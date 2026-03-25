Книга «Сад мира» целиком и полностью посвящена наставлениям для мужчин, и женщина не сможет извлечь из нее ничего полезного для себя, то есть прочтение этой книги ей не только не поможет, но даже помешает, и потому женщинам строжайше запрещено ее читать. Лишь боязнь вве­сти в тяжкий грех тех, кто лишен чувства ответственности, не позволяет мне подвергнуть отлучению каждую женщину, которая прочтет эту кни­гу. Но я надеюсь, что этого предупреждения и разъяснения достаточно и ни одна разумная женщина, ценящая свою жизнь и жизнь своих домо­чадцев, не будет даже пытаться в нее заглянуть, дабы не нанести величай­шего ущерба миру в своем доме. Пусть лишь молится, чтобы муж ее мог следовать советам нашей книги, и она сама могла выполнить свою часть обязательств, и удостоились они истинного мира в семье.

И я благословляю каждую женщину, у которой достанет воли не заглядывать в эту книгу, и обещаю силой святой Торы, что она удостоится подлинного мира в доме, долгих лет жизни, счастья и достатка, узрит детей и внуков, которые станут праведниками, и получит много радости от потомства своего, амен!

С благословением Торы, Шалом Аруш

5769 Иерусалим 2009

рабби Шалом Аруш - Сад мира - Практическое руководство по миру в семье - Содержание

ДОРОГА В РАЙСКИЙ САД

1-й день месяца

Глава 1. Главная заповедь

Остаться холостым Святой Отшельник Великий Гений и Столп Милосердия

2-й день месяца

Смысл Повторение выученного Самоисправление Цель

Глава 2. Без замечаний

В этом ее достоинство Первый принцип Обратите внимание! Женщина - это зеркало

3-й день месяца

Вглядись и пойми Твое личное зеркало Увеличительное зеркало Зеркало или болезнь Зеркало души Зеркало для достойного Отчего смеялась Сара? Солнце и Луна Рупор Магнитофон

4-й день месяца

Замечания ослабляют Замечания не помогают Замечания обижают Упрекающий - гордец Замечания вредят Вспыльчивый не учит Замечания опасны Упреки возвращаются к тебе самому Разъяснение Как же она изменится? Правильный путь Все наоборот

5-й день месяца

Средний путь

Глава 3. Первое место

Краеугольный камень Лишний список Кислород для женщины Выделять время Осторожно! Невнимание Хранение вкладов Большая выгода

6-й день месяца

Корень Проблемы с коммуникацией У мудреца глаза открыты К мужу твоему влечение твое Как обезьяна в сравнении с человеком Воспитание Отец милосердный Большая экономия

7-й день месяца

Пасынки Расходы Карьера Не сравнивая Следи за глазами Как войти в дом Где граница почитания жены? И вот Тора Без нервов Скрытый праведник

8-й день месяца

Мое и ваше - ее Важная встреча Слушаться учителя

Глава 4. Быть мужчиной

Неисправимый случай? Мужчиной и женщиной сотворил их

9-й день месяца

Стань мужчиной! Напоминание

10-й день месяца

Глава 5. Почитай жену свою

Ее красота На что жалуетесь? «У тебя есть одежда, тебе и быть нам главою» Почитание Кто в доме мужчина?

11-й день месяца

Исполнять свои обязанности Светить, а не упрекать Почитай и будешь почитаем

Глава 6. А лицами своими друг к другу

Благой путь Дополнительная трудность Внимание или страсть

12-й день месяца

Любовь или ненависть Заповедь соития Выйти из этого Выйди из ада Святость Мир дальнему

13-й день месяца

Главное наказание Не разрушать Начинаем работать Надежда есть

Глава 7. Дом молитвы

14-й день месяца

В этом исправление твое На следующую ступень Если работать - всё повернется к лучшему Хороший конец Мир в доме достигается молитвой

15-й день месяца

Сила часа Неожиданный поворот Раскаяние Смягчение приговоров Сделаю ему подмогу - против него... У каждого человека есть свой час

Глава 8. Путь к семейному счастью

Рай на земле

16-й день месяца

Значение наставления Науки Торы Совершенное творение Нехорошо быть человеку одному Любить милосердие Красный ковер Прежде всего - бедняки твоего дома Благодарность Домашние задания

17-й день месяца

Упражнения в благодарности О, неблагодарный! Презрит благо Всевышнего Благодарность Творцу

Глава 9. Ценность мира

Благословение миром Источник всякого блага

18-й день месяца

Превыше всего От мира никто не пострадает Кто этот Царь славы Мир стоит любого богатства Милосердие или жестокость? Мир вам, дорогие родители Вот так... И все стези ее - мир Стремиться к самому лучшему

19-й день месяца

Принципиальная проблема Истина выходит наружу Большой разрыв Никаких ошибок Священное ограничение Свет Торы Сокращать путь нельзя Одно напротив другого

20-й день месяца

Глаза мудреца - в его голове Приступая к совместной жизни Райский сад

Глава 10. Главный экзамен

Мир в доме - по вере Радуясь своей участи Уходи из дома Слушать намеки У меня всё в порядке Единственная трудность - недостаток веры

21-й день месяца

Дурной совет Новое начало Чудесный подарок Поспешность - от бесов Я обвиняю Программа реабилитации Развод Источник веры Правильное наставление

22-й день месяца

Сердечные раны И удаляй гнев из сердца твоего Конец раздора или его начало? Истинное решение Незнание Похоть Кто виноват в ссоре? Душевный кризис Еще не поздно Смотреть вперед Прощение Извлечь урок Что будет с детьми?

23-й день месяца

Жизнь продолжается

Глава 11. Мужественный человек

Брать на себя ответственность Твоя проблема Свет женской души Украшения невесты Не быть мелочным Забудь о деньгах Иди работать Правильное планирование

24-й день месяца

Не будь скрягой Это мое! Хороший муж

Глава 12. Предвечный Райский сад

Нелегкие дни Первый год Познакомьтесь, пожалуйста

25-й день месяца

И да увеселяет жену свою Сердце Внемлющее ухо Достоинство женщины Любовь

26-й день месяца

Свет лица Протянуть руку Чаша заслуг

27-й день месяца

Вера Две женщины в доме Леность

28-й день месяца

Обида жене Держащийся спора

29-й день месяца

Бандит в доме Тормоза на случай ссоры Только не напрягаться

30-й день месяца

Ложь Исправление качеств

НАСТАВИТЕЛЬНЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание о поиске супруги

Каков же тогда совет? Что нужно для успеха Предварить дела молитвой Ибо человек видит глазами... Проложить дорогу Хорошие качества Начало работы Гордец проигрывает

Выбор - в твоих руках Настоящее определяет

Послание к жениху

Счастливая жизнь Подготовься к семейной жизни День свадьбы Первый этап - ктуба Текст ктубы Сила дара На тебя устремлены ее глаза Иди работать Почитание Всё - и искренне Заповедь соития Достойные свидетели Кашерная ктуба Уже женился? Второй этап - закрывание лица невесты Третий этап - под хупой Благословение вина Благословение обручения Освящение и передача кольца Благословение жизни Прочтение ктубы Приобретение, клятва и подпись Семь свадебных благословений Память о разрушении Заключение Сладости Основная подготовка Молитвы в день свадьбы