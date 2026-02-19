Автор этой книги - рав Йехезкель Асхаек - не врач и не диетолог. У него нет никакого специального медицинского образования. Он просто мудрый человек и благодаря своей эрудиции в вопросах еврейского закона и книг еврейских мудрецов создал очень интересную и уникальную книгу. В ней в доступной и простой форме излагается система Рамбама, призванная укреплять здоровье (мудрость - основанная на наблюдениях и глубоком изучении человеческой природы). Выводы Рамбама сравниваются с выводами современных научных исследований.
Рав Асхаек тщательно анализирует процессы пищеварения, начиная с пережевывания пищи и кончая выводом шлаков. Он вдается в детали, полученные из авторитетных источников, касательно таких веществ, как сахар, соль и других, замешанных в возникновении нездоровых ситуаций в человеческом организме. Он затрагивает тему вреда курения. Затем переходит к обсуждению занятий физическими упражнениями и заботе о здоровом духе.
Автор перечисляет принципы здорового образа жизни. Это поэтапный путь к достижению физического и психического здоровья. Рав Асхаек подчеркивает, что, прежде всего, речь идет о профилактике заболеваний, и это обеспечивает здоровую, счастливую и долгую жизнь.
Как врач я нашел в этой книге увлекательный материал. Хотя автор не претендует на какое-либо новаторство, я очень рекомендую прочитать этот труд - он вас впечатлит!
Профессор Цви Банк, Специалист по внутренним болезням
Книга рава Асхаека представляет собой уникальную программу и справочник, как быть здоровым. Это - не медицинский учебник. Книга очень легко читается и проста для пони
мания. На языке простейшей терминологии в ней объясняется, как вести здоровую и счастливую жизнь.
Рав Асхаек - не врач и не ученый, но ему удалось ухватить суть и описать принципы здорового питания, которые обеспечивают правильное пищеварение, а также основы правильного поведения. Все это он рассмотрел очень детально и доступно, так, что изучив его книгу, можно с легкостью выполнить все рекомендации.
Рав Асхаек - очень мудрый человек. Ему удалость сочетать знания древних, как, например, Рамбама с его правилами питания в рамках еврейского закона, с современной медициной, основанной на результатах последних исследований. Недавно один японский журнал подтвердил то, что рав Асхаек повторял долгие годы: если тщательно и неторопливо пережевывать пищу, следовать инструкциям, описанным в книге, люди будут меньше набирать вес и меньше болеть.
Рав Асхаек одарен особым умом и способен к аналитическому взгляду на человеческое поведение. Его мудрость и знания проявили себя в этой уникальной книге. Как врач я получил удовольствие от чтения. На практике я сам следую советам рава Асхаека. Я рекомендую это книгу своим друзьями и близким, а также моим пациентам. И верю, что каждый, кто будет вести себя по правилам, изложенным в данной книге, будет здоровым и проживет долго.
Профессор Яков Шани M.D., FACP, FACC, FSCAI, Медицинский центр «Маймонид», Бруклин, Нью Йорк Директор института сердца, отделение кардиологии Директор программы кардиоваскулярной болезни взрослых Директор общества интервенциональной кардиологии Профессор медицины в медицинской школе Mt. Sinai Профессор интервенциональной кардиологии в университете Рима, Италия
Рав Йехезкель Асхаек - Тора о секретах здоровья - Профилактическая медицина - Как следить за здоровьем согласно Торе и последним медицинским исследованиям
Бней-Брак, шват 5776/2016, 360 с.
ISBN 978-965-90923-7-6
Рав Йехезкель Асхаек - Тора о секретах здоровья - Профилактическая медицина - Как следить за здоровьем согласно Торе и последним медицинским исследованиям - Содержание
Предисловие
Введение
- Жизнь, как банковский счет
- Банковский баланс
- Еврейский банковский счет
- Принципы данной книги
ГЛАВА 1 Требование Торы следить за своим здоровьем
- Забота о здоровье - один из основных законов иудаизма и повелительная заповедь Торы
- Хафец Хаим призывает следить за своим здоровьем
- «И выбери жизнь»
- «Все в руках небес»
- Отношение еврейского закона к мнению врачей
- Резюме
ГЛАВА 2 Забота о теле согласно его природным ритмам и физиологии
ГЛАВА 3 Профилактика по Рамбаму
- Рамбам нам гарантирует
- Важность пищеварительного процесса для профилактики
- болезней
- Профилактическая медицина по Рамбаму
ГЛАВА 4 Общественный и персональный подходы к медицине
- Доверяй, но спрашивай
- Профилактика начинается с учета
ГЛАВА 5 Современные продукты - что можно, что нельзя
- Сахар
- Сахар детям
- Канцерогенный коктейль
- Соль
- Вкусовые ощущения
- Белая мука
- Рецепты выпечки
- Жирная пища
- Жареная пища
- Насколько дороги Всевышнему тела евреев!
- Быть как все
ГЛАВА 6 Вода - основа жизни
- «Вода-сиротка»
- Сколько пить?
- Вода в пожилом возрасте и профилактика инсультов
ГЛАВА 7 Правильное пищеварение - ключ к здоровью
- 1. Значение слюны в пищеварительном процессе
- 2. Значение пережевывания пищи для пищеварительного процесса
- 3. Помехи пережевыванию
- 4. Фактор времени в пищеварительном процессе
- 5. Вред переедания. Избранные высказывания наших мудрецов по поводу переедания
- 6. Зарядка на службе пищеварения
- 7. Медицинские проблемы, возникающие из-за неправильных привычек в питании
- 8.Гневливость перед шабатом
- 9.Краткий перечень мудрых правил питания
ГЛАВА 8 Важность вывода шлаков из организма
- Запор - враг человечества!
- Расслабленный кишечник
- Геморрой
- Вздутие живота (газы)
- Мочеиспускание
- Простатит
ГЛАВА 9 Вред ожирения
- 1. Ожирение - проблема современного поколения
- 2. «Чудо-системы» похудения
- 3. Индекс массы тела (ИМТ - ΒΜΙ)
- 4. Объем бедер
- 5. Четыре типа «брюшка»
- 6.Внутрибрюшное давление
ГЛАВА 10 Жизнь без диабета и гипертонии
- Причины диабета
- Важная информация
- Кровяное давление
ГЛАВА 11 Общие наставления по правильному питанию
- Завтрак
- Белок
- Разное
ГЛАВА 12 Как сохранить здоровье - перечень рекомендаций
- Рот
- Глаза
- Уши
- Шея
- Легкие
- Ноги
- Ортопедические проблемы
- Хрящи
- Сон
- Мобильные телефоны
- Разное
ГЛАВА 13 Профилактика остеопороза (декальцинации костей) и витамин D
- Обмен веществ
- Процесс построения костей
- Остеопороз
- Витамин D
- Зарядка для строения костей
ГЛАВА 14 Курение - опасность нашего времени
- Курильщик - незавидный жених
- Мудрецы Израиля против курения
ГЛАВА 15 Правила поведения перед Йом Кипуром
ГЛАВА 16 Учащимся ешив
ГЛАВА 17 Дорогие родители
ГЛАВА 18 К мудрой молодежи
Рекомендательные письма и отзывы читателей
- Рекомендательные письма раввинов
- Рекомендательные письма специалистов в области медицины
- Письма читателей
Таблица индексов массы тела согласно Β.Μ.Ι.
Как заботиться о своем здоровье
- Следить за уровнем витамина D
- Хорошо пережевывать пищу
- Есть выпечку только из цельнозерновой муки
- Делать зарядку перед едой
- Есть много овощей и фруктов
- Съедать в день 1 г белка на 1 кг желательного веса (расчет веса можно посмотреть в таблице Β.Μ.Ι. в конце книги)
- Выпивать в день 35 г воды на 1кг веса
- Пить воду не позже, чем за 20 минут до еды и через 2 часа после
- Не есть сахар
- Не есть маргарин
- Не есть изделия из белой муки
- Стараться употреблять как можно меньше соли
- Во время еды не набивать желудок до отказа
- Избегать искусственных подсластителей
- Не разговаривать во время еды
- Не есть жирное и жареное
- Не ложиться спать раньше, чем через 2 часа после еды
Рав Йехезкель Асхаек - Тора о секретах здоровья - Профилактическая медицина - Как следить за здоровьем согласно Торе и последним медицинским исследованиям - Об авторе
Рав Йехезкель Асхаек, несмотря на свою скромность, хорошо известен в религиозном мире как правая рука рава Элазара-Менахема Мана-Шаха, да будет память праведника благословенна. На протяжении 38 лет, с 5724 (1963) года и до кончины рава Шаха в 5762 (2001) году, рав Асхаек был помощником этого духовного лидера поколения и его посланником по самым различным поручениям. Ему было доверено решение денежных вопросов и распоряжение бюджетом на благотворительные цели, он занимался и вопросами медицинского характера, непосредственно касающимися рава Шаха. В своем завещании рав Шах назначил рава Асхаека одним из трех распорядителей своего имущества, отданного на благотворительность.
«Я прошу отнестись к мнению Йехезкеля с должным уважением, - писал рав Шах, - поскольку он понимает ход моих мыслей». Рав Шах упоминает рава Асхаека в своем труде «Ави Эзри», и при жизни он неоднократно говорил, что относится к Иехезкелю как к родному сыну.
Раби Асхаек родился в богатой, многодетной семье родом из Ирака и вырос в Бней-Браке, где на протяжении двадцати лет учился в знаменитой Поневежской ешиве. Его отец был приверженцем здорового образа жизни. Он всегда объяснял сыну важность этого вопроса.
В 5760 (2000) году раби Асхаек единолично запустил кампанию по борьбе с курением. Он начал с обращения к духовным лидерам поколения с просьбой подписать публичное обращение против курения, а затем перешел к распространению данных воззваний. Он давал многочисленные интервью и написал книгу «Жизнь без курения по Торе» (2002), разошедшуюся тиражом в десятки тысяч и оказавшую значительное влияние на религиозное общество. В результате совокупности его стараний курение в религиозном обществе сократилось на 30 процентов!
На протяжении долгих лет заботясь, в числе прочего, о состоянии здоровья рава Шаха, раби Асхаек взялся за интенсивное изучение широкого спектра медицинских вопросов. В 2003 году он издал небольшую брошюру на тему профилактической медицины, посвятив ее выход бракосочетанию дочери. С годами, изучая тему все глубже, он значительно расширил свое издание. Сегодня его труд переведен на шесть языков. Он перерос в ту самую книгу, которую вы в данный момент держите в руках. Как выразился один читатель: «Стремление автора помочь другим буквально «кричит» с каждой страницы его книги».
От себя автор выражает искреннюю надежду и молится о том, чтобы чтение книги стало «рецептом жизни» для каждого, и чтобы все читатели шли путем Торы и изложенных в книге медицинских предписаний. Да поможет она нам служить Творцу в счастье и здравии все дни нашей жизни.
Рав Йехезкель Асхаек - Тора о секретах здоровья - Профилактическая медицина - Как следить за здоровьем согласно Торе и последним медицинским исследованиям - Предисловие
Книга, которую вы сейчас держите в руках, представляет собой кладезь советов и инструкций - как сохранить свое здоровье согласно святой Торе и последним достижениям современной медицины.
По великой милости Творца, еще с юных лет мой отец и учитель, раби Салман, сын раби Менаше и г-жи Катун, покинувший этот мир четвертого тевета 5765 года, и, да продлятся ее годы, моя мать, приучили меня к соблюдению разумных правил во всем, что касается заботы о здоровье. Прошли годы, и эта тема стала мне еще более близка, когда я прислуживал своему раввину и учителю, раву Элиэзеру-Менахему Шаху, и мне довелось разбираться во многих вещах, связанных с его здоровьем.
Прилагать усилия ради того, чтобы быть здоровым - прямая обязанность каждого верующего еврея, и мой раввин и учитель относился к ней с прилежанием и последовательностью. В своей книге я описал некоторые детали его поведения в этих вопросах, а также примеры подобного поведения Хафец Хаима. Идея состоит в том, чтобы продемонстрировать вам, дорогие читатели, как эти гиганты Торы посвящали время заботе о своем здоровье и, в самом деле, удостоились долголетия.
Здесь также уместно вспомнить добром покойного профессора раби Амрама-Хаима Абухацира, сына раби Масуда и Рахель, да будет память о них благословенна, ушедшего из жизни второго ава 5758 года. От него я так же почерпнул многие знания о здоровом образе жизни. Рав Шах встречался с ним и несколько раз даже специально ездил к нему на консультации в Иерусалим.
Забота о здоровье - разумеется, не только прямая обязанность, но и особая привилегия. Кто не мечтает о долголетии? Кто не желает жить полноценной, здоровой жизнью, с минимальными сбоями и максимальными возможностями выполнить свое предназначение в этом мире? И не говорите: «Это не зависит от нас. Все - в руках небес». Как вы сможете убедиться, прочитав эту книгу, особенно первые три главы, и мудрецы эпохи Талмуда, и более поздние алахические авторитеты указывают на тесную связь между заботой о здоровье и долголетием, а также качеством жизни. Руководствуясь данными главами, вы сможете преобрести духовную энергию, необходимую для перехода к практике. Кроме того, я убежден, что вы найдете в них много нового, того, что сможет изменить ваше мировоззрение, якобы почерпнутое из наших источников.
Иногда я встречаю людей, чье выражение лица и весь их вид свидетельствует о том, что они плохо себя чувствуют, потому что ведут неправильный образ жизни. Они страдают физически уже сегодня, и кто знает, что еще их ожидает в будущем. Я начинаю понемногу расспрашивать таких людей об их образе жизни. Из ответов видно, что они смирились со своим положением. «Ну, что уж можно с этим поделать?!» - говорят они. Под «этим» подразумеваются: ожирение, вред от курения, дисбаланс сахара в крови, слабые почки, повышенное давление, затруднения в ходьбе, запоры и прочие проблемы. И я каждый раз, вновь и вновь поражаюсь всеобщей неосведомленности. Буквально после первых слов объяснения мой собеседник весь обращается в слух и хочет получить еще больше информации. Он хочет, чтобы я разъяснил ему все подробно. Создается впечатление, будто он впервые в жизни слышит, что можно как-то решить свои проблемы. Подобные встречи породили идею создать эту книгу.
На самом деле, с того дня, как я прочитал главы 4-5 Илхот Деот («Законы мировоззрения») Рамбама, в которых он дает подробные указания, как следить за своим здоровьем, мне не давала покоя мысль, что сегодня эти инструкции невыполнимы, поскольку произошли определенные изменения в восприятии, терминологии и природе человека. Но через какое-то время я обратил внимание на законы заботы о здоровье в книге «Кицур Шулхан Арух» раби Шломо Ганцфрида и очень обрадовался, увидев, как тот адаптировал слова Рамбама к своему времени.
И вот Всевышний удостоил меня адаптировать те же представления к современным реалиям и подробно изложить их, учтя при этом исследования и выводы современной медицины.
Данная тема, безусловно, заслуживает еще более детального и объемного изложения с приведением всех источников, ссылок, цитат. Но в отличие от желаемого в действительности пока что нашлось место данной книге, написанной простым и доступным языком. В ней в сжатой форме описаны необходимые практические основы и принципы здорового образа жизни.
Наше тело сотворено чудесным образом, и мы никогда не сможем до конца постичь все происходящие в организме процессы. Задача книги - заинтересовать человека, чтобы сказанное в ней не казалось необъяснимыми декретами. Поэтому каждое указание сопровождается объяснениями, иногда краткими, иногда довольно пространными. Все это - с целью облегчить вам, читатели, реализацию важных принципов заботы о здоровье.
Нужно подчеркнуть, что книга не описывает ту или иную диету, а предлагает целый жизненный путь. Это - то, что необходимо и доступно каждому вне зависимости от возраста, пола и рода занятий. Цель книги - убрать от вас подальше все, что вредит вашему здоровью, и поддержать вас в принятии решения вести правильный образ жизни. Важно помнить простое и разумное правило: болезнь намного легче предупредить, чем вылечить.
Надеюсь, что вы извлечете немалую пользу из этой книги и впоследствии узнаете еще больше, чем здесь написано. И главное - вперед, к действию!
С пожеланием доброго здоровья, с Б-жьей помощью,
Йехезкель Асхаек
Интересная книга. Основа хорошая, можно читать с главы 5.
Интересная книга. Полезные советы.
Здоровье физическое крайне важно для духовного роста. Очень ценый труд рава Асхаека о сохранении здоровья тела, в свете еврейской традиции. Много советов Маймонида, современных медицинских данных. Ценные советы о правильном и праведном образе жизни для тела человека.
Спасибо!