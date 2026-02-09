Прежде всего, я нашел для себя крайне необходимым взорвать железную стену, отделяющую нас от Каббалистической мудрости со времен разрушения Храма и вплоть до нашего поколения, и вызывающую тревогу, как бы вовсе не забылась эта мудрость Исраэлем.

И вот когда я обращаюсь к сердцу кого-либо относительно ее изучения, то вот каков первый вопрос: "А зачем мне знать, сколько ангелов на небе и как зовутся они по именам? Разве не смогу я выполнять всю Тору во всех ее деталях и подробностях без этих знаний?".

Йегуда Ашлаг (Бааль Сулам) - Учение о десяти сфирот

Перевод: Александр Трофимов, редакция сайта "ЗОАР с комментарием Сулам", Международная академия каббалы

Редактирование, оформление и форматирование текста выполнено редакцией сайта "ЗОАР с комментарием Сулам"

2023 г.

Йегуда Ашлаг (Бааль Сулам) - Учение о десяти сфирот - Содержание

01 Предисловие к Учению о десяти сфирот

Сокращение и линия

02 Игулим и ёшер – сферы и прямота

03 Прямой свет и отраженный свет

04 Десять сфирот Акудим

05 Десять сфирот Акудим во втором распространении, называемые "Присутствует и не присутствует (отсутствует)"

06 Десять сфирот мира Некудим

07 Десять сфирот семи первичных погибших мэлахим

08 Десять сфирот мира Ацилут

09 Сочетания сфирот

10 Первый ибур Зеир Анпина

11 Исправление светов, искр и келим в убаре и второй ибур

12 Рождение и вскармливание Зеир Анпина

13 Исправления рейши и дикны Арих Анпина

14 Мохин гадлута Зеир Анпина

15 Выстраивание Нуквы Зеир Анпина

16 Три мира Брия, Ецира и Асия