Юрий Астахов - Альбрехт Дюрер

Роль великого Альбрехта Дюрера в европейском искусстве невозможно переоценить. Его творчество во времени совпало с событиями в Европе, определившими всю ее последующую историю. Реформация, крестьянские и религиозные войны, итальянский и северный Ренессанс в искусстве - события исторические. В первые десятилетия XVI века в Германии наблюдается стремительное развитие наук и литературы. Особенно заметны успехи живописи, развитию которой способствовал прежде всего Альбрехт Дюрер, который, как истинный классик и гениальный универсал, воплотил в себе и великий талант, и несравненное мастерство, и широту интересов. Художник также во многом способствовал распространению достижений итальянской и нидерландской живописи по всей Европе.
Альбрехт Дюрер родился в семье ювелирных дел мастера Альбрехта Дюрера Старшего в городе Нюрнберге. В юности обучался у отца тонкостям его профессии и у местного художника Михаэля Вольгемута тайнам живописи и ксилографии. В молодости совершил обязательное для молодого и талантливого начинающего художника путешествие, чтобы познакомиться с работами других мастеров. Годы странствий по немецким землям окончились поездкой в Италию (1494-1495), где он пребывал в Венеции, посетил Падую и Мантую. К этому времени Дюрер стал вполне самостоятельным художником, много знающим и умеющим. Он прекрасно освоил рисунок и граверное дело, был замечательным живописцем, дар и мастерство которого признали даже в щедрой на таланты Венеции. Из итальянских мастеров наибольшее впечатление на немецкого художника произвели превосходная пластика Андреа Мантеньи (1431-1506) и классическое совершенство Поллайоло (около 1431—1498) и Джованни Беллини (около 1430-1516).
По возвращении в Нюрнберг началась кипучая деятельность Альбрехта Дюрера. В 1495 году художник открыл свою мастерскую, в которой выполнял разнообразные работы: создавал в разных техниках произведения живописи, делал многочисленные рисунки пером и углем, особенно преуспел в искусстве гравюры как на дереве, так и на меди. Дюрер успешно освоил акварель, стал первым европейским художником, писавшим акварельные пейзажи. Он не только делал великолепные графические рисунки, но и наладил в своей мастерской изготовление значительного количества оттисков с них, которые с большим успехом стали распространяться по всей Европе. В 1496 году художник был приближен ко двору курфюрста Саксонского - Фридриха Мудрого, который стал его надежным покровителем (в последующие годы к Дюреру с большим почтением относились и другие правители -Максимилиан I и Карл V).
Юрий Астахов - Альбрехт Дюрер
М. : «Печатная слобода», «Воскресный день», «Белый город», 2017. - 188 с.
ISBN 978-5-7793-4242-1
Юрий Астахов - Альбрехт Дюрер - Указатель произведений
Автопортрет в 22 года. 1493 9
Автопортрет в 26 лет. 1498 59
Автопортрет в 28 лет. 1500 66
Адам. 1507 122
Алтарь Паумгартнеров. 1502-1504 80-81
Апостол Иаков. 1516 5
Апостол Филипп. 1516 150
Бегство Лота с дочерьми из Содома. Около 1498 51
Веницианка. Около 1506 120
Внутренний двор бывшего замка в Инсбруке с облаками. 1494 23
Внутренний двор бывшего замка в Инсбруке. 1494 22
Ганс Тучер. 1499 4
Ава музыканта. Левая панель диптиха. Около 1504 96
Дева Мария среди различных животных. 1503 91
Дрезденский алтарь. 1496 24-25
Ева. 1507 123
Зайчонок. 1502 93
Ива у мельницы. 1496-1498 95
Императоры Карл Великий и Сигизмунд. Около 1512 153
Иов и его жена. Правая панель диптиха.Около 1504 97
Крыло голубя. 1512 145
Лев. 1494 4
Мадонна с Младенцем и грушей. 1512 146
Мадонна с гвоздикой. 1516 148
Мадонна с грушей. 1526 5
Мадонна с Младенцему арки. Около 1495 30
Мадонна с Младенцем. 1496-1499 70
Мадонна с Младенцем. 1503 102
Мадонна с чижом. 1506 108
Мертвая голубая птица. 1512 144
Молитва Левы Марии. Около 1518. Фрагмент 151
Мужской портрет. Около 1504 69
Мученичество десяти тысяч христиан. 1508 129
Объединенный герб семей Дюреров и Хопперов. 1490 2
Оплакивание Христа. 1500-1503 73
Поклонение волхвов. Около 1504 103
Поклонение Троице. 1511 134
Портрет Альбрехта Люрера Старшего. 1490 7
Портрет Барбары Дюрер. 1490 6
Портрет Бернарда фон Рейзена. 1521 164
Портрет Буркарда фон Шпейера. 1506 116
Портрет девушки с заплетенными волосами. 1497 11
Портрет девушки. 1507 118
Портрет Иеронима Хольцшуера. 1526 174
Портрет Йоханнеса Клебергера. 1526 172
Портрет Максимилиана I. 1519 159
Портрет Михаэля Вольгемута. 1516 156
Портрет молодого человека. 1500 68
Портрет молодой девушки с распущенными волосами. 1497 14
Портрет мужчины в берете со свитком. 1521 158
Портрет неизвестного в красной мантии (Святой Себастьян). Около 1499 58
Портрет Освальда Креля. Около 1499 54-55
Портрет отца художника в 70 лет. 1497 16
Портрет священника (Иоганн Лорш?). 1516 154
Портрет Фридриха Мудрого. 1496 13
Портрет Элизабет Тучер. 1499 64
Портрет юной венецианки. 1505 114
Портрет Якоба Муффеля. 1526 176
Праздник четок. 1506 113
Самоубийство святой Лукреции. 1518 152
Святая Анна и Мадонна с Младенцем. 1519 166
Святой Иероним в пустыне. Около 1495 20
Святой Иероним. 1521 171
Святые Иосиф и Иоаким и святые Симеон и Лазарь. Алтарь Ябаха.Около 1502-1504 88
Семь скорбей Мадонны. Около 1496-1497 31
Спаситель мира. Около 1503-1505 106
Так называемый большой кусок дерна. 1503 94
Христос среди учителей. 1506 ПО
Христос Страстотерпец. Около 1493-1494 18
Четыре святых мужа (Святые Иоанн и Петр). 1526 178
Четыре святых мужа (Святые Марк и Павел). 1526 179
Чудесное спасение утонувшего мальчика из Брегенцы. Около 1490-1495
