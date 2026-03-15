По входе в алтарь совершается перед Престолом три поклона с крестным знамением: два - до, а третий - после целования и целование Святого Креста и Святого Престола.

В действующей практике всегда, когда священнослужители прикладываются к Престолу или к иконе, они вначале крестятся дважды, потом прикладываются, и в заключение еще раз крестятся. "Крестятся" - термин неясный и неточный. Крестное знамение - это одно, а поклон - другое, и оба могут быть вместе не связаны. Например, крестное знамение, как только осенение себя им, без всякого поклона, совершается: при осенений нас крестом иереем или архиереем (как на многолетии, на «Призри с небесе, Боже...»), при пасхальном приветствии кадящаго с крестом иерея, при словах «Христос, истинный Бог наш...» (на отпусте), при словах «...силою Честнаго и Животворящаго Креста...», при словах «Спаси, Боже, люди Твоя...» и прочее.

Архимандрит Спиридон (Лукич) - Проскомидия или Практическое руководство для совершения Божественной Литургии

(Приложение к альманаху «Жизнь Вечная»)

Москва: «Жизнь Вечная», 2001.-176 с.