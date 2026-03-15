Книга Алейды Ассман «Европейская мечта. Переизобретение нации» представляет собой глубокое культурологическое и политическое исследование процесса трансформации европейской идентичности в XXI веке. Автор, крупнейший специалист по политике памяти, ставит задачу проанализировать, как современные европейские государства пытаются найти баланс между глобализацией, национальным суверенитетом и общим историческим наследием. Основная идея произведения заключается в том, что «европейская мечта» — это не просто экономический союз, а сложный проект культурного переизобретения, который требует от наций перехода от агрессивного национализма прошлого к новой модели гражданской солидарности, основанной на признании общих травм и ответственности.

Содержательная часть книги детально рассматривает концепцию нации как «воображаемого сообщества», которое в современных условиях нуждается в обновлении своих смыслов. Ассман анализирует роль коллективной памяти в формировании европейского единства, подчеркивая, что основой этого союза является не только триумф демократии, но и осознание уроков Холокоста и тоталитарных режимов XX века. Автор исследует вызовы, с которыми сталкивается Европа сегодня: рост правого популизма, миграционные кризисы и разрыв между «старой» и «новой» Европой в вопросах восприятия истории. Особое внимание уделяется тому, как культура и искусство могут способствовать созданию транснационального диалога, превращая границы из барьеров в места встреч и обмена смыслами.

Текст написан в строгом, но доступном академическом стиле, характерном для немецкой гуманитарной традиции. Алейда Ассман мастерски связывает философские абстракции с конкретными политическими событиями современности, предлагая читателю не готовую формулу успеха, а глубокое размышление о будущем европейского континента. Работа служит важным ориентиром для политиков, историков и всех, кто пытается понять природу современных социокультурных сдвигов. Это чтение убеждает в том, что выживание Европы как единого целого зависит от способности её народов не забывать свое прошлое, но и не позволять ему диктовать условия вражды в будущем.

«НЛО», 2019

Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»

ISBN 978-5-4448-1831-2

Алейда Ассман - Европейская мечта. Переизобретение нации - Содержание

ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕЧТА

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТОМУ ИЗДАНИЮ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОБ ИСТОРИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

ЧЕТЫРЕ УРОКА ИСТОРИИ

УРОК ПЕРВЫЙ: СОХРАНЕНИЕ МИРА – КАК ВЕКОВЕЧНАЯ ВРАЖДА ПРЕВРАТИЛАСЬ В ДОБРОСОСЕДСТВО

УРОК ВТОРОЙ: (ВОС)СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДИКТАТУРЫ В ДЕМОКРАТИЮ

УРОК ТРЕТИЙ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА И ФОРМИРОВАНИЕ НЕМЕЦКОЙ МЕМОРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

УРОК ЧЕТВЕРТЫЙ: НОВОЕ ОТКРЫТИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПРИМЕРЫ

УРОК ПЕРВЫЙ: СОХРАНЕНИЕ МИРА

УРОК ВТОРОЙ: ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ

УРОК ТРЕТИЙ: МЕМОРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

УРОК ЧЕТВЕРТЫЙ: ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

РАЗНОГЛАСИЯ, ДЕФИЦИТ, ПОТРЕБНОСТИ

ЭПИЛОГ

ПЕРЕИЗОБРЕТЕНИЕ НАЦИИ