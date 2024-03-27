Асмус Михаил - Греческий молитвослов

Заповедь апостола: непрестанно молитесь (1 Фес. 5: 17) — идеал монашеского делания — трудно осуществима в жизни простого человека, наполненной ежедневными и ежечасными заботами о хлебе насущном, о близких, о земном благоустройстве. Исходя из этого Святая Церковь в разные исторические периоды предлагала различные способы молитвенного наполнения суток. В одном из важнейших центров богослужебного творчества — Иерусалиме — сформировались чинопоследования, освящавшие все вехи суточного круга: посреди ночи — полунощница, на восходе — утреня, перед выходом на работу — первый час, в разгар трудового дня — третий час, в полдень перед обедом — шестой час, в начале вечера — девятый час, на закате — вечерня, после ужина (вечери) — повечерие; все эти последования вошли в Часослов — книгу, которая до сих пор используется в церковном богослужении. Столь интенсивный порядок служб, предназначенный для палестинских монастырей, был не под силу обычным прихожанам — люди просто не могли 8 раз в сутки собираться в храме, отрываясь от повседневных дел. Со временем выработался более удобный для народа порядок приходского богослужения: в храме служатся лишь вечерня с девятым часом перед ней, утреня в соединении с первым часом и часы третий и шестой, совершаемые непосредственно перед Литургией, если она есть. А полунощница и повечерие, легшие в основу знакомых нам утреннего и вечернего молитвенных правил, предлагаются к исполнению по домам, «келейно». В результате этих изменений, как ни печально, была утрачена привязка чинопоследований ко времени суток, причем как в храмовом, так и в домашнем богослужении: в храме утреню часто служат вечером, вечерню — ранним утром (например, в Великий пост), а чтение домашнего утреннего правила, содержащего полунощные тропари, может быть отсрочено чуть ли не до полудня.

Сегодня ежедневное молитвенное делание мирян ограничивается утренним и вечерним правилами. Повторяемые из раза в раз они, по немощи человеческого естества, постепенно теряют свое воздействие на душу, оставляя ум и сердце незатронутыми теплотою молитвы. В то время как устав суточного богослужения, помимо разнообразия по времени, предлагает нам и различное содержательное наполнение молитвословий в зависимости от дня недели и года — в Церкви каждый день недели имеет свое посвящение, а по годовому кругу распределены периоды праздников и постов. Таким образом, великое множество возвышенных и поэтичных молитвенных текстов различных авторов, собиравшееся в течение столетий в богослужебные книги, именуемые Октоих, Минея и Триодь, остается неизвестным рядовому прихожанину. Предлагаемый молитвенный сборник призван хотя бы отчасти восполнить этот пробел и предоставить возможность православному христианину, опираясь на богослужебный строй Церкви, освятить особой молитвой любое время суток, всякий день недели и все праздничные периоды года.

В основу сборника положены неизменяемые последования суточного круга, взятые из Часослова, — они составляют первый раздел книги. По аналогии с богослужебной практикой эти последования могут быть дополнены изменяемыми текстами седмичного (т. е. недельного) и годового круга (второй и третий разделы). Для этого была подготовлена первая в своем роде подборка наиболее выразительных текстов из Октоиха, Минеи и Триоди.

Наш сборник остается открытым в отношении практики домашнего чтения Священного Писания и разнообразных келейных молитвословий: в последованиях указаны наиболее подходящие места для чтения Псалтири, ветхозаветных, апостольских и евангельских чтений, канонов, акафистов и молитв по выбору молящегося.

Михаил Асмус - Греческий молитвослов - Молитвы на всякое время дня, недели и года - Полное собрание молитв ко Святому Причащению

М.: Никея, 2018. — 448 с.

ISBN 978-5-91761-781-7

Михаил Асмус - Греческий молитвослов – Содержание

От составителя

Как пользоваться сборником

Из молитвословий суточного круга

Полунощница

Утреня

Час первый

Молитвы завтрака

Час третий

Час шестой

Молитвы обеда

Час девятый

Вечерня

Молитвы ужина (вечери)

Повечерие

Из молитвословий недельного круга

В воскресенье на вечерне

В понедельник на утрене

В понедельник на вечерне

Во вторник на утрене

Во вторник на вечерне

В среду на утрене

В среду на вечерне

В четверг на утрене

В четверг на вечерне

В пятницу на утрене

В пятницу на вечерне

В субботу на утрене

В субботу на вечерне

В воскресенье на утрене

Из молитвословий годового круга

Рождество Богородицы

Воздвижение Честного и Животворящего Креста

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Рождество Христово

Крещение Господне

Сретение Господне

Благовещение Пресвятой Богородицы

Вход Господень во Иерусалим

Светлое Христово Воскресение — Пасха

Вознесение Господне

Святая Пятидесятница

Сошествие Святого Духа на Апостолов

Преображение Господне

Успение Пресвятой Богородицы

Особые последования

Последование ко Святому Причащению

дополненное

Последование о болящем

Последование об умершем

Последование о православных правителях

(Двупсалмие)

Помянник вседневный