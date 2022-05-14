Юрий Астахов - Рафаэль

Когда пишут, что творчество Рафаэля являет одну из вершин изобразительного искусства эпохи Высокого Возрождения, то автоматически подразумевают, что все искусство того времени подобно мощной горной системе. При всей правомочности подобного сравнения есть одна тонкость, которая несколько нивелирует его. Горные вершины представляют, как правило, в соответствии с их высотой, которую легко измерить. К счастью для человечества, при оценке творчества художников нет такого универсального мерила, которое бы позволило расположить их в порядке возрастания (или убывания) степени их таланта и мастерства. Поэтому можно утверждать, что Рафаэль наряду с Леонардо ла Винчи, Микеланджело и некоторыми другими художниками был наиболее ярким выразителем искусства Возрождения (а кто из них выше, каждый решает для себя сам). Ибо короткая жизнь Рафаэля - сконцентрированное проявление человеческого гения, прославившегося в веках.

Родиной Рафаэлло Санти был город Урбино. Позже, став художником, он начал подписывать свои работы латинизированной формой своего имени - Рафаэль. Под ним и вошел в историю мирового искусства. Его отец Джованни Санти, живописец и поэт, был близок ко двору правящих городом герцогов, которые приветствовали образованность и широкие интересы. Первые уроки рисования и живописи Рафаэлло получил от отца, который, видимо, также привил сыну правила этикета и любовь к поэзии и литературе, что впоследствии уже Рафаэлю помогало общаться с важными заказчиками.

После ранней смерти родителей (мать умерла в 1491, отец - в 1493 году) Рафаэлло, видимо, становится учеником (или подмастерьем) у одного из друзей отца. В конце 1490-х годов он работает в Перудже в мастерской известного живописца Пьетро Перуджино. Наверное, отношения учитель-ученик между ними существовали недолго, скорее они работали как хорошие партнеры. Общепризнано большое влияние, которое Перуджино оказал на начинающего художника. Однако уже в небольшой алтарной картине "Обручение Марии" чувствуется рука будущего большого мастера - Рафаэля.

Юрий Астахов - Рафаэль

«Воскресный день», «Белый город», 2015. - 222 с.

ISBN 978-5-7793-4219-3

Юрий Астахов - Рафаэль - Содержание