Рав Асхаек одарен особым умом и способен к аналитическому взгляду на человеческое поведение. Его мудрость и знания проявили себя в этой уникальной книге. Как врач я получил удовольствие от чтения. На практике я сам следую советам рава Асхаека. Я рекомендую это книгу своим друзьями и близким, а также моим пациентам. И верю, что каждый, кто будет вести себя по правилам, изложенным в данной книге, будет здоровым и проживет долго.

Рав Асхаек - очень мудрый человек. Ему удалость сочетать знания древних, как, например, Рамбама с его правилами питания в рамках еврейского закона, с современной медициной, основанной на результатах последних исследований. Недавно один японский журнал подтвердил то, что рав Асхаек повторял долгие годы: если тщательно и неторопливо пережевывать пищу, следовать инструкциям, описанным в книге, люди будут меньше набирать вес и меньше болеть.

Рав Асхаек - не врач и не ученый, но ему удалось ухватить суть и описать принципы здорового питания, которые обеспечивают правильное пищеварение, а также основы правильного поведения. Все это он рассмотрел очень детально и доступно, так, что изучив его книгу, можно с легкостью выполнить все рекомендации.

Книга рава Асхаека представляет собой уникальную программу и справочник, как быть здоровым. Это - не медицинский учебник. Книга очень легко читается и проста для пони

Как врач я нашел в этой книге увлекательный материал. Хотя автор не претендует на какое-либо новаторство, я очень рекомендую прочитать этот труд - он вас впечатлит!

Автор перечисляет принципы здорового образа жизни. Это поэтапный путь к достижению физического и психического здоровья. Рав Асхаек подчеркивает, что, прежде всего, речь идет о профилактике заболеваний, и это обеспечивает здоровую, счастливую и долгую жизнь.

Рав Асхаек тщательно анализирует процессы пищеварения, начиная с пережевывания пищи и кончая выводом шлаков. Он вдается в детали, полученные из авторитетных источников, касательно таких веществ, как сахар, соль и других, замешанных в возникновении нездоровых ситуаций в человеческом организме. Он затрагивает тему вреда курения. Затем переходит к обсуждению занятий физическими упражнениями и заботе о здоровом духе.

Автор этой книги - рав Йехезкель Асхаек - не врач и не диетолог. У него нет никакого специального медицинского образования. Он просто мудрый человек и благодаря своей эрудиции в вопросах еврейского закона и книг еврейских мудрецов создал очень интересную и уникальную книгу. В ней в доступной и простой форме излагается система Рамбама, призванная укреплять здоровье (мудрость - основанная на наблюдениях и глубоком изучении человеческой природы). Выводы Рамбама сравниваются с выводами современных научных исследований.

Рав Йехезкель Асхаек, несмотря на свою скромность, хорошо известен в религиозном мире как правая рука рава Элазара-Менахема Мана-Шаха, да будет память праведника благословенна. На протяжении 38 лет, с 5724 (1963) года и до кончины рава Шаха в 5762 (2001) году, рав Асхаек был помощником этого духовного лидера поколения и его посланником по самым различным поручениям. Ему было доверено решение денежных вопросов и распоряжение бюджетом на благотворительные цели, он занимался и вопросами медицинского характера, непосредственно касающимися рава Шаха. В своем завещании рав Шах назначил рава Асхаека одним из трех распорядителей своего имущества, отданного на благотворительность.

«Я прошу отнестись к мнению Йехезкеля с должным уважением, - писал рав Шах, - поскольку он понимает ход моих мыслей». Рав Шах упоминает рава Асхаека в своем труде «Ави Эзри», и при жизни он неоднократно говорил, что относится к Иехезкелю как к родному сыну.

Раби Асхаек родился в богатой, многодетной семье родом из Ирака и вырос в Бней-Браке, где на протяжении двадцати лет учился в знаменитой Поневежской ешиве. Его отец был приверженцем здорового образа жизни. Он всегда объяснял сыну важность этого вопроса.

В 5760 (2000) году раби Асхаек единолично запустил кампанию по борьбе с курением. Он начал с обращения к духовным лидерам поколения с просьбой подписать публичное обращение против курения, а затем перешел к распространению данных воззваний. Он давал многочисленные интервью и написал книгу «Жизнь без курения по Торе» (2002), разошедшуюся тиражом в десятки тысяч и оказавшую значительное влияние на религиозное общество. В результате совокупности его стараний курение в религиозном обществе сократилось на 30 процентов!

На протяжении долгих лет заботясь, в числе прочего, о состоянии здоровья рава Шаха, раби Асхаек взялся за интенсивное изучение широкого спектра медицинских вопросов. В 2003 году он издал небольшую брошюру на тему профилактической медицины, посвятив ее выход бракосочетанию дочери. С годами, изучая тему все глубже, он значительно расширил свое издание. Сегодня его труд переведен на шесть языков. Он перерос в ту самую книгу, которую вы в данный момент держите в руках. Как выразился один читатель: «Стремление автора помочь другим буквально «кричит» с каждой страницы его книги».

От себя автор выражает искреннюю надежду и молится о том, чтобы чтение книги стало «рецептом жизни» для каждого, и чтобы все читатели шли путем Торы и изложенных в книге медицинских предписаний. Да поможет она нам служить Творцу в счастье и здравии все дни нашей жизни.

Книга, которую вы сейчас держите в руках, представляет собой кладезь советов и инструкций - как сохранить свое здоровье согласно святой Торе и последним достижениям современной медицины.

По великой милости Творца, еще с юных лет мой отец и учитель, раби Салман, сын раби Менаше и г-жи Катун, покинувший этот мир четвертого тевета 5765 года, и, да продлятся ее годы, моя мать, приучили меня к соблюдению разумных правил во всем, что касается заботы о здоровье. Прошли годы, и эта тема стала мне еще более близка, когда я прислуживал своему раввину и учителю, раву Элиэзеру-Менахему Шаху, и мне довелось разбираться во многих вещах, связанных с его здоровьем.

Прилагать усилия ради того, чтобы быть здоровым - прямая обязанность каждого верующего еврея, и мой раввин и учитель относился к ней с прилежанием и последовательностью. В своей книге я описал некоторые детали его поведения в этих вопросах, а также примеры подобного поведения Хафец Хаима. Идея состоит в том, чтобы продемонстрировать вам, дорогие читатели, как эти гиганты Торы посвящали время заботе о своем здоровье и, в самом деле, удостоились долголетия.

Здесь также уместно вспомнить добром покойного профессора раби Амрама-Хаима Абухацира, сына раби Масуда и Рахель, да будет память о них благословенна, ушедшего из жизни второго ава 5758 года. От него я так же почерпнул многие знания о здоровом образе жизни. Рав Шах встречался с ним и несколько раз даже специально ездил к нему на консультации в Иерусалим.

Забота о здоровье - разумеется, не только прямая обязанность, но и особая привилегия. Кто не мечтает о долголетии? Кто не желает жить полноценной, здоровой жизнью, с минимальными сбоями и максимальными возможностями выполнить свое предназначение в этом мире? И не говорите: «Это не зависит от нас. Все - в руках небес». Как вы сможете убедиться, прочитав эту книгу, особенно первые три главы, и мудрецы эпохи Талмуда, и более поздние алахические авторитеты указывают на тесную связь между заботой о здоровье и долголетием, а также качеством жизни. Руководствуясь данными главами, вы сможете преобрести духовную энергию, необходимую для перехода к практике. Кроме того, я убежден, что вы найдете в них много нового, того, что сможет изменить ваше мировоззрение, якобы почерпнутое из наших источников.

Иногда я встречаю людей, чье выражение лица и весь их вид свидетельствует о том, что они плохо себя чувствуют, потому что ведут неправильный образ жизни. Они страдают физически уже сегодня, и кто знает, что еще их ожидает в будущем. Я начинаю понемногу расспрашивать таких людей об их образе жизни. Из ответов видно, что они смирились со своим положением. «Ну, что уж можно с этим поделать?!» - говорят они. Под «этим» подразумеваются: ожирение, вред от курения, дисбаланс сахара в крови, слабые почки, повышенное давление, затруднения в ходьбе, запоры и прочие проблемы. И я каждый раз, вновь и вновь поражаюсь всеобщей неосведомленности. Буквально после первых слов объяснения мой собеседник весь обращается в слух и хочет получить еще больше информации. Он хочет, чтобы я разъяснил ему все подробно. Создается впечатление, будто он впервые в жизни слышит, что можно как-то решить свои проблемы. Подобные встречи породили идею создать эту книгу.

На самом деле, с того дня, как я прочитал главы 4-5 Илхот Деот («Законы мировоззрения») Рамбама, в которых он дает подробные указания, как следить за своим здоровьем, мне не давала покоя мысль, что сегодня эти инструкции невыполнимы, поскольку произошли определенные изменения в восприятии, терминологии и природе человека. Но через какое-то время я обратил внимание на законы заботы о здоровье в книге «Кицур Шулхан Арух» раби Шломо Ганцфрида и очень обрадовался, увидев, как тот адаптировал слова Рамбама к своему времени.

И вот Всевышний удостоил меня адаптировать те же представления к современным реалиям и подробно изложить их, учтя при этом исследования и выводы современной медицины.

Данная тема, безусловно, заслуживает еще более детального и объемного изложения с приведением всех источников, ссылок, цитат. Но в отличие от желаемого в действительности пока что нашлось место данной книге, написанной простым и доступным языком. В ней в сжатой форме описаны необходимые практические основы и принципы здорового образа жизни.

Наше тело сотворено чудесным образом, и мы никогда не сможем до конца постичь все происходящие в организме процессы. Задача книги - заинтересовать человека, чтобы сказанное в ней не казалось необъяснимыми декретами. Поэтому каждое указание сопровождается объяснениями, иногда краткими, иногда довольно пространными. Все это - с целью облегчить вам, читатели, реализацию важных принципов заботы о здоровье.

Нужно подчеркнуть, что книга не описывает ту или иную диету, а предлагает целый жизненный путь. Это - то, что необходимо и доступно каждому вне зависимости от возраста, пола и рода занятий. Цель книги - убрать от вас подальше все, что вредит вашему здоровью, и поддержать вас в принятии решения вести правильный образ жизни. Важно помнить простое и разумное правило: болезнь намного легче предупредить, чем вылечить.

Надеюсь, что вы извлечете немалую пользу из этой книги и впоследствии узнаете еще больше, чем здесь написано. И главное - вперед, к действию!

С пожеланием доброго здоровья, с Б-жьей помощью,

Йехезкель Асхаек