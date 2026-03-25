Книга «Сад мира» целиком и полностью посвящена наставлениям для мужчин, и женщина не сможет извлечь из нее ничего полезного для себя, то есть прочтение этой книги ей не только не поможет, но даже помешает, и потому женщинам строжайше запрещено ее читать. Лишь боязнь ввести в тяжкий грех тех, кто лишен чувства ответственности, не позволяет мне подвергнуть отлучению каждую женщину, которая прочтет эту книгу. Но я надеюсь, что этого предупреждения и разъяснения достаточно и ни одна разумная женщина, ценящая свою жизнь и жизнь своих домочадцев, не будет даже пытаться в нее заглянуть, дабы не нанести величайшего ущерба миру в своем доме. Пусть лишь молится, чтобы муж ее мог следовать советам нашей книги, и она сама могла выполнить свою часть обязательств, и удостоились они истинного мира в семье.
И я благословляю каждую женщину, у которой достанет воли не заглядывать в эту книгу, и обещаю силой святой Торы, что она удостоится подлинного мира в доме, долгих лет жизни, счастья и достатка, узрит детей и внуков, которые станут праведниками, и получит много радости от потомства своего, амен!
С благословением Торы, Шалом Аруш
рабби Шалом Аруш - Сад мира - Практическое руководство по миру в семье
5769 Иерусалим 2009
рабби Шалом Аруш - Сад мира - Практическое руководство по миру в семье - Содержание
ДОРОГА В РАЙСКИЙ САД
1-й день месяца
Глава 1. Главная заповедь
Остаться холостым Святой Отшельник Великий Гений и Столп Милосердия
2-й день месяца
Смысл Повторение выученного Самоисправление Цель
Глава 2. Без замечаний
В этом ее достоинство Первый принцип Обратите внимание! Женщина - это зеркало
3-й день месяца
Вглядись и пойми Твое личное зеркало Увеличительное зеркало Зеркало или болезнь Зеркало души Зеркало для достойного Отчего смеялась Сара? Солнце и Луна Рупор Магнитофон
4-й день месяца
Замечания ослабляют Замечания не помогают Замечания обижают Упрекающий - гордец Замечания вредят Вспыльчивый не учит Замечания опасны Упреки возвращаются к тебе самому Разъяснение Как же она изменится? Правильный путь Все наоборот
5-й день месяца
Средний путь
Глава 3. Первое место
Краеугольный камень Лишний список Кислород для женщины Выделять время Осторожно! Невнимание Хранение вкладов Большая выгода
6-й день месяца
Корень Проблемы с коммуникацией У мудреца глаза открыты К мужу твоему влечение твое Как обезьяна в сравнении с человеком Воспитание Отец милосердный Большая экономия
7-й день месяца
Пасынки Расходы Карьера Не сравнивая Следи за глазами Как войти в дом Где граница почитания жены? И вот Тора Без нервов Скрытый праведник
8-й день месяца
Мое и ваше - ее Важная встреча Слушаться учителя
Глава 4. Быть мужчиной
Неисправимый случай? Мужчиной и женщиной сотворил их
9-й день месяца
Стань мужчиной! Напоминание
10-й день месяца
Глава 5. Почитай жену свою
Ее красота На что жалуетесь? «У тебя есть одежда, тебе и быть нам главою» Почитание Кто в доме мужчина?
11-й день месяца
Исполнять свои обязанности Светить, а не упрекать Почитай и будешь почитаем
Глава 6. А лицами своими друг к другу
Благой путь Дополнительная трудность Внимание или страсть
12-й день месяца
Любовь или ненависть Заповедь соития Выйти из этого Выйди из ада Святость Мир дальнему
13-й день месяца
Главное наказание Не разрушать Начинаем работать Надежда есть
Глава 7. Дом молитвы
14-й день месяца
В этом исправление твое На следующую ступень Если работать - всё повернется к лучшему Хороший конец Мир в доме достигается молитвой
15-й день месяца
Сила часа Неожиданный поворот Раскаяние Смягчение приговоров Сделаю ему подмогу - против него... У каждого человека есть свой час
Глава 8. Путь к семейному счастью
Рай на земле
16-й день месяца
Значение наставления Науки Торы Совершенное творение Нехорошо быть человеку одному Любить милосердие Красный ковер Прежде всего - бедняки твоего дома Благодарность Домашние задания
17-й день месяца
Упражнения в благодарности О, неблагодарный! Презрит благо Всевышнего Благодарность Творцу
Глава 9. Ценность мира
Благословение миром Источник всякого блага
18-й день месяца
Превыше всего От мира никто не пострадает Кто этот Царь славы Мир стоит любого богатства Милосердие или жестокость? Мир вам, дорогие родители Вот так... И все стези ее - мир Стремиться к самому лучшему
19-й день месяца
Принципиальная проблема Истина выходит наружу Большой разрыв Никаких ошибок Священное ограничение Свет Торы Сокращать путь нельзя Одно напротив другого
20-й день месяца
Глаза мудреца - в его голове Приступая к совместной жизни Райский сад
Глава 10. Главный экзамен
Мир в доме - по вере Радуясь своей участи Уходи из дома Слушать намеки У меня всё в порядке Единственная трудность - недостаток веры
21-й день месяца
Дурной совет Новое начало Чудесный подарок Поспешность - от бесов Я обвиняю Программа реабилитации Развод Источник веры Правильное наставление
22-й день месяца
Сердечные раны И удаляй гнев из сердца твоего Конец раздора или его начало? Истинное решение Незнание Похоть Кто виноват в ссоре? Душевный кризис Еще не поздно Смотреть вперед Прощение Извлечь урок Что будет с детьми?
23-й день месяца
Жизнь продолжается
Глава 11. Мужественный человек
Брать на себя ответственность Твоя проблема Свет женской души Украшения невесты Не быть мелочным Забудь о деньгах Иди работать Правильное планирование
24-й день месяца
Не будь скрягой Это мое! Хороший муж
Глава 12. Предвечный Райский сад
Нелегкие дни Первый год Познакомьтесь, пожалуйста
25-й день месяца
И да увеселяет жену свою Сердце Внемлющее ухо Достоинство женщины Любовь
26-й день месяца
Свет лица Протянуть руку Чаша заслуг
27-й день месяца
Вера Две женщины в доме Леность
28-й день месяца
Обида жене Держащийся спора
29-й день месяца
Бандит в доме Тормоза на случай ссоры Только не напрягаться
30-й день месяца
Ложь Исправление качеств
НАСТАВИТЕЛЬНЫЕ ПОСЛАНИЯ
Послание о поиске супруги
Каков же тогда совет? Что нужно для успеха Предварить дела молитвой Ибо человек видит глазами... Проложить дорогу Хорошие качества Начало работы Гордец проигрывает
Выбор - в твоих руках Настоящее определяет
Послание к жениху
Счастливая жизнь Подготовься к семейной жизни День свадьбы Первый этап - ктуба Текст ктубы Сила дара На тебя устремлены ее глаза Иди работать Почитание Всё - и искренне Заповедь соития Достойные свидетели Кашерная ктуба Уже женился? Второй этап - закрывание лица невесты Третий этап - под хупой Благословение вина Благословение обручения Освящение и передача кольца Благословение жизни Прочтение ктубы Приобретение, клятва и подпись Семь свадебных благословений Память о разрушении Заключение Сладости Основная подготовка Молитвы в день свадьбы
No comments yet. Be the first!