Юрий Астахов - Альбрехт Дюрер

Роль великого Альбрехта Дюрера в европейском искусстве невозможно переоценить. Его творчество во времени совпало с событиями в Европе, определившими всю ее последующую историю. Реформация, крестьянские и религиозные войны, итальянский и северный Ренессанс в искусстве - события исторические. В первые десятилетия XVI века в Германии наблюдается стремительное развитие наук и литературы. Особенно заметны успехи живописи, развитию которой способствовал прежде всего Альбрехт Дюрер, который, как истинный классик и гениальный универсал, воплотил в себе и великий талант, и несравненное мастерство, и широту интересов. Художник также во многом способствовал распространению достижений итальянской и нидерландской живописи по всей Европе.

Альбрехт Дюрер родился в семье ювелирных дел мастера Альбрехта Дюрера Старшего в городе Нюрнберге. В юности обучался у отца тонкостям его профессии и у местного художника Михаэля Вольгемута тайнам живописи и ксилографии. В молодости совершил обязательное для молодого и талантливого начинающего художника путешествие, чтобы познакомиться с работами других мастеров. Годы странствий по немецким землям окончились поездкой в Италию (1494-1495), где он пребывал в Венеции, посетил Падую и Мантую. К этому времени Дюрер стал вполне самостоятельным художником, много знающим и умеющим. Он прекрасно освоил рисунок и граверное дело, был замечательным живописцем, дар и мастерство которого признали даже в щедрой на таланты Венеции. Из итальянских мастеров наибольшее впечатление на немецкого художника произвели превосходная пластика Андреа Мантеньи (1431-1506) и классическое совершенство Поллайоло (около 1431—1498) и Джованни Беллини (около 1430-1516).

По возвращении в Нюрнберг началась кипучая деятельность Альбрехта Дюрера. В 1495 году художник открыл свою мастерскую, в которой выполнял разнообразные работы: создавал в разных техниках произведения живописи, делал многочисленные рисунки пером и углем, особенно преуспел в искусстве гравюры как на дереве, так и на меди. Дюрер успешно освоил акварель, стал первым европейским художником, писавшим акварельные пейзажи. Он не только делал великолепные графические рисунки, но и наладил в своей мастерской изготовление значительного количества оттисков с них, которые с большим успехом стали распространяться по всей Европе. В 1496 году художник был приближен ко двору курфюрста Саксонского - Фридриха Мудрого, который стал его надежным покровителем (в последующие годы к Дюреру с большим почтением относились и другие правители -Максимилиан I и Карл V).

Юрий Астахов - Альбрехт Дюрер

М. : «Печатная слобода», «Воскресный день», «Белый город», 2017. - 188 с.

ISBN 978-5-7793-4242-1

Юрий Астахов - Альбрехт Дюрер - Указатель произведений

Автопортрет в 22 года. 1493 9

Автопортрет в 26 лет. 1498 59

Автопортрет в 28 лет. 1500 66

Адам. 1507 122

Алтарь Паумгартнеров. 1502-1504 80-81

Апостол Иаков. 1516 5

Апостол Филипп. 1516 150

Бегство Лота с дочерьми из Содома. Около 1498 51

Веницианка. Около 1506 120

Внутренний двор бывшего замка в Инсбруке с облаками. 1494 23

Внутренний двор бывшего замка в Инсбруке. 1494 22

Ганс Тучер. 1499 4

Ава музыканта. Левая панель диптиха. Около 1504 96

Дева Мария среди различных животных. 1503 91

Дрезденский алтарь. 1496 24-25

Ева. 1507 123

Зайчонок. 1502 93

Ива у мельницы. 1496-1498 95

Императоры Карл Великий и Сигизмунд. Около 1512 153

Иов и его жена. Правая панель диптиха.Около 1504 97

Крыло голубя. 1512 145

Лев. 1494 4

Мадонна с Младенцем и грушей. 1512 146

Мадонна с гвоздикой. 1516 148

Мадонна с грушей. 1526 5

Мадонна с Младенцему арки. Около 1495 30

Мадонна с Младенцем. 1496-1499 70

Мадонна с Младенцем. 1503 102

Мадонна с чижом. 1506 108

Мертвая голубая птица. 1512 144

Молитва Левы Марии. Около 1518. Фрагмент 151

Мужской портрет. Около 1504 69

Мученичество десяти тысяч христиан. 1508 129

Объединенный герб семей Дюреров и Хопперов. 1490 2

Оплакивание Христа. 1500-1503 73

Поклонение волхвов. Около 1504 103

Поклонение Троице. 1511 134

Портрет Альбрехта Люрера Старшего. 1490 7

Портрет Барбары Дюрер. 1490 6

Портрет Бернарда фон Рейзена. 1521 164

Портрет Буркарда фон Шпейера. 1506 116

Портрет девушки с заплетенными волосами. 1497 11

Портрет девушки. 1507 118

Портрет Иеронима Хольцшуера. 1526 174

Портрет Йоханнеса Клебергера. 1526 172

Портрет Максимилиана I. 1519 159

Портрет Михаэля Вольгемута. 1516 156

Портрет молодого человека. 1500 68

Портрет молодой девушки с распущенными волосами. 1497 14

Портрет мужчины в берете со свитком. 1521 158

Портрет неизвестного в красной мантии (Святой Себастьян). Около 1499 58

Портрет Освальда Креля. Около 1499 54-55

Портрет отца художника в 70 лет. 1497 16

Портрет священника (Иоганн Лорш?). 1516 154

Портрет Фридриха Мудрого. 1496 13

Портрет Элизабет Тучер. 1499 64

Портрет юной венецианки. 1505 114

Портрет Якоба Муффеля. 1526 176

Праздник четок. 1506 113

Самоубийство святой Лукреции. 1518 152

Святая Анна и Мадонна с Младенцем. 1519 166

Святой Иероним в пустыне. Около 1495 20

Святой Иероним. 1521 171

Святые Иосиф и Иоаким и святые Симеон и Лазарь. Алтарь Ябаха.Около 1502-1504 88

Семь скорбей Мадонны. Около 1496-1497 31

Спаситель мира. Около 1503-1505 106

Так называемый большой кусок дерна. 1503 94

Христос среди учителей. 1506 ПО

Христос Страстотерпец. Около 1493-1494 18

Четыре святых мужа (Святые Иоанн и Петр). 1526 178

Четыре святых мужа (Святые Марк и Павел). 1526 179

Чудесное спасение утонувшего мальчика из Брегенцы. Около 1490-1495