в тюрьму - Уединенная молитва вместо самоубийства - Благодарность против ракет - Как сказать спасибо по-английски - Явное чудо - Мой адвокат - Немецкий суд - Благодарность за благодарность - Из тюрьмы в Умань - Явные чудеса - Сваха предложила свою дочь - Знакомство Свыше - Голос радости и спасения - Получил тридцать тысяч шекелей - Вернулся в ешиву и возвеличился - Удивительное зачатие после двадцати одного года бесплодия - Полицейский, удостоившийся спасения - Спасение благодаря «Душе всего живого» - Обрел спасение - Чудесное спасение - Укрепить связь с Богом - Вы подарили мне веру и надежду - Дыра в душе затянулась - Удостоился счастливой семейной жизни - Книга, которая спасла меня от самоубийства - Нашел ответы на все вопросы - Я обрел покой - Господь мне улыбнулся - Галель - Удачная сделка - Книга со шляпой - Вице-президент Украины - Предаемся уединенной молитве - Поездка в Умань - Вышел из депрессии - Диски, спасшие евреев - Вы спасли мне жизнь - You changed my life - Похищенный из Мексики - Простые слова - Единственное объявление - Меня не победить! - Мир веры - Вор, возместивший ущерб - Вопреки всем расчетам - Время сказать спасибо - Моя тетрадь благодарности - Я все время улыбаюсь - Я стал другим человеком - Благодарить с малых лет - Получил вчетверо больше - Бог совсем рядом - На серебряном подносе - Непонятное явление - Прием посетителей - Книга на дом - Не покончил с собой - Занялся распространением дисков - и женился - Послесловие - Нет ничего важнее распространения
Глоссарий
Краткие сведения о мудрецах, упомянутых в книге
