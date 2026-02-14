«Цэна у-рэна» является органическим сплетением библейского текста и комментариев (в первую очередь комментария Раши и аггадот из Талмуда и Мидрашей).

Яаков бен Ицхак Ашкенази из Янова - Цэна у-рэна - Пять книг Торы с комментариями

Книга написана простым языком, с соблюдением приемов дидактики. В художественном отношении «Цэна у-рэна» отличается поэтичностью, проникновенным пафосом, обращением к пытливости читательниц.

Книга выдержала около 300 изданий на идише.

Переведена на многие языки, впервые публикуется перевод на русский.

Яаков бен Ицхак Ашкенази из Янова - Цэна у-рэна - Пять книг Торы с комментариями - Том 3 - Бемидбар - Дварим

Яаков бен Ицхак Ашкенази из Янова / пер. с идиша И. Некрасов (Бемидбар), А. Полян, В. Федченко (Дварим).

Москва: Мосты культуры; Книжники, 2014. — 416 с.

ISBN 978-5-93273-396-7 («Мосты культуры / Гешарим»)

ISBN 978-5-99530-353-4 («Книжники»)

Яаков бен Ицхак Ашкенази из Янова - Цэна у-рэна - Пять книг Торы с комментариями - Том 3 - Бемидбар - Дварим

Бемидбар

Бемидбар

Насо

Бегаалотха

Шлах

Корах

Хукат

Балак

Пинхас

Матот

Масей

Дварим

Дварим

Ваэтханан

Экев

Ръэ

Шофтим

Тецэ

Таво

Ницавим

Ваелех

Гаазину

Браха

Яаков бен Ицхак Ашкенази из Янова - Цэна у-рэна - Пять книг Торы с комментариями - Том 3 - Бемидбар - Дварим - Бемидбар, l

В пустыне Синай (l). Царь Шломо говорит в Мишлей (16:11): «Весы и чаши правдивые у Господа, Его дело - все гири в суме». Бог взвешивает на Своем суде все, и великое, и малое, то есть Он судит каждого справедливо, как тот, кто правильно взвешивает свой товар. Так Бог взвешивает грехи каждого человека. Если их много, Он приговаривает к суровому наказанию, если мало, наказание невелико. И деяния Бога сокрыты, ни один человек их не понимает, как сказано в стихе: «Суды Твои - бездна великая» (Тегилим, 36:7). Твои решения скрыты, как бездна, никто не знает, что в ней.

Нам известно, что Храм был разрушен на девятый день месяца, но Бог указал Йехезкелю, что он разрушен на десятый день. Он не захотел открыть, когда Храм будет разрушен. Но когда Господь захотел, чтобы Его Дух пребывал с народом Израиля, Он указал, в каком месте, в каком году и в какой день месяца, и сказал: «5 пустыне Синай, в шатре Откровения, в первый день второго месяца, во второй год Исхода их из земли Египетской» (1), - в первый день месяца ияр на второй год после того, как народ Израиля вышел из Египта. Мидраш говорит: вот чем Тора была дана народу Израиля: во-первых, огнем, ведь во время дарования сверкали молнии; во-вторых, водой, ведь тогда шел сильный дождь; и, в-третьих, это было в пустыне.

Почему Тора была дана именно так? Чтобы указать: как огонь, вода и пустыня даны даром, так и Тора дана даром, каждый может ее изучать. Пустыня свободна, каждый может ходить по ней, и пусть человек тоже освободится и держится скромно, когда изучает Тору.

Яаков бен Ицхак Ашкенази из Янова - Цэна у-рэна - Пять книг Торы с комментариями - Том 3 - Бемидбар - Дварим - Страницы книги

Яаков бен Ицхак Ашкенази из Янова - Цэна у-рэна - Пять книг Торы с комментариями - 3 тома в 1 файле

Яков бен Ицхак Ашкенази - Цэна у-Рэна - том 1 - Берешит

Москва, Книжники, Гешарим, 2012, 480 стр.

ISBN 978-5-93273-347-0

Яков бен Ицхак Ашкенази - Цэна у-Рэна - том 2 - Шмот - Ваикра

Переводчики Исроэл Некрасов, Александра Полян

Москва, Книжники, Гешарим, 2014, 400 стр.

ISBN 978-5-93273-376-9

Яков бен Ицхак Ашкенази - Цэна у-Рэна - том 3 - Бемидбар - Дварим

Переводчики Исроэл Некрасов, Александра Полян, Валентина Федченко

Москва, Книжники, Гешарим, 2015, 416 стр.

ISBN 978-5-93273-396-7

ISBN 978-5-99530-353-4