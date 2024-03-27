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Асмус Михаил - Греческий молитвослов

Михаил Асмус - Греческий молитвослов - Молитвы на всякое время дня, недели и года - Полное собрание молитв ко Святому Причащению
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, Reference, Liturgical Books
Заповедь апостола: непрестанно молитесь (1 Фес. 5: 17) — идеал монашеского делания — трудно осуществима в жизни простого человека, наполненной ежедневными и ежечасными заботами о хлебе насущном, о близких, о земном благоустройстве. Исходя из этого Святая Церковь в разные исторические периоды предлагала различные способы молитвенного наполнения суток. В одном из важнейших центров богослужебного творчества — Иерусалиме — сформировались чинопоследования, освящавшие все вехи суточного круга: посреди ночи — полунощница, на восходе — утреня, перед выходом на работу — первый час, в разгар трудового дня — третий час, в полдень перед обедом — шестой час, в начале вечера — девятый час, на закате — вечерня, после ужина (вечери) — повечерие; все эти последования вошли в Часослов — книгу, которая до сих пор используется в церковном богослужении. Столь интенсивный порядок служб, предназначенный для палестинских монастырей, был не под силу обычным прихожанам — люди просто не могли 8 раз в сутки собираться в храме, отрываясь от повседневных дел. Со временем выработался более удобный для народа порядок приходского богослужения: в храме служатся лишь вечерня с девятым часом перед ней, утреня в соединении с первым часом и часы третий и шестой, совершаемые непосредственно перед Литургией, если она есть. А полунощница и повечерие, легшие в основу знакомых нам утреннего и вечернего молитвенных правил, предлагаются к исполнению по домам, «келейно». В результате этих изменений, как ни печально, была утрачена привязка чинопоследований ко времени суток, причем как в храмовом, так и в домашнем богослужении: в храме утреню часто служат вечером, вечерню — ранним утром (например, в Великий пост), а чтение домашнего утреннего правила, содержащего полунощные тропари, может быть отсрочено чуть ли не до полудня.
Сегодня ежедневное молитвенное делание мирян ограничивается утренним и вечерним правилами. Повторяемые из раза в раз они, по немощи человеческого естества, постепенно теряют свое воздействие на душу, оставляя ум и сердце незатронутыми теплотою молитвы. В то время как устав суточного богослужения, помимо разнообразия по времени, предлагает нам и различное содержательное наполнение молитвословий в зависимости от дня недели и года — в Церкви каждый день недели имеет свое посвящение, а по годовому кругу распределены периоды праздников и постов. Таким образом, великое множество возвышенных и поэтичных молитвенных текстов различных авторов, собиравшееся в течение столетий в богослужебные книги, именуемые Октоих, Минея и Триодь, остается неизвестным рядовому прихожанину. Предлагаемый молитвенный сборник призван хотя бы отчасти восполнить этот пробел и предоставить возможность православному христианину, опираясь на богослужебный строй Церкви, освятить особой молитвой любое время суток, всякий день недели и все праздничные периоды года.
В основу сборника положены неизменяемые последования суточного круга, взятые из Часослова, — они составляют первый раздел книги. По аналогии с богослужебной практикой эти последования могут быть дополнены изменяемыми текстами седмичного (т. е. недельного) и годового круга (второй и третий разделы). Для этого была подготовлена первая в своем роде подборка наиболее выразительных текстов из Октоиха, Минеи и Триоди.
Наш сборник остается открытым в отношении практики домашнего чтения Священного Писания и разнообразных келейных молитвословий: в последованиях указаны наиболее подходящие места для чтения Псалтири, ветхозаветных, апостольских и евангельских чтений, канонов, акафистов и молитв по выбору молящегося.

Михаил Асмус - Греческий молитвослов - Молитвы на всякое время дня, недели и года - Полное собрание молитв ко Святому Причащению

М.: Никея, 2018. — 448 с.
ISBN 978-5-91761-781-7

Михаил Асмус - Греческий молитвослов – Содержание

От составителя
Как пользоваться сборником
Из молитвословий суточного круга
  • Полунощница
  • Утреня
  • Час первый
  • Молитвы завтрака
  • Час третий
  • Час шестой
  • Молитвы обеда
  • Час девятый
  • Вечерня
  • Молитвы ужина (вечери)
  • Повечерие
Из молитвословий недельного круга
  • В воскресенье на вечерне
  • В понедельник на утрене
  • В понедельник на вечерне
  • Во вторник на утрене
  • Во вторник на вечерне
  • В среду на утрене
  • В среду на вечерне
  • В четверг на утрене
  • В четверг на вечерне
  • В пятницу на утрене
  • В пятницу на вечерне
  • В субботу на утрене
  • В субботу на вечерне
  • В воскресенье на утрене
Из молитвословий годового круга
  • Рождество Богородицы
  • Воздвижение Честного и Животворящего Креста
  • Введение во храм Пресвятой Богородицы
  • Рождество Христово
  • Крещение Господне
  • Сретение Господне
  • Благовещение Пресвятой Богородицы
  • Вход Господень во Иерусалим
  • Светлое Христово Воскресение — Пасха
  • Вознесение Господне
  • Святая Пятидесятница
  • Сошествие Святого Духа на Апостолов
  • Преображение Господне
  • Успение Пресвятой Богородицы
Особые последования
  • Последование ко Святому Причащению
  • дополненное
  • Последование о болящем
  • Последование об умершем
  • Последование о православных правителях
  • (Двупсалмие)
Помянник вседневный
Views 567
Rating 4.7 / 5
Added 27.03.2024
Author brat Vadim
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4.7/5 (3)

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