«Цэна у-рэна» является органическим сплетением библейского текста и комментариев (в первую очередь комментария Раши и аггадот из Талмуда и Мидрашей).

Книга написана простым языком, с соблюдением приемов дидактики. В художественном отношении «Цэна у-рэна» отличается поэтичностью, проникновенным пафосом, обращением к пытливости читательниц.

Книга выдержала около 300 изданий на идише.

Переведена на многие языки, впервые публикуется перевод на русский.

Яаков бен Ицхак Ашкенази из Янова - Цэна у-рэна - Пять книг Торы с комментариями - Том 2 - Шмот - Ваикра

Переводчики Исроэл Некрасов, Александра Полян

Москва, Книжники, Гешарим, 2014, 400 стр.

ISBN 978-5-93273-376-9

Яаков бен Ицхак Ашкенази из Янова - Цэна у-рэна - Пять книг Торы с комментариями - Том 2 - Шмот - Ваикра - Содержание

Шмот

Ваэра

Бо

Бешалах

Итро

Мишпатим

Трума

Тецавэ

Тиса

Ваякгель

Пкудей

Ваикра

Цав

Шмини

Тазриа

Мецора

Ахарей

Кдошим

Эмор

БеГар

Бехукотай

Я вот имена сынов Израиля (l). Это имена сыновей Яакова. Царь Шломо говорит в книге Мишлей (25:12): «Золотое кольцо и ожерелье из чистого золота - мудрый обличитель для внимательного уха». Как украшение прекрасно для тела, так же прекрасно для тела слышать наставление мудреца, а особенно назидание ребенку, когда он еще мал, потому что тогда он стремится к удовольствиям и в нем еще нет доброго начала. Ведь доброе начало появляется в человеке только к тринадцати года[1], поэтому ребенка необходимо наказывать.

И потому царь Шломо говорит: кто избегает розог для ребенка, тот ненавидит ребенка, но тот, кто любит ребенка, наказывает его речами или поркой, чтобы он вырос достойным человеком. Давид не наказывал своего сына Авшалома, и тот был очень плохим человеком и даже возлег с женами своего отца. А Давид должен был, спасаясь от него, бежать из Иерусалима. А вот Яаков наказывал своих детей, и все они стали праведниками. И Писание называет их сыновьями, достойными своего отца, поэтому наш стих говорит: «И вот имена сынов Израиля». Они были достойны своего отца, потому что он приучил их к добру.

Раши пишет: почему стих должен перечислять детей Яакова? Ведь они уже перечислены в главе «Ваигаш». Ответ таков: народ Израиля подобен звездам на небе.





[1] В то время как злое, эгоистичное начало присутствует с момента рождения (ВТ Сангедрин, 916).

Яаков бен Ицхак Ашкенази из Янова - Цэна у-рэна - Пять книг Торы с комментариями - 3 тома в 1 файле

Яков бен Ицхак Ашкенази - Цэна у-Рэна - том 1 - Берешит

Москва, Книжники, Гешарим, 2012, 480 стр.

ISBN 978-5-93273-347-0

Яков бен Ицхак Ашкенази - Цэна у-Рэна - том 3 - Бемидбар - Дварим

Переводчики Исроэл Некрасов, Александра Полян, Валентина Федченко

Москва, Книжники, Гешарим, 2015, 416 стр.

ISBN 978-5-93273-396-7

ISBN 978-5-99530-353-4