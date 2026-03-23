Аслаксен - Быть христианином

Blaubeuren, Germany: Verlag Das Leben, б.г. – 32 с.

ISBN 3 88801-351-1

Что это значит - быть христианином?

1. Это значит верить в Христа.

2 Это значит любить Христа.

3 Это значит быть возрождённым.

4 Это значит покаяться и обратиться.

5 Это значит быть обращённым.

6 Это значит быть освобождённым.

7 Это значит быть таким, как Христос.

8 Это значит идти и исполнять волю Божию.

9 Это значит иметь Христа своим Господином,

10 Это значит быть Его учеником.

11 Это значит победить самого себя

12 Это значит быть счастливым

13 Это значит быть непоколебимым и непобедимым.

14 Это значит во всём своём хождении быть святым и чистым.

15 Это значит воздавать добром за зло.

16 Это значит служить и жертвовать своей жизнью

17 Это значит быть благодарным и довольным

18 Это значит не выходить из себя.

19 Это значит претерпеть до конца.

20 Это значит быть в хорошем расположении духа.

21 Это значит не искать чести у людей,

22 Это значит быть полным духа и силы.

23 Это значит не находиться под влиянием духа мира сего.

24 Это значит сносить несправедливость.

25 Это значит искать вечное вместо временного.

26 Это значит иметь покой и мир в сердце.

27 Это значит быть обязательно справедливым и обязательно милосердным.

28 Это значит стать неукоризненным и без порока.