Асмус Михаил - Греческий молитвослов
Заповедь апостола: непрестанно молитесь (1 Фес. 5: 17) — идеал монашеского делания — трудно осуществима в жизни простого человека, наполненной ежедневными и ежечасными заботами о хлебе насущном, о близких, о земном благоустройстве. Исходя из этого Святая Церковь в разные исторические периоды предлагала различные способы молитвенного наполнения суток. В одном из важнейших центров богослужебного творчества — Иерусалиме — сформировались чинопоследования, освящавшие все вехи суточного круга: посреди ночи — полунощница, на восходе — утреня, перед выходом на работу — первый час, в разгар трудового дня — третий час, в полдень перед обедом — шестой час, в начале вечера — девятый час, на закате — вечерня, после ужина (вечери) — повечерие; все эти последования вошли в Часослов — книгу, которая до сих пор используется в церковном богослужении. Столь интенсивный порядок служб, предназначенный для палестинских монастырей, был не под силу обычным прихожанам — люди просто не могли 8 раз в сутки собираться в храме, отрываясь от повседневных дел. Со временем выработался более удобный для народа порядок приходского богослужения: в храме служатся лишь вечерня с девятым часом перед ней, утреня в соединении с первым часом и часы третий и шестой, совершаемые непосредственно перед Литургией, если она есть. А полунощница и повечерие, легшие в основу знакомых нам утреннего и вечернего молитвенных правил, предлагаются к исполнению по домам, «келейно». В результате этих изменений, как ни печально, была утрачена привязка чинопоследований ко времени суток, причем как в храмовом, так и в домашнем богослужении: в храме утреню часто служат вечером, вечерню — ранним утром (например, в Великий пост), а чтение домашнего утреннего правила, содержащего полунощные тропари, может быть отсрочено чуть ли не до полудня.
Сегодня ежедневное молитвенное делание мирян ограничивается утренним и вечерним правилами. Повторяемые из раза в раз они, по немощи человеческого естества, постепенно теряют свое воздействие на душу, оставляя ум и сердце незатронутыми теплотою молитвы. В то время как устав суточного богослужения, помимо разнообразия по времени, предлагает нам и различное содержательное наполнение молитвословий в зависимости от дня недели и года — в Церкви каждый день недели имеет свое посвящение, а по годовому кругу распределены периоды праздников и постов. Таким образом, великое множество возвышенных и поэтичных молитвенных текстов различных авторов, собиравшееся в течение столетий в богослужебные книги, именуемые Октоих, Минея и Триодь, остается неизвестным рядовому прихожанину. Предлагаемый молитвенный сборник призван хотя бы отчасти восполнить этот пробел и предоставить возможность православному христианину, опираясь на богослужебный строй Церкви, освятить особой молитвой любое время суток, всякий день недели и все праздничные периоды года.
В основу сборника положены неизменяемые последования суточного круга, взятые из Часослова, — они составляют первый раздел книги. По аналогии с богослужебной практикой эти последования могут быть дополнены изменяемыми текстами седмичного (т. е. недельного) и годового круга (второй и третий разделы). Для этого была подготовлена первая в своем роде подборка наиболее выразительных текстов из Октоиха, Минеи и Триоди.
Наш сборник остается открытым в отношении практики домашнего чтения Священного Писания и разнообразных келейных молитвословий: в последованиях указаны наиболее подходящие места для чтения Псалтири, ветхозаветных, апостольских и евангельских чтений, канонов, акафистов и молитв по выбору молящегося.
Михаил Асмус - Греческий молитвослов - Молитвы на всякое время дня, недели и года - Полное собрание молитв ко Святому Причащению
М.: Никея, 2018. — 448 с.
ISBN 978-5-91761-781-7
Михаил Асмус - Греческий молитвослов – Содержание
От составителя
Как пользоваться сборником
Из молитвословий суточного круга
- Полунощница
- Утреня
- Час первый
- Молитвы завтрака
- Час третий
- Час шестой
- Молитвы обеда
- Час девятый
- Вечерня
- Молитвы ужина (вечери)
- Повечерие
Из молитвословий недельного круга
- В воскресенье на вечерне
- В понедельник на утрене
- В понедельник на вечерне
- Во вторник на утрене
- Во вторник на вечерне
- В среду на утрене
- В среду на вечерне
- В четверг на утрене
- В четверг на вечерне
- В пятницу на утрене
- В пятницу на вечерне
- В субботу на утрене
- В субботу на вечерне
- В воскресенье на утрене
Из молитвословий годового круга
- Рождество Богородицы
- Воздвижение Честного и Животворящего Креста
- Введение во храм Пресвятой Богородицы
- Рождество Христово
- Крещение Господне
- Сретение Господне
- Благовещение Пресвятой Богородицы
- Вход Господень во Иерусалим
- Светлое Христово Воскресение — Пасха
- Вознесение Господне
- Святая Пятидесятница
- Сошествие Святого Духа на Апостолов
- Преображение Господне
- Успение Пресвятой Богородицы
Особые последования
- Последование ко Святому Причащению
- дополненное
- Последование о болящем
- Последование об умершем
- Последование о православных правителях
- (Двупсалмие)
Помянник вседневный
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