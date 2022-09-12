Рогир ван дер Вейден - выдающийся нидерландский живописец XV века. Наряду с Робером Кампеном (около 1375-1444) и Яном ван Эйком (около 1390-1441) внес основной вклад в становление искусства Северного Возрождения. Его произведения религиозной тематики отличаются большой экспрессией и духовной насыщенностью. Портреты, исполненные художником, написаны с явной симпатией к моделям и желанием проникнуть в их внутренний мир.

Живописец и автор замечательной Книги о художниках - Карел ван Мандер (1548-1606) - более чем столетие спустя после смерти ван дер Вейдена написал о нем: "Он очень улучшил наше искусство, поскольку благодаря богатой фантазии и мастерскому исполнению он доводил все работы до совершенства как в смысле живости фигур, так равно и в композиции, и в передаче душевных движений: печали, гнева или радости, иногда и укоризны, смотря по тому, что требовал сюжет картины". Величие личности Рогира ван дер Вейдена парадоксально слилось с отсутствием каких-либо достоверных сведений о его рождении и начале творческого пути. С высокой степенью вероятности предполагают., что родиной будущего художника был франкоязычный город Турне.

Рогир ван дер Вейден

Москва, «Воскресный день», «Белый город», 2018, 184 с.

Автор текста Юрий Астахов

ISBN 978-5-7793-4321-3

Рогир ван дер Вейден - Отрывок из книги

Рогир ван дер Вейден был замечательным портретистом. Его стремление создавать изображения своих современников продолжило традиции Яна ван Эйка и Робера Кампена в этом жанре живописи. Отличительная черта портретов ван дер Вейдена - особая сосредоточенность представленных на них молодых и в возрасте мужчин и женщин. Великолепен написанный на светлом фоне Франческа д'Эсте, полны достоинств юный Карл Смелый и находящийся во власти размышлений Антуан Бургундский (он же Рыцарь Золотого Руна), задумчивы молодые женщины, изображенные живописцем. К портретам реальных людей приближаются замечательные изображения Иисуса, Богородицы и апостола Иоанна на центральной панели небольшого по размерам Триптиха семейства Брак, а также Иоанна Крестителя и Марии Магдалины на его боковых створках. Бесподобен пленительный образ святой (возможно, портрет реальной современницы) на фрагменте Читающая Мария Магдалина не дошедшего до нашего времени крупного произведения Мадонна с Младенцем и святыми.