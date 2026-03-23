Аслаксен - Быть христианином

Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics

Елиас Аслаксен – Быть христианином

Blaubeuren, Germany: Verlag Das Leben, б.г. – 32 с.

ISBN 3 88801-351-1

Елиас Аслаксен – Быть христианином – Содержание

Что это значит - быть христианином?

  • 1. Это значит верить в Христа.

  • 2 Это значит любить Христа.

  • 3 Это значит быть возрождённым.

  • 4 Это значит покаяться и обратиться.

  • 5 Это значит быть обращённым.

  • 6 Это значит быть освобождённым.

  • 7 Это значит быть таким, как Христос.

  • 8 Это значит идти и исполнять волю Божию.

  • 9 Это значит иметь Христа своим Господином,

  • 10 Это значит быть Его учеником.

  • 11 Это значит победить самого себя

  • 12 Это значит быть счастливым

  • 13 Это значит быть непоколебимым и непобедимым.

  • 14 Это значит во всём своём хождении быть святым и чистым.

  • 15 Это значит воздавать добром за зло.

  • 16 Это значит служить и жертвовать своей жизнью

  • 17 Это значит быть благодарным и довольным

  • 18 Это значит не выходить из себя.

  • 19 Это значит претерпеть до конца.

  • 20 Это значит быть в хорошем расположении духа.

  • 21 Это значит не искать чести у людей,

  • 22 Это значит быть полным духа и силы.

  • 23 Это значит не находиться под влиянием духа мира сего.

  • 24 Это значит сносить несправедливость.

  • 25 Это значит искать вечное вместо временного.

  • 26 Это значит иметь покой и мир в сердце.

  • 27 Это значит быть обязательно справедливым и обязательно милосердным.

  • 28 Это значит стать неукоризненным и без порока.

  • 29 Это значит превозмочь невозможное.

Зачем быть христианином?

  • 1 Потому что это делает меня счастливым.

  • 2 Потому что это самое наилучшее для меня.

  • 3 Потому что это для других самое наилучшее.

  • 4 Потому что не бывает более содержательной жизни.

  • 5 Это есть единственное, в чём, в конечном счёте, не раскаешься.

  • 6 Для того, чтобы иметь необходимую силу.

  • 7 Потому что ему всё служит ко благу.

  • 8 Потому что не стоит иметь Бога своим противником.

  • 9 Потому что я должен любить Того, Который возлюбил меня прежде

  • 10 Потому что я должен был бы многое воздать Ему за то

  • 11 Потому что это необходимо.

Как становишься христианином?

  • 1 Когда принимаешь решение быть им

  • 2 Когда приходишь в себя.

  • 3 Когда познаёшь и исповедуешь свой грех.

  • 4 Когда молишься о спасении и помощи.

  • 5 Если крепко держишься Слова Божия.

  • 6 Когда свидетельствуешь об этом.

  • 7 Посредством полного отделения

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

